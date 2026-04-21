H 24η Ανάβαση Κύμης «Γιάννης Ηλιόπουλος» έρχεται στις 16 & 17 Μαΐου

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την διεξαγωγή της 24ης Ανάβασης Κύμης «Γιάννης Ηλιόπουλος», η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου.

Το αθλητικό σωματείο Start Line σε συνεργασία με τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, συνεργάζονται και φέτος αρμονικά ώστε να προσφέρουν ένα άρτιο αποτέλεσμα σε αγωνιζόμενους και θεατές.

Ο 4ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων-Ιστορικών αλλά και ο 3ος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος CrossCar, επιστρέφουν και πάλι στη γνωστή διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την πόλη της Κύμης η οποία έχει πλέον ενισχυθεί με 400μ μπαριέρες με γνώμονα την συνεχή βελτίωση και ασφάλεια του αγώνα, μια μοναδική διαδρομή που έχει αγαπηθεί από τους αγωνιζόμενους και τους θεατές.

Οι 52 στροφές της φημισμένης ανάβασης, η ανοιξιάτικη πανέμορφη Κύμη και ο ιδανικός συνδυασμός αγωνιστικής διάθεσης και διασκέδασης/χαλάρωσης είναι τρεις από τους πολύ καλούς λόγους, για να επισκεφθεί κάποιος την περιοχή αυτό το Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Οι συμμετοχές λήγουν την Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 23:59, με τους ενδιαφερόμενους να δηλώνουν συμμετοχή στην 24η Ανάβαση Κύμης Γιάννης Ηλιόπουλος» μέσω Σ.Δ.Δ.Α. (www.e-omae-epa.gr). Περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα στο τηλέφωνο: 6908 80 50 68

Πρόγραμμα 24ης Ανάβασης Κύμης «Γιάννης Ηλιόπουλος”

Λήξη Συμμετοχών: Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 23:59 (μέσω Σ.Δ.Δ.Α.)

Διοικητικός και Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος: Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 09:00-11:00 στο λιμάνι της Κύμης

Χρονομετρημένες Δοκιμές: Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 12:00 (ο δρόμος κλείνει μια ώρα πριν)

Εκκίνηση Αγώνα: Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11:00 (ο δρόμος κλείνει μια ώρα πριν)

