Hellenic Kart Championship 2026: Άνοιξε η αυλαία του Πρωταθλήματος

Παρότι ο καιρός λίγο έλειψε να δημιουργήσει πρόβλημα, ο πρώτος αγώνας του Hellenic Kart Championship για το 2026 ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα στην πίστα SFi Karting Circuit.

Η πρωινή βροχή, ενάντια στις μετεωρολογικές προβλέψεις, οδήγησε τον Αλυτάρχη στην απόφαση να χαρακτηρίσει τον αγώνα ως βρόχινο, δίνοντας την δυνατότητα χρήσης αντίστοιχων ελαστικών από τους οδηγούς. Βέβαια στη συνέχεια της ημέρας βγήκε ο ήλιος στεγνώνοντας την άσφαλτο της νέας πίστας στα Σπάτα. Αρχίζοντας από την μικρότερη κατηγορία, την Mini, είχαμε καθολική επικράτηση του Φίλιππου Τρούλη, ο οποίος διατήρησε την πρώτη θέση σε Χρονομετρημένες Δοκιμές,

Προκριματικό, Ημιτελικό και Τελικό Αγώνα. Ωστόσο ταχύτερο γύρο στον Τελικό σημείωσε ο Νικόλας Μουστερής που ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, εμπρός από τον Χρήστο Σεντούκα. Στην κατάταξη της υποκατηγορίας Mini B τις τρείς πρώτες θέσεις κατέκτησαν οι Χρήστος Χριστοφορίδης, Δημήτρης Πεταλίδης και Γιώργος Κερεφιάδης.

Αντίστοιχη απόλυτη επικράτηση του νικητή είδαμε και στην Κατηγορία Junior, με πρωταγωνιστή τον Έκτορα Τσέντα. Ο Χρήστος Βασταρούχας τερμάτισε στην δεύτερη θέση ενώ πίσω του βρέθηκε ο Γιάννης Χατζηπαρασκευαΐδης, οποίος έκανε και τον ταχύτερο γύρο αλλά είχε μια ποινή για λανθασμένη τοποθέτηση του kart στην διαδικασία της εκκίνησης. Κυρίαρχος σε όλες τις σημερινές αναμετρήσεις της Κατηγορίας Senior ήταν ο Μανώλης Λιουδάκης, ο οποίος πήρε και την καρό σημαία.

Πίσω του τερμάτισε ο Λευτέρης Τουμπακας και το βάθρο συμπλήρωσε ο Θάνος Ζάχος. Όμως ταχύτερο γύρο στον Τελικό αγώνα της Senior σημείωσε ο Σωκράτης Πολυχρονίδης που τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην KZ2 ανέβηκε ο Φώτης Σωτηρόπουλος, ο οποίος είχε και τον ταχύτερο γύρο της ημέρας με μέση ωριαία ταχύτητα 99,29 χλμ./ώρα. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος και Νικόλας Φραγκάκης. Στην ΚΖ2 Masters τις τρείς πρώτες θέσεις κέρδισαν οι Θόδωρος Καραβασόπουλος, Μιχάλης Τσακανίκας και Άγγελος Αθανασάκης.

Στην κορυφή όλων των σημερινών αναμετρήσεων της DD2 και DD2 Masters ήταν ο Χρήστος Οικονόμου που είχε και τον ταχύτερο γύρο στον Τελικό αγώνα. Πίσω του τερμάτισε ο Στέλιος Σαγανάς, ενώ στην τρίτη θέση και στην πρώτη των Masters ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Δημήτρης Ζερβός. Την πρώτη τριάδα της Masters συμπλήρωσαν οι Ολύμπιος Μαυρομιχελάκης και Χρήστος Ντάρζανος.

Πανομοιότυπη ήταν η κατάταξη στον 1ο και 2ο Τελικό αγώνα της Κατηγορίας Club, με τον Σωτήρη Πράσινο να κερδίζει, αφήνοντας πίσω τον Αντώνη Παπαδόπουλο και τον Σταύρο Μίχα. Τα αποτελέσματα στην Club Junior είχαν στο βάθρο του 1ου Τελικού τον Noah Alexander Kamchis, τον Χρήστο Ραρη και τον Δαυίδ Ράδο, ενώ στον 2ο Τελικό αγώνα τις τρείς πρώτες θέσεις κέρδισαν οι Λεωνίδας Στριγγάρης, Noah Alexander Kamchis και Γιώργος Κοσσιδας. Τη διοργάνωση του Hellenic Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε στο sportstiming.gr.

Ο επόμενος αγώνας του Hellenic Kart Championship είναι προγραμματισμένος για τις 21 Ιουνίου στην πίστα San Nicolas στην Καλαμάτα, πάντα με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές.

Γραφείο Τύπου Iron Team