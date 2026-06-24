Hellenic Kart Championship 2026 – 2ος γύρος: Εντυπώσεις και αποτελέσματα

Αναμενόμενα απροβλημάτιστα και με καλοκαιρινή διάθεση έγινε ο δεύτερος γύρος του Hellenic Kart Championship στην πίστα San Nicolas στην Καλαμάτα.

Ακριβώς δίπλα στην θάλασσα και με μεγάλο αριθμό θεατών, το αγωνιστικό κλίμα συνδυάστηκε ιδανικά με την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, θέτοντας τις βάσεις για τις αναμετρήσεις που ακολούθησαν.

Κατηγορία Mini & Mini B

Με καθολική επικράτηση του Φίλιππου Τρούλη κύλησε ο αγώνας της Κυριακής, αφού ο μικρός οδηγός κατάφερε τον καλύτερο γύρο στις χρονομετρημένες δοκιμές και κέρδισε Προκριματικό, Ημιτελικό και Τελικό αγώνα. Πίσω του πέρασε την γραμμή τερματισμού ο Χρήστος Σεντούκας που έδωσε πολύ όμορφη μάχη με τον Γιώργο Οικονόμου, ώσπου να τον περάσει, 5 γύρους πριν τη καρό σημαία. Στην υποκατηγορία Mini Β κέρδισε ο Δημήτρης Πεταλίδης και ακολούθησαν οι Γιώργος-Σωτήρης Μπιούρ και Γιάννης Δημητρόπουλος.

Κατηγορία Junior

Με το έπαθλο του πρώτου και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα έφυγε από την Καλαμάτα ο Έκτορας Τσέντας. Ο Χρήστος Βασταρούχας, παρότι προηγήθηκε μέχρι τον 10ο γύρο, τερμάτισε στην δεύτερη θέση, όπως και σε Προκριματικό και Ημιτελικό. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, μετά από πολύ έντονες αναμετρήσεις και κάποιες αγωνιστικές επαφές μεταξύ των 4ων οδηγών που συμπλήρωσαν την κατηγορία.

Κατηγορία Senior

Την πρώτη θέση κατοχύρωσε και διατήρησε από τις δοκιμές ως τον τερματισμό ο Μανώλης Λιουδάκης. Πίσω του σε όλες τις αναμετρήσεις ήταν ο Θανάσης Ζάχος, ο οποίος όμως δεν τερμάτισε στον τελικό. Τελικά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε άξια ο Λευτέρης Τούμπακας και στο τρίτο ο Κωνσταντίνος Κουντούρης.

Κατηγορία DD2 & DD2 Masters

Στην κατηγορία DD2 οι οδηγοί στις τρείς πρώτες θέσεις δεν άλλαξαν σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας του δεύτερου Hellenic kart Championship 2026. Έτσι η νίκη πήγε στον Χρήστο Οικονόμου, του οποίου η θέση δεν απειλήθηκε. Δεύτερος ήταν ο Στέλιος Σαγανάς και τρίτος ο Δημήτρης Ζερβός, που κέρδισε και την υποκατηγορία DD2 Masters, μετά από έντονη μάχη με τον Γιάννη Ζουμπλιο, ο οποίος τερμάτισε τέταρτος στην DD2.

Κατηγορία KZ2 & KZ2 Masters

Με 22 καρτ στην πίστα, η KZ2 ήταν συναρπαστική, τόσο για τους οδηγούς, όσο και για τους θεατές του αγώνα στην Καλαμάτα. Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Φώτης Σωτηρόπουλος, παρότι η ημέρα του άρχισε με την πέμπτη επίδοση στις χρονομετρημένες δοκιμές. Δεύτερος τερμάτισε στον τελικό ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος και τρίτος ο Γιώργος Καφαντάρης, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στις χρονομετρημένες δοκιμές και κέρδισε τον Προκριματικό. Για την KZ Masters την νίκη πήρε ο Γιώργος Μακρόπουλος, έχοντας πίσω του τον Άγγελο Αθανασάκη και τον Μανώλη Λεοντόπουλο. Ωστόσο τον ταχύτερο γύρο της ημέρα κατάφερε ο Κωνσταντίνος Μπούρας, με χρόνο 43’’.972 και μέση ταχύτητα 90,972 χλμ./ώρα.

Κατηγορία Club

Στον πρώτο Τελικό αγώνα της Club, της κατηγορίας των ερασιτεχνών οδηγών, την νίκη πήρε ο Γιάννης Ζησιμόπουλος και το βάθρο συμπλήρωσαν οι Σωτήρης Πράσινος και Αντώνης Κοκοσαλάκης. Η κατάταξη του δεύτερου Τελικού της κατηγορίας Club βρήκε στην κορυφή και πάλι τον Γιάννη Ζησιμόπουλο, αλλά στην δεύτερη θέση τον Φίλιππο Κατσαρή και στην τρίτη τον Αντώνη Ραφαήλ Παπαδόπουλο.

Κατηγορία Club Junior

Μετά από πολύ ωραίο αγώνα, η κατάταξη στις τρείς πρώτες θέσεις της κατηγορίας Club Junior, των μικρών ερασιτεχνών, ήταν ίδια τόσο στον πρώτο, όσο και στον δεύτερο τελικό αγώνα της ημέρας. Νικητής ήταν ο Noa Alexander Kamchis, που πέρασε την γραμμή τερματισμού εμπρός από τον Χριστόφορο Φρουντα και από τον Χρήστο Ραρη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη δύο στελεχών της οργάνωσης που χάθηκαν λίγες ώρες νωρίτερα, του Παναγιώτη Μαμάκου και του Τόλη Πάλλα. Αγαπητοί, εργατικοί και αναπόσπαστα μέλη της ομάδας, θα λείψουν πολύ από τις ζωές μας. Τα θερμότερα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες τους. Τη διοργάνωση του Hellenic Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team. Ο επόμενος αγώνας του Hellenic Kart Championship θα γίνει στην πίστα kart των Μεγάρων στις 20 Σεπτεμβρίου.

Γραφείο Τύπου Iron Team