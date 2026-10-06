AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ στις 10-11 Οκτωβρίου με 50 συμμετοχές

Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ συγκέντρωσε 50 πληρώματα και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος, με τη Λακωνία να υποδέχεται για πρώτη φορά το θεσμό. Οι αγωνιζόμενοι θα αντιμετωπίσουν νέες ειδικές διαδρομές, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας και προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον αγώνα.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγώνων του πρωταθλήματος, η μάχη για τον τίτλο παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς τρία διαφορετικά πληρώματα έχουν ήδη ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένουν οι νικητές της πρεμιέρας, Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte, οι οποίοι θα αγωνιστούν με ένα Škoda Fabia RS Rally2, έχοντας ως στόχο να διατηρήσουν την πρωτοπορία στο θεσμό και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Σπάρτης (δείτε εδώ τις συμμετοχές). Απέναντί τους θα βρεθούν οι δύο φορές πρωταθλητές Ελλάδος της F2, Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς.

Το πλήρωμα του Ford Fiesta R5 έχει ανέβει φέτος δύο φορές στο βάθρο και στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ θα επιδιώξει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν. Ελπίδες για την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου διατηρούν οι περσινοί Πρωταθλητές Ελλάδος, Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης. Το έμπειρο δίδυμο, που επικράτησε στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, θα βρεθεί και πάλι πίσω από τα μπάκετ ενός Škoda Fabia RS Rally2, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συγκομιδή βαθμών, που θα του επιτρέψει να παραμείνει ζωντανό στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Τα εκτός συνόρων μαθήματα στη χωμάτινη επιφάνεια συνεχίζονται για τους Βέλγους Sebastien Bedoret-Alix Stevenaert, οι οποίοι με το Škoda Fabia Rally2 Evo παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης στους τελευταίους αγώνες. Στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ θα επιδιώξουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα προόδου, έχοντας ως στόχο να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο.

Στην κατηγορία Rally3, οκτώ πληρώματα θα αγωνιστούν για την πρωτιά. Οι «Flandy»-Kamil Kozdron (Ford Fiesta Rally3) έχουν επικρατήσει στην κατηγορία στους δύο από τους τρεις φετινούς αγώνες και αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και στη Σπάρτη. Μετά τη νίκη τους στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας και τη δεύτερη θέση στο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, οι Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στην κατηγορία και στον αγώνα θα διεκδικήσουν άλλη μια νίκη φέτος με το Renault Clio Rally3. Στη μάχη της κορυφής θέλουν να είναι και οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης με το Ford Fiesta Rally3. Το πλήρωμα, που παρουσιάζει σημαντική βελτίωση φέτος, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και θα επιχειρήσει να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή. Ο «JJ», που επέστρεψε πριν από έναν μήνα πίσω από το τιμόνι ενός Ford Fiesta Rally3, θα αγωνιστεί στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ έχοντας στο δεξί μπάκετ τον πολύπειρο Κωνσταντίνο Στεφανή.

Στον έκτο αγώνα της μέχρι σήμερα σύντομης αγωνιστικής του καριέρας, θέλει να δώσει συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών. Τη μετάβαση στα τετρακίνητα έκαναν φέτος οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης, οι οποίοι έχουν τερματίσει στην έκτη θέση της κατηγορίας τους και στους τρεις αγώνες της φετινής σεζόν και στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ θα επιδιώξουν να κάνουν μια θετική εμφάνιση και να μάθουν ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις του Ford Fiesta Rally3. Παρόμοιο στόχο έχουν και οι Γιώργος Ηλιόπουλος-Γιώργος Βότσης, στην μόλις τρίτη συμμετοχή του οδηγού με το τετρακίνητο Renault Clio Rally3, ενώ για μια θέση ψηλά στην κατηγορία θα παλέψουν οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Δημήτρης Αμαξόπουλος, επίσης με Renault Clio Rally3. Τα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally3 θα μοιραστούν οι Κυπελλούχοι της Ν το 2024, Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής στην τρίτη συμμετοχή του οδηγού με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally3.

