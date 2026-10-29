Hellenic Kart Championship 2026: Με 88 συμμετοχές ο επίλογος στα Σπάτα

Όλα έτοιμα για τον τέταρτο και τελευταίο αγώνα του Hellenic Kart Championship 2026 και το Πρωτάθλημα τερματίζει εκεί από όπου άρχισε. Στην πίστα Speed Force στα Σπάτα.

Πρωτομηνιά στην πίστα λοιπόν και η αρχή του αγωνιστικού μέρους θα γίνει παραδοσιακά με τα 15 πιτσιρίκια της κατηγορίαςMini, 11 εκ των οποίων ανήκουν στην MiniB. Ασφαλώς θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλους τους πρωταγωνιστές των προηγούμενων αγώνων. Θα ακολουθήσει η Junior, με 11 οδηγούς να προσφέρουν απλόχερα πλούσιο θέαμα, αντιστρόφως ανάλογο της ηλικίας τους.

Ένα σκαλί παραπάνω, η Senior, θα έχει 9 έμπειρους συμμετέχοντες, έτοιμους να διεκδικήσουν μια προσπέραση στο όριο. Από την πρεμιέρα του εφετινού Hellenic Kart Championship, η πολυπληθέστερη κατηγορία είναι η KZ2και στα Σπάτα αυτό δεν θα αλλάξει. Έτσι 19 kart ΚΖ2 και KZ2 Masters θα εκκινήσουν από στάση και θα μας χαρίσουν θέαμα με τα μόνα καρτ που διαθέτουν 6αρι κιβώτιο ταχυτήτων. Στην κατηγορία ενιαίου τύπου με κινητήρες Rotax DD2 και DD2 Masters, οι συμμετοχές είναι 10 και οι οδηγοί αγωνίζονται «εντός έδρας» στα Σπάτα. Ακολουθεί η ερασιτεχνική κατηγορία Club που την Κυριακή θα έχει 8 συμμετοχές και η ClubJunior με 16 συμμετοχές.

Πρόγραμμα

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου από τις 14.30 έως τις 17.00 θα γίνει ο Διοικητικός και Τεχνικός έλεγχος στον χώρο της πίστας SFI Spata και στις 18.00 θα δημοσιευτεί ο πίνακας εκκινούντων, ενώ στις 15.15 θα γίνει η ενημέρωση των αγωνιζόμενων από τον Αλυτάρχη. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά ελεύθερες δοκιμές, χρονομετρημένες δοκιμές, προκριματικοί και τελικοί αγώνες. Τη διοργάνωση του Hellenic Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την IronTeam. Σας περιμένουμε λοιπόν στα Σπάτα, πάντα με δωρεάν είσοδο

Από το Γραφείο Τύπου της IronTeam