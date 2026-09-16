Hellenic Kart Championship 2026: Στις 20 Σεπτεμβρίου ο τρίτος αγώνας

Το καλοκαίρι τυπικά τελείωσε και το Hellenic Kart Championship ετοιμάζεται για τους δύο τελευταίους φετινούς αγώνες. Η αρχή θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου στο Athens Karting Center.

Η πίστα καρτ που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Αυτοκινητοδρόμιο των Mεγάρων, έχει μήκος 1 χιλιόμετρο, πλάτος 8-10 μέτρα και αποτελείται από 9 στροφές. Είναι τεχνική και λειτουργεί από το 2007. Οι κατηγορίες στις οποίες θα αγωνιστούν οι οδηγοί είναι οι εξής:

MINI & MINI Β

JUNIOR

SENIOR

KZ2 & KZ2 Masters

DD2 & DD2 Masters

Club & Club Junior

Ο Πίνακας Εκκινούντων θα δημοσιευτεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 18.00, ενώ Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα γίνουν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 12:30 έως τις 17:00, στον χώρο των paddock του Athens Karting Center και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των αγωνιζομένων της κατηγορίας Mini στις 18.00 του Σαββάτου και των υπόλοιπων κατηγοριών στις 18.15. Tην Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 09:30 με τις ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές ανά κατηγορία που είναι προγραμματισμένες και το grid της πρώτης εκκίνησης θα στηθεί στις 11:30. Τη διοργάνωση του Hellenic Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team.

Γραφείο Τύπου Iron Team