Hellenic Kart Championship 2026: Στις 21 Ιουνίου ο 2ος αγώνας

Μετά την πρεμιέρα τον Απρίλιο στα Σπάτα, το Hellenic Kart Championship ετοιμάζει βαλίτσες για την Καλαμάτα. Η πίστα San Nicolas θα φιλοξενήσει τον 2ο αγώνα στις 21 Ιουνίου, πριν την θερινή διακοπή του Πρωταθλήματος.

Η πίστα, που βρίσκεται στη θέση «Κόκκινη Άμμος» ανάμεσα στην Καλαμάτα και τη Μεσσήνη, αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό karting από το 1988. Εκτείνεται σε μια έκταση 35 στρεμμάτων και πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Karting. Είναι αριστερόστροφη, με μήκος 1.186 μέτρα και 9 στροφές, ενώ βρίσκεται κυριολεκτικά λίγα βήματα από την παραλία, κάτι που διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα από οικογένειες.

Πρόγραμμα αγώνα

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής για τον αγώνα άρχισε στις 3 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Οι κατηγορίες στις οποίες θα αγωνιστούν οι οδηγοί είναι: MINI & MINI Β, JUNIOR, SENIOR, KZ2 & KZ2 Masters, DD2 & DD2 Masters.

Ο πίνακας εκκινούντων θα δημοσιευτεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 18.00, ενώ ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 14:30 έως τις 17:00, στον χώρο των paddock. Tην Κυριακή 21 Ιουνίου, το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 09:00 με την ενημέρωση των αγωνιζομένων, πριν τις ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές ανά κατηγορία που είναι προγραμματισμένες για τις 9.30. Το grid της πρώτης εκκίνησης θα στηθεί στις 11:30.

Τη διοργάνωση του Hellenic Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team. Σας περιμένουμε λοιπόν στην Καλαμάτα, στην πίστα SanNicolas, πάντα με δωρεάν είσοδο. Γραφείο Τύπου Iron Team