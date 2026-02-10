Γιάννης Ακράτος: Ο αξιόπιστος

Ο ταχύτερος κλειδαράς στην πόλη είναι πρωταθλητής ράλλυ. Παράλληλα, είναι και αριστούχος της σχολής «Γίνε πρωταθλητής», έργο των 4Τροχών, με την υποστήριξη της Toyota Ελλάς και συνεργάτες πρωταθλητές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο 48χρονος Γιάννης Ακράτος, ανήσυχος και αποτελεσματικός σε κάθε του δραστηριότητα και ιδιαίτερα επικοινωνιακός, έχει συμμετάσχει σε αγώνες έχοντας συνοδηγό αποκλειστικά τον 45χρονο αδελφό του, Ευάγγελο. Συγκυβερνήτης και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, που συνδέεται με τις κλειδαριές, συνεχίζοντας και εξελίσσοντας μια οικογενειακή παράδοση. Η εξέλιξη, με υπομονή και μέθοδο, αποτελεί το πάθος του Γιάννη και συμπυκνώνει το ζητούμενο για έναν Έλληνα rally man, την ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια, στη δουλειά και στους αγώνες, χωρίς εκπτώσεις και συμψηφισμούς. Άλλωστε, δεν είναι σύμπτωση τα κενά στο παλμαρέ του. Όταν απέχει, συνήθως συμβαίνει κάτι σοβαρό που αφορά είτε την εξέλιξη της δουλειάς τους είτε την οικογένειά του, συχνά συνδεδεμένο με το μέλλον των παιδιών του.

Τον ζήσαμε ως υποψήφιο στο «Γίνε πρωταθλητής», τελειόφοιτο μάλιστα σε τρεις περιόδους, ενώ αγωνιστικά τον γνωρίσαμε με Micra στο αντίστοιχο Challenge της Nissan, υπό την ευθύνη του Νίκου Κελεσάκου. Οδήγησε EVO σε άσφαλτο και χώμα, όμως τίτλο κατέκτησε το 2019 με το EMC Peugeot 208 R2, τον πολυνίκη της κατηγορίας, ξεπερνώντας τον έντονο συναγωνισμό από ισχυρότερους αντιπάλους. Πιστοποιητικό αξιοπιστίας αποτελεί η παρουσία του σε κάθε αγώνα, με αλάνθαστη οδήγηση, κορυφαίο συνοδηγό και εξαιρετικούς συνεργάτες. Ξεχωριστή είναι η σχέση του με τον EMC Κώστα Σπύρου, την οποία ισχυροποιούν με ό,τι καταπιάνονται. Πέρα από την είδηση, προκύπτει και αποτέλεσμα, χωρίς να χάνουν το χαμόγελό τους στην πίεση όταν προσαρμόζονται στις απαιτήσεις. Λογικό αποτέλεσμα η εξαιρετική επίδοση με το 208 T16, που μας παραχώρησε και δοκιμάσαμε το 2019 .

Πετυχημένη θεωρείται και η υπέρβαση υψηλού ρίσκου, με τη συμμετοχή τους σε δύο ασφάλτινα ράλλυ το 2024 με το EMC Skoda Fabia R5. Στο Fabia, όπως και στα Peugeot και αλλού, μόνιμα τα σήματα του περιοδικού. Απλώς, γιατί αυτός είναι ο Γιάννης Ακράτος, που έχει τον τρόπο να εκφράζει σεβασμό στους θεσμούς, επιλογή που επιβεβαιώνει την ποιότητά του. Μέριμνά του σε κάθε δραστηριότητα η προσοχή στις λεπτομέρειες που αφορούν τους χορηγούς. Μακάρι αυτή η ευαισθησία, συνδεδεμένη και με την αγωγή του καθενός, να αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους. «Mr FastKey is back», με τη συνέχεια να μετατίθεται στο 2026. Πιστός στο μοτίβο της έκπληξης, η παρουσία του στην αφετηρία αποτελεί είδηση και ακολουθεί το αποτέλεσμα.