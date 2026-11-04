Hellenic Kart Championship 2026: Ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης διοργάνωσης

Η αυλαία του Hellenic Kart Championship 2026 έπεσε εκεί όπου άνοιξε, στην νέα πίστα SFi Karting Circuit στα Σπάτα. Και παρά τις δυσοίωνες καιρικές προβλέψεις η καταιγίδα δεν πέρασε ποτέ από την πίστα, διευκολύνοντας την διεξαγωγή του αγώνα, καθώς και την προσέλευση μεγάλου αριθμού θεατών.

Άλλωστε το φετινό Πρωτάθλημα χαρακτηρίστηκε από μια αισθητά ανοδική πορεία τόσο σε συμμετοχές όσο και σε παρουσία θεατών. Ωστόσο, το ψιλόβροχο που έπεφτε αδιάκοπα μέχρι το μεσημέρι προκάλεσε πολλές εξόδους και εγκαταλείψεις με αποτέλεσμα την σημαντική καθυστέρηση στο πρόγραμμα. Έτσι ήταν αναπόφευκτη η ματαίωση της διεξαγωγής των ημιτελικών αγώνων.

Κατηγορία Mini & Mini B

Έντονο συναγωνισμό και εξαιρετικές μάχες προσέφεραν και αυτήν την φορά οι νεαροί οδηγοί της κατηγορίας Mini. Η αρχή έγινε στις χρονομετρημένες δοκιμές, όπου ο Φίλιππος Τρούλης σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ακολουθούμενος από τον Δημήτρη Πεταλίδη (που ήταν παράλληλα ο ταχύτερος της Mini B) και τον Σωτήρη Μπιούρ. Στον προκριματικό αγώνα, ο Νίκος Μουστερής έκανε την ανατροπή επικρατώντας των Πεταλίδη και Τρούλη, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχεια.

Ο Τελικός αγώνας αποδείχθηκε καθηλωτικός, με τον Νίκο Μουστερή να παίρνει τη νίκη αφήνοντας πίσω του τον Χρήστο Χριστοφορίδη, ο οποίος επικράτησε στην Mini B, ενώ το βάθρο της Mini B συμπλήρωσαν ο Δημήτρης Πεταλίδης (3ος γενικής) και ο Σωτήρης Μπιούρ (4ος γενικής). Την εξάδα της γενικής κατάταξης έκλεισαν ο Χρήστος Σεντούκας, που κατάφερε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα (με χρόνο 1.01.179 και Μ.Ω.Τ. 78,85 χλμ./ώρα) και ο Φίλιππος Τρούλης.

Κατηγορία Junior

Εδώ η δράση άρχισε με τον Έκτορα Τσέντα να επικρατεί στις χρονομετρημένες δοκιμές αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ιωάννη Χατζηπαρασκευαΐδη και στην τρίτη τον Αχιλλέα Πλουμιστό. Η συνέχεια όμως επιφύλασσε ανατροπές. Στον προκριματικό αγώνα, ο Χρήστος Βασταρούχας πέρασε στην αντεπίθεση παίρνοντας τη νίκη, με τους Ανάργυρο Μπισμπίκο και Στέλιο Γεωργίου να ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η συνέχεια, στον τελικό, είχε την ίδια κατάταξη στο βάθρο, με τον Βασταρούχα να φεύγει με την καρό σημαία από τα Σπάτα, έχοντας μάλιστα πετύχει και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα με χρόνο 00.53.016 και Μ.Ω.Τ 90,99 χλμ./ώρα. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσε ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, η Ιωάννα Βέλιου και ο Ιωάννης Χατζηπαρασκευαΐδης.

Κατηγορία Senior

Υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού είχαμε και στην κατηγορία Senior. Στις χρονομετρημένες δοκιμές, ο Γιώργος Τζούδας σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, αφήνοντας πίσω του τον Θάνο Ζάχο, τον Εμμανουήλ Αλεξανδρή. Στον προκριματικό αγώνα, ο Θάνος Ζάχος πήρε τα ηνία επικρατώντας των Κωνσταντίνου Κουντούρη και Λευτέρη Τουμπάκα. Ο Τελικός αγώνας όμως εξέλιξε με μια σπουδαία μάχη, με τον Σωκράτη Πολυχρονίδη να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να παίρνει τη νίκη. Στη δεύτερη τερμάτισε ο Θάνος Ζάχος, σημειώνοντας παράλληλα τον ταχύτερο γύρο του αγώνα με χρόνο 00.52.026 και Μ.Ω.Τ. 92,72 χλμ./ώρα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Λευτέρης Τουμπάκας. Στις επόμενες θέσεις τερμάτισαν οι Γιώργος Τζούδας, Εμμανουήλ Αλεξανδρής και Γιώργος Χαρμπής.

