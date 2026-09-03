Avin Ράλλυ Φθιώτιδας: Ιστορία χωρίς αμαρτίες

Μια εικόνα χίλιες λέξεις και μας ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω η Ιστορία του εμβληματικού αγώνα αποτέλεσμα της σταθερής αξίας που χαρακτηρίζει το Σωματείο που εδρεύει στη Λαμία.

Με στελέχη στην κυριολεξία WRC και διαχρονικά υποστήριξη από τον Χρυσόστομο Καρέλη, πρόεδρο του Επιμελητηρίου και το κυριότερο επί του προκειμένου, Πατριάρχης της αγοράς auto με δικαιοδοσία που ξεπερνάει τη Στέρεα Ελλάδα. Περίπτωση που δεν αγοράζεις στοχευμένα και επειδή σου αρέσουν 208 ή Fabia, αλλά επειδή τα πουλάει ο Καρέλης, οπότε μπορείς να φύγεις με Citroen ή και με Opel.

Οι σωματοφύλακες

Κρατάει χρόνια η κυριαρχία του τοπικού οδηγού εκεί, σε επίπεδα που μόνο στη Θεσσαλονίκη συναντούσες.

Λάτρεις του Motorsport με δυνατά palmares από τη δεκαετία του 1970, οι Τάσος Γεμενής -και Cyprus Rally specialist, Χρήστος Πανουργιάς, στο παρελθόν, επιχειρηματικά ο Σκλαβενίτης της αγοράς auto και ο αειθαλής Σωτήρης Χατζητσοπάνης, ο Πρωταθλητής, πατέρας του Παναγιώτη, ο Junior με σερί τίτλων, στο top ten όλων των εποχών.

Nτ’ Αρτανιάν, ο Γιάννης Ανδρικόπουλος, στη δική μας αξιολόγηση, ως αποτέλεσμα του ότι ζήσαμε μαζί τους.

Αείμνηστος ο Γιάννης, πατέρας της Ιωάννας και του Ανδρέα κοσμήματα του τοπικού motorsport, όπου έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και ο Γιάννης και ο Κώστας. Τα παλικάρια του Χρήστου και της κ. Σούλας Πανουργιά που εκτίμησα τη φιλοξενία τους, όντας συνεργάτες και Φίλοι με τον Κώστα Φερτάκη που είχε αδυναμία στο Χρήστο και αγωνία για τα παιδιά του, μωρά τότε, έφηβοι αργότερα, στη ζωή δυνατά και με τσαγανό στη συνέχεια.

Ο Χρήστος Πανουργιάς, ο Mr NSU, Audi, Renault και BMW στη Λαμία σε ανοικτή γραμμή με τον ευεργέτη ΑλΜαν, δίπλα του και στα δύσκολα.

Αφορμή, η φωτογραφία του Χρήστου με τον αείμνηστο Βασίλη Χαϊμάνη δίπλα του στο Renault 18 στο Φθιώτιδας του 1980. Απαιτητικός αγώνας, με μικτό terrain και σφιχτές απλές που περιόριζαν τη δυνατότητα να αλλάζεις λάστιχα κατά περίπτωση. Οργανωμένος ο Πανουργιάς και όταν είδαμε τα αδέλφια του στην αφετηρία στον Επτάλοφο να αλλάζουν λάστιχα στο R18 σχολίασα, «Τίμο (Τζάννες) χάσαμε».

Καμία δικαιολογία, άξιοι νικητές το πλήρωμα με το Renault, όπως όμως και στη συνέχεια που διαχειρίστηκαν με αρχοντιά τον αποκλεισμό τους για έναν ιδιαίτερα τυπικό λόγο που δεν αφορά επιδόσεις και θα μπορούσαν, θα έπρεπε να χρεωθούν με πρόστιμο. Δεν σχολίασαν και στην απονομή μάθαμε ότι και εμείς αποκλειστήκαμε αφού γοητευμένοι από τις κυρίες στην αφετηρία στο Ρεγγίνι, παρακάμψαμε το ΣΕΧ. Ο Χρήστος ούτε σκέψη για έφεση, εμείς το σκεφτήκαμε μέχρι που μας κατσάδιασε ο αείμνηστος Μάριος Ζενέτος Δντης τότε στην ΕΘΕΑ, πετυχημένος δικηγόρος και χεράς όπως αργότερα ο ΘΩΡ, ως και συνοδηγός.

Θηρία, σε καίριες θέσεις και η άποψη τους δεν έμπαινε σε αμφισβήτηση. Δίδασκαν και εμείς μαθαίναμε, όπως και το αγωνιστικό ήθος που δίδαξε ο νικητής Σώτος, εκεί στο πατάρι του Σαμαρά, όπου παραδοσιακά το πρωινό μας, όπως και στο ΡΑ και η απονομή του αγώνα -θρύλος, το Φθιώτιδας, από τα θηρία της ΑΛΑΛ, άλλοτε και τώρα. Ο Χατζητσοπάνης λοιπόν που δεν μάσησε και δεν ψιθύρισε αλλά με το μικρόφωνο σχολίασε, εμείς τρίτοι, νικητής ο Χρήστος, δεύτερος ο Στράτης.

Ήταν το 1980 με γεμάτο τον πίνακα των συμμετοχών και πολύ κόσμο στα γνωστά σημεία κυρίως στο Φτερόλακα με κατεύθυνση προς το οροπέδιο. Μαγεία η κόντρα μαζί τους, όπως και άλλωστε η κάθε συναναστροφή μας με τον Sir Tasos Genesis, σπουδαίος o μπαμπάς της Μαρίνας, bizoux σε πανελλήνιο επίπεδο.

Είπαμε άξιος στη συνέχεια της Ιστορίας ο Ανδρικόπουλος, ιπτάμενος και Gentleman, ήρθε ο Πάνος που μας ισοπέδωσε, ενώ ο Χρυσόστομος δείχνει το δρόμο για τη συνέχεια, εξασφαλίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΑΛΑΛ, στα αγωνιστικά δρώμενα, έργο Νικόλα Μανώλη, όταν ο ίδιος ο ΧΚ δεν κρύβει το πάθος του για μια καλύτερη Λαμία και παραπέρα.

Ο φετινός αγώνας, μέσα από την εξαιρετική ενημέρωση της οργάνωσης και με ότι διαβάζεις στις συμμετοχές, απλά: Vive le Sport.

Η AVIN, ο χορηγός ονομασίας που δίνει το στίγμα. Σεβασμός._ΣΧ

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