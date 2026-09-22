Hellenic Kart Championship 2026: Επιστροφή στα Μέγαρα

Μετά από απουσία ετών, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα kart επιστρέφει στην πίστα των Μεγάρων, η οποία βρίσκεται δίπλα στο Αυτοκινητοδρόμιο. Συγκεντρώθηκαν 91 συμμετέχοντες στον τρίτο και προτελευταίο αγώνα του Hellenic Kart Championship για να αναμετρηθούν με στόχο την κορυφή. Μαζί τους συγκεντρώθηκε και πλήθος κόσμου, που θύμιζε άλλες εποχές του.

Κατηγορία Mini & Mini B

Για άλλη μια φορά είχαμε ολική επικράτηση του Φίλιππου Τρούλη, αφού ο συμπαθής οδηγός πλασαρίστηκε στην κορυφή από τις χρονομετρημένες δοκιμές και στην συνέχεια κέρδισε Προκριματικό, Ημιτελικό και Τελικό αγώνα. Πίσω του τερμάτισε ο Γιώργος Οικονόμου και το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Χρήστο Σεντούκα, ο οποίος σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του Τελικού στην Mini, με χρόνο 47,278’’ και μέση ταχύτητα 79,75 χλμ./ώρα. Νικητής στην υποκατηγορία Mini Β ήταν ο Max Byelyayev, δεύτερος ο Γιάννης Δημητρόπουλος και τρίτος ο Haris Chrysohoou. Πέρα από πολύ ωραία οδήγηση σε όλους τους αγώνες, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι 11 πρώτοι της κατηγορίας των μικρότερων σε ηλικία οδηγών κατάφεραν να «χωρέσουν» μέσα σε λιγότερα από 8 δέκατα του δευτερολέπτου στις χρονομετρημένες δοκιμές.

Κατηγορία Junior

Με όλους τους συμμετέχοντες στο ίδιο δευτερόλεπτο και νικητή τον Χρήστο Βασταρούχα έγιναν οι Χρονομετρημένες δοκιμές της Junior.

Ωστόσο παρά την νίκη του και στον προκριματικό, ο Έκτορας Τσέντας ήταν αυτός που επικράτησε στον Ημιτελικό και στο Τελικό αγώνα. Ο Βασταρούχας σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, αλλά τερμάτισε στην δεύτερη θέση, εμπρός από τον Αχιλλέα Πλουμιστό. Στην Junior συμμετείχαν και δύο νεαρές κυρίες, η 14χρονη Ιωάννα Βέλλιου και η 13χρονη Βαλέρια Μαυρομιχελάκη που τερμάτισαν στην 6η και 8η θέση αντίστοιχα.

Κατηγορία Senior

Με την πρωτιά παντού έφυγε από τα Μέγαρα ο Μανώλης Λιουδάκης, ενώ ο Θάνος Ζάχος και ο Σωκράτης Πολυχρονίδης συμπλήρωναν πάντα την πρώτη τριάδα μέσα από εντυπωσιακές μάχες. Τελικά το δεύτερο σκαλί του βάθρου ανήκε στον Ζάχο, που έκανε και τον ταχύτερο γύρο του Τελικού και τρίτος πέρασε την γραμμή τερματισμού ο Πολυχρονίδης. Πάντα εντυπωσιακή η Senior, παρότι ο νικητής δεν απειλήθηκε έντονα, πίσω είχαμε πολλές όμορφες προσπεράσεις και απολαυστική οδήγηση.

Κατηγορία DD2 & DD2 Masters

Στην κατηγορία DD2, ο Χρήστος Οικονόμου έφυγε με την καρό σημαία, αλλά όχι άνετα, αφού είχε την 7η επίδοση στις χρονομετρημένες δοκιμές, που «κέρδισε» ο Γιάννης Ντούνης. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Στέλιος Σαγανάς και στο τρίτο ο Ντούνης. Μετά από αυτή την νίκη, ο Οικονόμου, που σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, έχει μαθηματικά εξασφαλίσει την συμμετοχή του στον παγκόσμιο Τελικό της Rotax, που θα γίνει τον Νοέμβριο στο Portimao, στην Νότια Πορτογαλία. Στην κατηγορία DD2 Masters επικράτησε ο Δημήτρης Ζερβός.

Κατηγορία KZ2 & KZ2 Masters

Τα πιο γρήγορα kart, τα οποία μάλιστα έχουν 6αρι κιβώτιο ταχυτήτων, είναι αυτά της KZ2 και στα Μέγαρα είχαμε συνολικά 20 τέτοια. Ο Φώτης Σωτηρόπουλος μόνο τις χρονομετρημένες δοκιμές δεν κέρδισε, αφού εκεί είχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση, πίσω από τον Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο. Πίσω από τον νικητή Σωτηρόπουλο, ολοκλήρωσε την προσπάθεια του ο Γιώργος Κοκκινίδης και τρίτος ο Μιχαήλ Χαλκιόπουλος. Από την άλλη, ο Θόδωρος Καραβασόπουλος κατάφερε να κρατηθεί στην κορυφή της KZ2 Masters σε όλες τις αναμετρήσεις και να παραμείνει στον τελικό εμπρός από τον Άγγελο Αθανασάκη και τον Μιχαήλ Τσακανίκα. Ταχύτερο γύρο στον τελικό σημείωσε ο Σωτηρόπουλος με χρόνο 41,028’’ και μέση ταχύτητα 92,132 χλμ./ώρα

Κατηγορία Club

Στην κατηγορία των ερασιτεχνών οδηγών δεν υπάρχει ένας αλλά δύο τελικοί αγώνες με ξεχωριστή βαθμολογία. Εδώ ξεχώρισε ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε τον ταχύτερο γύρο των χρονομετρημένων δοκιμών και κέρδισε τον Α’ και τον Β’ Τελικό αγώνα. Το βάθρο του Α’ Τελικού συμπλήρωσαν ο Κωνσταντίνος Λάμπρου και ο Σωτήρης Πράσινος, ενώ στον Β’ Τελικό οι δύο οδηγοί τερμάτισαν με ανάποδη σειρά. Ο Παπαδόπουλος έκανε τον ταχύτερο γύρο στον Α’ Τελικό και ο Πράσινος στο B’ Τελικό. Παρότι η εμπλοκή των οδηγών είμαι μικρότερη από τις άλλες κατηγορίες, το θέαμα δεν έλειψε από τους θεατές.

Κατηγορία Club Junior

Με την ίδια δομή γίνεται και ο αγώνας των μικρότερων σε ηλικία ερασιτεχνών οδηγών, της κατηγορίας Club Junior, στην οποία επικράτησε ολοκληρωτικά, για άλλη μια φορά, ο Noa Alexander Kamchis. Οι χρονομετρημένες δοκιμές έχουν το όνομα του στην πρώτη θέση και πίσω, του Λεωνίδα Στριγγάρη και του Εμμανουήλ Κουκουρη. Ωστόσο η κατάταξη των δύο Τελικών έχει πίσω από τον Kamchis τους Στριγγάρη, Χριστόφορο Φρουντα και Κουκουρη. Ταχύτερο γύρο στον Α’ Τελικό έκαμε ο Kamchis και στο Β’ Τελικό ο Στριγγάρης.

Τη διοργάνωση του Hellenic Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team. Ο επόμενος και τελευταίος αγώνας του Hellenic Kart Championship θα γίνει στην πίστα SFI στα Σπάτα, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα μπορείτε να βρείτε στο sportstiming.gr

Γραφείο Τύπου Iron Team