Κατηγορία KZ2 & KZ2 Masters

Καταιγιστικός ρυθμός και κορυφαίες ταχύτητες χαρακτήρισαν τις μάχες στην κατηγορία KZ2. Στις χρονομετρημένες δοκιμές, ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος σημείωσε τον ταχύτερο γύρο, αφήνοντας οριακά πίσω του τους Φώτη Σωτηρόπουλο και Μιχαήλ Χαλκιόπουλο. Στον προκριματικό αγώνα, ο Φώτης Σωτηρόπουλος πέρασε επικεφαλής επικρατώντας των Αναστασόπουλου και Γιώργου Κοκκινίδη. Η κυριαρχία του Σωτηρόπουλου ολοκληρώθηκε στον Τελικό αγώνα και το βάθρο της KZ2 συμπλήρωσαν ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος και ο Χαράλαμπος Μητρόπουλος.

Την πρώτη εξάδα της τελικής κατάταξης συμπλήρωσαν οι Νίκος Ζαφειρόπουλος, Μιχαήλ Χαλκιόπουλος και Θόδωρος Καραβασόπουλος, ο οποίος κέρδισε την υποκατηγορία ΚΖ2 Masters με δεύτερο τον Μιχαήλ Τσακανίκα και τρίτο τον Νίκο Βιορρέ. Ταχύτερο γύρο στον τελικό αγώνα της ΚΖ2 έκανε ο Σωτηρόπουλος με χρόνο 00.49.306 και Μ.Ω.Τ. 97,83 χλμ./ώρα.

Κατηγορία DD2 & DD2 Masters

​Στην DD2, όπου όλοι οι αγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν κινητήρες Rotax, στις χρονομετρημένες δοκιμές ο Χρήστος Οικονόμου σημείωσε τον ταχύτερο γύρο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση της εκκίνησης τον Στέλιο Σαγανά και στην τρίτη τον Δημήτρη Ζερβό, ο οποίος ήταν και ο ταχύτερος της υποκατηγορίας Masters. Στον προκριματικό αγώνα, ο Δημήτρης Ζερβός πραγματοποίησε ωραία εμφάνιση παίρνοντας τη νίκη εμπρός από τους Οικονόμου και Σαγανά.

Στον Τελικό αγώνα ο Χρήστος Οικονόμου επέστρεψε στην κορυφή κατακτώντας την 1η θέση, με τον Γιάννη Ντούνη να ακολουθεί και τον Δημήτρη Ζερβό να συμπληρώνει το βάθρο, σφραγίζοντας παράλληλα τη νίκη στην κατηγορία DD2 Masters. Την εξάδα του αγώνα έκλεισαν οι Ori Nave, Στέλιος Σαγανάς και Γιάννης Ζουμπλιός.

Κατηγορία Club

Η κατηγορίες των ερασιτεχνών οδηγών (Club και Club Junior) έχουν δύο τελικούς αγώνες με ξεχωριστή βαθμολογία. Στις χρονομετρημένες δοκιμές της Club, ο Αντώνιος Παπαδόπουλος σημείωσε τον ταχύτερο γύρο, αφήνοντας πίσω τον Σωτήρη Πράσινο και τον Σταύρο Μίχα. Όμως στον Α’ Τελικό ο Σωτήρης Πράσινος πέρασε στην αντεπίθεση κατακτώντας τη νίκη, με τον Αντώνη Παπαδόπουλο να τερματίζει στη δεύτερη θέση και τον Αντώνη Κοκοσαλάκη στην τρίτη. Πίσω τους στην κατάταξη ήταν οι Σταύρος Μίχας, Στάθης Σγουρός και Αναστάσιος Τουμπανιάρης. Η κυριαρχία του Πράσινου επιβεβαιώθηκε και στον Β’ Τελικό, όπου κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση, σημειώνοντας παράλληλα και τον ταχύτερο γύρο της κατηγορίας με χρόνο 00.55.931. Το βάθρο του Β’ Τελικού συμπλήρωσε ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Σταύρος Μίχας, που πέρασαν την γραμμή τερματισμού εμπρός από τον Αντώνη Κοκοσαλάκη, τον Στάθης Σγουρός και τον Αναστάσιο Τουμπανιάρη.

Κατηγορία Club Junior

Ενδιαφέρον είχε και η κατηγορία Club Junior. Στις χρονομετρημένες δοκιμές, ο Δαυίδ Ράδος σημείωσε τον ταχύτερο γύρο, με τους Χριστόφορο Φρούντα και Λεωνίδα Στριγγάρη να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Στον Α’ Τελικό ο Λεωνίδας Στριγγάρης έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη, ακολουθούμενος από τον Γιάννη Μαρτίνο και τον Στέφανο Δημητρόπουλο, ο οποίος σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:12.44.

Ο Β’ Τελικός έκρυβε νέες συγκινήσεις, με τον Εμμανουήλ Κουκουρή να επικρατεί και να φεύγει με την νίκη. Το βάθρο συμπλήρωσαν ο Κωνσταντίνος Συμεωνίδης και ο Γιάννης Μαρτίνος, ενώ την εξάδα έκλεισαν ο Λεωνίδας Στριγγάρης, ο Θεμιστοκλής Γιαννάκος και ο Αθανάσιος Γκαραγκός.