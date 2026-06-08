Η 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας έρχεται με αξιώσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για την 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας συνεχίζεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και η Οργανωτική Επιτροπή του Α.Σ.Ι.Σ.Α. είναι έτοιμη να ταράξει ξανά τα νερά, όπως αναφέρει.

Μέσω ανακοίνωσης, η οργανωτική επιτροπή της 1ης Ανάβασης Τρικάλων Κορινθίας γνωστοποιεί την ύπαρξη ακόμα περισσότερων παροχών.

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Αν κάποιοι πίστεψαν ότι οι πρωτοφανείς παροχές που ανακοινώθηκαν αρχικά ήταν το ταβάνι αυτής της διοργάνωσης, η απάντηση έρχεται με ” flat out ” ρυθμούς από την οργανωτική επιτροπή. Η οργάνωση πατάει τέρμα το γκάζι, «φορτώνει» κι άλλη πίεση και βρίσκεται στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μία επιπλέον σπουδαία διευκόλυνση, στηρίζοντας έμπρακτα και με απόλυτο σεβασμό τις αγωνιστικές ομάδες και τους οδηγούς στο δύσκολο κομμάτι των εξόδων.

Αν νομίζετε ότι οι παροχές σταματούν εδώ, είστε εκτός αγωνιστικής γραμμής. Θέλοντας να εκμηδενίσει το άγχος και το κόστος της μετακίνησης, η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε τη ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά των αγωνιστικών αυτοκινήτων με μια αυτοκινητάμαξα, από την Αθήνα προς τα Τρίκαλα Κορινθίας και πίσω ! Προσφορά από ΠΙΤΣΑΔΙΩΤΗ VAN CENTER. Προσοχή: Λόγω συγκεκριμένης χωρητικότητας στην αυτοκινητάμαξα, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας για Κρατήσεις: 6932226369 ( Μπασδέλης Γιώργος ). Κλείστε τη θέση σας άμεσα προτού εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΧΑΡΗΣ: Για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομένων, θα διατίθεται ξεμονταδόρος ελαστικών μέσα στο χώρο του Service Park, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ « Η ΚΙΒΩΤΟΣ » ( Άνω Συνοικία Τρικάλων ): Προσφορά πρωινού / σνακ που περιλαμβάνει έναν καφέ και μία χωριάτικη πίτα για κάθε αγωνιζόμενο ξεχωριστά. Το συνολικό πακέτο παροχών που δεν έχει προηγούμενο. Οι νέες παροχές έρχονται να προστεθούν στην ήδη πανίσχυρη «φαρέτρα» προνομίων που έχει εξασφαλιστεί για κάθε συμμετέχοντα οδηγό:

1. Voucher 30€ για Καύσιμα από τα πρατήρια AVIN Aggelou Oil και BP Ενεργειακές Υποδομές. 2. Voucher 30€ για Σίτιση στα κορυφαία εστιατόρια των Τρικάλων. 3. Voucher Διαμονής ( 30€ για μία διανυκτέρευση ή 50€ για δύο διανυκτερεύσεις ) στην περιοχή. 4. 30€ Πριμ Εκκίνησης σε κάθε αγωνιζόμενο, μια ευγενική προσφορά της εταιρείας Aggelou Constructions.

Αυτό το κορυφαίο αγωνιστικό project παίρνει σάρκα και οστά χάρη στη στρατηγική συμμαχία του Α.Σ.Ι.Σ.Α. με τον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και τον Σύλλογο Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας. Δύο συνοδοιπόροι που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, με απόλυτο πάθος, αυτόν τον νέο αγώνα, ο οποίος έρχεται με full attack διαθέσεις για να εντυπωσιάσει και να γράψει ιστορία. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τους πολύτιμους «μηχανικούς» μας πίσω από τις κουρτίνες, τους χορηγούς μας, που δίνουν την απαραίτητη ώθηση και την extra πίεση σε αυτό το αγωνιστικό υπερθέαμα:

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ – Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων NISSAN – ISUZU – SUZUKI, ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – Ξενοδοχείο, INTER CAR – Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων στην Κόρινθο (78ο χλμ. Αθηνών – Κορίνθου), Aggelou Constructions, AGGELOU OIL – