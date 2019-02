EKO Racing Dirt Games: H στιγμή της βράβευσης

Ο Ιππόδρομος Αθηνών στο Μαρκόπουλο φιλοξένησε για ακόμα μία χρονιά την απονομή των διακριθέντων και πρωταγωνιστών του EKO Racing Dirt Games. Η εκδήλωση είχε κεντρικά και τιμώμενα πρόσωπα τους αγωνιζομένους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίστηκε η στήριξη χορηγών και Σωματείων που βρέθηκαν στο πλευρό του θεσμού κατά τη διάρκεια του 2018. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Μιχελακάκης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκομένους, εκφράζοντας παράλληλα την πίστη και τη στήριξή του στο θεσμό. Στη συνέχεια, και αφού απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα σε χορηγούς και Σωματεία, τη σκυτάλη πήραν οι αγωνιζόμενοι, και συγκεκριμένα οι νικητές στις κατηγορίες των 600 κ.εκ. και των 750 κ.εκ. στις χωμάτινες φόρμουλες, όπως και σε αυτές των 1.600 και 2.000+ για τα αυτοκίνητα. Σημειώστε ότι όλοι οι διακριθέντες πήραν δωροεπιταγές από τον ονομαστικό χορηγό του θεσμού, την ΕΚΟ, αλλά και προϊόντα από τον χορηγό τεχνολογίας, την Garmin.

Παράλληλα, εκτός από τους νικητές των κατηγοριών, είχαμε και δύο ξεχωριστές βραβεύσεις. Η πρώτη αφορά το EKO Racing Spirit of the Games, το οποίο και απονεμήθηκε στον Κοσμά Βαρθαλίτη. Ο οδηγός από τη Σύρο, που κατασκευάζει ο ίδιος τις χωμάτινες φόρμουλες που συμμετέχει, αντιπροσωπεύει πλήρως το πνεύμα του EKO Racing Dirt Games και τη ρομαντική πλευρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κερδίζοντας και μία δωροεπιταγή από την ΕΚΟ. Παράλληλα, ο Νικόλας Χαλιβελάκης κέρδισε το βραβείο Garmin Moment of the Year, για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε στον αγώνα των Μεγάρων όταν η χωμάτινη φόρμουλά του σηκώθηκε στις δύο ρόδες κινδυνεύοντας να ανατραπεί, κερδίζοντας παράλληλα και προϊόντα της Garmin.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η οργανωτική επιτροπή του ΕΚΟ Racing Dirt Games έδωσε μία ιδέα για το τι θα δούμε τη νέα χρονιά. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος ο πήχης τέθηκε ακόμα ψηλότερα, με την πεποίθηση πως ο θεσμός θα ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες. Ο αριθμός των αγώνων αυξήθηκε από πέντε σε έξι, ενώ για πρώτη φορά θα διεξαχθεί αγώνας στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών! Γεγονός που επιτρέπει στους φίλους των αγώνων της Βόρειας Ελλάδας να απολαύσουν για πρώτη φορά από κοντά το θέαμα των χωμάτινων φορμουλών. Ανάμεσα στις καινοτομίες της νέας χρονιάς είναι και η διεξαγωγή τριών αγώνων σύμφωνα με τους κανονισμούς Rallycross! Ένα εγχείρημα που είδαμε μόλις μία φορά πέρσι στον Ιππόδρομο Αθηνών, προκαλώντας ενθουσιασμό σε αγωνιζομένους και θεατές. Επίσης, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η χρήση ενιαίου ελαστικού το 2019 αλλά και το 2020 για τις χωμάτινες φόρμουλες των 600 και των 750 κ.εκ., γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό, αλλά και αποτρέπει την εκτόξευση του κόστους.

Ακόμα μία καινοτομία, και για κάποιους η σημαντικότερη, είναι η σύσταση της κατηγορίας Junior Trophy! Σε αυτήν θα μπορούν να λάβουν μέρος νεαροί οδηγοί ηλικίας 15-18 ετών, έχοντας στη διάθεσή τους αγωνιστική άδεια καρτ. Θα μπορούν να συμμετέχουν με χωμάτινες φόρμουλες 600 κ.εκ., αλλά με περιοριστή στροφών, ενώ θα λάβουν μέρος μόνο σε αγώνες που διεξάγονται σε αδειοδοτημένες πίστες. Σε αγωνιστικό επίπεδο, το 2019 θα έχουμε δύο νέα έπαθλα. Το πρώτο αφορά τις ομάδες που συμμετέχουν στο θεσμό, οι οποίες θα έχουν έναν δηλωμένο οδηγό από την αρχή της χρονιάς, ενώ θα μπορούν να αλλάζουν τον δεύτερο ανάλογα με τον αγώνα, διεκδικώντας το σχετικό έπαθλο. Παράλληλα, ενισχύοντας την παρουσία των ιδιωτών και μη εργοστασιακών οδηγών, θεσπίστηκε Έπαθλο Ιδιωτών, στο οποίο και μπορούν να προσμετρήσουν όσοι οδηγοί δεν είναι δηλωμένοι σε ομάδα και δεν έχουν τερματίσει στο βάθρο του ΕΚΟ Racing Dirt Games τα δύο τελευταία χρόνια.

Με αυτές τις αναγγελίες, οι οποίες ενέτειναν την ανυπομονησία όλων για την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς, έκλεισε η λαμπερή βραδιά στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο, και μαζί το κεφάλαιο του 2018. Χωρίς καθυστέρηση, όμως, έχει ανοίξει το επόμενο, το οποίο και αναμένεται να είναι πιο συναρπαστικό από ποτέ!

Δελτίο Τύπου