Στην κατηγορία Ν4, οι Κωνσταντίνος Σιόφερος-Στέλιος Ηλία που εντυπωσίασαν στη Λαμία μέχρι τη στιγμή της εγκατάλειψης, θα εκκινήσουν με ένα Mitsubishi Lancer Evo X με στόχο όχι μόνο τη νίκη στην κατηγορία, αλλά και να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα της Rally3. Να αφήσουν πίσω την ατυχία του AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος και να πρωταγωνιστήσουν στην κατηγορία θα επιδιώξουν στη Σπάρτη οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Βαγγέλης Παναρίτης με το ανανεωμένο χρωματικά Mitsubishi Lancer Evo IX. Με ένα Subaru Impreza STi N12 θα ριχτούν στη μάχη του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ οι νικητές της κατηγορίας στη Λαμία, Δημήτρης και Ηλίας Τσετσώνης. Οι Πάνος Κωνσταντάνος-Κωνσταντίνος Βερικάκης επιστρέφουν σε πρωταθληματικό αγώνα μετά από έξι χρόνια απουσίας και στη Σπάρτη θα μοιραστούν τα μπάκετ ενός Mitsubishi Lancer Evo VII της Α8.

Ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στην F2 θα επιδιώξουν οι Νίκος Παπαχριστόπουλος-Νάσος Γκίνης με το Peugeot 208 R2. Ο οδηγός από τον Πύργο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλει να διευρύνει το προβάδισμά του στη Σπάρτη. Με ένα Peugeot 208 Rally4 θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο οι Βασίλης Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου, με τον οδηγό να ανεβαίνει για πρώτη φορά στο βάθρο της κατηγορίας στη Λαμία και να επιβεβαιώνει την αγωνιστική του πρόοδο. Οι δεύτεροι της κατηγορίας F2 στο φετινό Ολυμπιακό Ράλλυ, Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος θα εκκινήσουν τον αγώνα με ένα MG ZR, με στόχο μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας. Για την ίδια διάκριση θα αγωνιστούν και οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νίκος Βαρώτσος με Ford Fiesta R2, σε μια χρονιά κατά την οποία ακολουθούν για πρώτη φορά πλήρως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος, μόλις στη δεύτερη σεζόν του οδηγού στον χώρο των αγώνων. Να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα θέλει ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος που θα έχει στο δεξί μπάκετ του Ford Fiesta R2 για πρώτη φορά τον Παντελή Τζαβάρα. Την πρώτη τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους θα πραγματοποιήσουν οι Ουκρανές Nadiya Soboleva-Tetiana Kravtsova. Η 34χρονη οδηγός, με αρκετές παραστάσεις από αγώνες στις χώρες της Βαλτικής, θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Peugeot 208 Rally4, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει για πρώτη φορά τις απαιτητικές ελληνικές χωμάτινες ειδικές διαδρομές. Την περαιτέρω εξοικείωσή του με το Honda Civic Type R θα επιδιώξει ο Δημήτρης Τσιαντής, που θα φορέσει για τρίτη φορά φόρμα και κράνος σε αγώνα ράλλυ, έχοντας δίπλα του τον Παντελή Παπανδρέου, ενώ την πρώτη του επαφή με το νεοαποκτηθέν Lancia Ypsilon Rally4 θα έχει ο “Adkanell” με συνοδηγό τον Κωνσταντίνο Κοφινά. Με ένα Renault Clio Rally5 θα συμμετάσχουν στον τέταρτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος οι Γιώργος Ντόντος-Νίκος Ιντζόγλου.

