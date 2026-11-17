Ο τελευταίος αγώνας του Επάθλου Χωμάτινης Ατομικής χρονομέτρησης θα γίνει στις 5 και 6 Δεκεμβρίου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πεδίου Βολής της Θήβας.

Μετά από μια συναρπαστική χρονιά, στην Θήβα θα γίνει ο τέταρτος και τελευταίος αγώνας για το 2026 και φυσικά αυτό έχει βαθμολογική βαρύτητα για το Έπαθλο. Θα γίνουν δεκτές συμμετοχές αυτοκινήτων προδιαγραφών χωμάτινων ράλλυ, πέρα από τις βασικές κατηγορίες: Cross Car Junior, Cross Car Senior έως 600 cc και Cross Car άνω των 600 cc

Πρόγραμμα

Οι δηλώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου θα δημοσιευθεί ο πίνακας συμμετοχών. Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου από τις 8.00 το πρωί θα γίνουν ο Τεχνικός και ο Διοικητικός έλεγχος. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν αναγνωρίσεις της διαδρομής. Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 επαναλήψεις της ειδικής διαδρομής ενώ η τελική κατάταξη θα υπολογίζεται από τα 3 καλύτερα αποτελέσματα του κάθε οδηγού. Η είσοδος στον χώρο είναι εντελώς δωρεάν και τις δυο ημέρες

Το Έπαθλο Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο ΆΡΤΕΜΙΣ σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Cross Car της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.)._Γραφείο Τύπου Σωματείου ΑΡΤΕΜΙΣ