Στην F2 E, οι πρωταθλητές της κατηγορίας τα δύο τελευταία χρόνια, Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς, επιστρέφουν στα μπάκετ του Toyota Starlet, με στόχο τη νίκη και τη συγκομιδή πολύτιμων βαθμών, που θα τους επιτρέψουν να ανέβουν ακόμη ψηλότερα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Οι επικεφαλής της βαθμολογίας, Γιώργος και Χρήστος Χατζηγάκης θα δώσουν το παρών στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ με το γνωστό Ford Escort MKII του οδηγού, ευελπιστώντας να παραμείνουν στην κορυφή και μετά τον αγώνα της Σπάρτης. Το θέαμα θα είναι εξασφαλισμένο από τον Βασίλη Υφαντή, ο οποίος θα συμμετάσχει με ένα Ford Escort MKII και τον Αριστείδη Μουντζούρη στο δεξί μπάκετ. Για μια θέση στο βάθρο της F2 E θα συμμετάσχουν οι Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος με Toyota Corolla AE111, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή του 23χρονου Ιωάννη Υφαντή με Opel Ascona, ο οποίος θα έχει την καθοδήγηση του Ευάγγελου Παπαδόπουλου. Από τη γειτονική Καλαμάτα θα ταξιδέψουν έως τη Σπάρτη οι Γιώργος Ρήγας-Ιωάννης Γεωργιάδης με Ford Escort MKII με στόχο τη διάκριση στην F2 E. Τα μπάκετ ενός Volkswagen Polo θα μοιραστούν οι Παναγιώτης Σταθόπουλος-Παναγιώτης Αγγελής, ενώ με μία Toyota Corolla AE111 θα αγωνιστούν οι Δημήτρης Βαρθαλίτης-Αθανάσιος Κατσάς στην πρώτη εμφάνιση του οδηγού σε πρωταθληματικό αγώνα.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη στην A5, καθώς δύο πληρώματα ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Οι Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος με Toyota Yaris θα επιδιώξουν τη δεύτερη φετινή τους νίκη, ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα στη διεκδίκηση του τίτλου. Από την άλλη, οι θριαμβευτές της Λαμίας, Αθανάσιος Τσάκαλος-Σπύρος Τσέλιος με Toyota Yaris, θα κυνηγήσουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, σε μια μάχη που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Υποψήφιοι για τους 25 βαθμούς της πρώτης θέσης είναι και οι Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου με Toyota Yaris που έχουν ανεβεί φέτος δύο φορές στο βάθρο της κατηγορίας. Οι νικητές της Α5 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος θα παραταχθούν με ένα Toyota Yaris με στόχο να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη της διεκδίκησης του τίτλου στην κατηγορία. Για μια θέση στο βάθρο της Α5 θα αγωνιστούν οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Δημήτρης Ζορμπάς (Toyota Yaris), όπως επίσης και οι Διονύσης Κατέβας-Χρήστος Κουφός με ίδιο αυτοκίνητο. Το παρών στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ θα δώσει ο «Βασιλιάς», Μανώλης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος θα έχει στο δεξί μπάκετ του Toyota Yaris τον Σπύρο Μπόγδανο. Τα μπάκετ ενός MG ZR 105 θα μοιραστούν οι Αθανάσιος Μυλωνάς-Γεώργιος Δημήτριος Γεωργόπουλος, ενώ στον αγώνα θα συμμετάσχουν και οι Κλέων Τσέτης-Νικόλαος Παπαδήμας, στην πρώτη χρονιά εμπλοκής του οδηγού, με ένα Lada VFTS.

Το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ αποτελεί τον τρίτο γύρο του νεοσύστατου Επάθλου Cross Country. Επικεφαλής της βαθμολογίας, ο Ταξιάρχης Αδαμόπουλος θα επιδιώξει να διατηρήσει την πρωτοπορία και μετά τον αγώνα της Σπάρτης, έχοντας στο δεξί μπάκετ του Can-Am Maverick R τον Σταύρο Σταμέλο. Τη νίκη αναμένεται να διεκδικήσουν και τα αδέρφια Ιωάννης και Ευάγγελος Ακράτος με Can-Am Maverick R X RS, με τον οδηγό να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μόλις δυο βαθμούς μακριά από την κορυφή. Για μια θέση στο βάθρο θα αγωνιστούν οι Δημήτρης Κόκκινος-Ιωάννης Βαρβάκης με Can-Am Maverick R, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή του «Τakis Latsis» που θα αγωνιστεί στο ντεμπούτο του στο θεσμό με ένα Can-Am Maverick R X RS. Συνοδηγός του θα είναι ο Βαγγέλης Σωτήρχος. Με μεγάλη εμπειρία από εκτός δρόμου αγώνες, οι Ευάγγελος Μπερσής-Πέτρος Σιούτης θα δώσουν το παρών στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ με ένα Can-Am Maverick R X RS. Πολύτιμους βαθμούς για τη μάχη του πρωταθλήματος θα επιδιώξουν να κατακτήσουν οι Ιωάννης Βορριάς-Αθανάσιος Μπάκας που θα αγωνιστούν με ένα Mitsubishi Pajero. Αντίστοιχο στόχο έχουν και οι Φώτης Κουτσουμπός–Δημήτρης Οικονόμου που θα συμμετάσχουν με ένα Toyota Land Cruiser. Έδωσαν το παρών στο Baja Greece τον περασμένο Ιούνιο και θα συμμετάσχουν και στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ οι Απόστολος Μωραΐτης-Κωνσταντίνος Μπιρμπίλης (Suzuki Jimny).

Το πρόγραμμα του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ ξεκινά με τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 09:00 έως τις 13:00 στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Το απόγευμα, τα πληρώματα που το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες τους δοκιμές ενόψει του αγώνα, συμμετέχοντας στο προαιρετικό shakedown, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 14:00 έως τις 17:00 σε διαδρομή μήκους 4,14 χλμ. Η Πανηγυρική Εκκίνηση του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ θα λάβει χώρα στο κεντρικότερο σημείο της Σπάρτης, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 20:00. Σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές του αγώνα και να θαυμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, λίγες μόλις ώρες πριν ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα πάρουν εκκίνηση το πρωί από το Service Park, το οποίο θα φιλοξενείται στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για να αγωνιστούν στις έξι Ειδικές Διαδρομές του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ. Η αγωνιστική ημέρα θα ανοίξει με την Ειδική Διαδρομή «Βασσαράς», μήκους 14,50 χλμ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09:13, ενώ αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 09:41, τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Βρέσθενα», μήκους 16,78 χλμ. Το πρώτο loop θα ολοκληρωθεί με την απαιτητική Ειδική Διαδρομή «Των 118», μήκους 13,10 χλμ., στην οποία το πρώτο αγωνιστικό θα εκκινήσει την προσπάθειά του στις 10:34.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων Ειδικών Διαδρομών, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Service Park για 30λεπτο Service, πριν ριχτούν και πάλι στη μάχη. Στη συνέχεια, θα επανέλθουν στις Ειδικές Διαδρομές «Βασσαράς» (13:32), «Βρέσθενα» (14:00) και «Των 118» (14:53) για το δεύτερο πέρασμα. Ο τερματισμός είναι προγραμματισμένος για τις 16:18 στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ενώ στις 18:00 θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο η απονομή των επάθλων στους διακριθέντες. Συνολικά, το AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ περιλαμβάνει 88,76 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ η συνολική διαδρομή του αγώνα ανέρχεται σε 267,36 χλμ.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης 26MOLONLAVE, εξασφαλίζοντας άμεση και συνεχή ενημέρωση για όλα τα πληρώματα, τους μηχανικούς και τους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης έχει αναλάβει το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης. Όλες οι πληροφορίες για αγωνιζόμενους και θεατές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΕΛΛΑΔΑ (www.ellada-racingclub.com) και στη σελίδα του Σωματείου στο facebook: https://www.facebook.com/greekcarclubwestattica

Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. Κύπρου 76, Περιστέρι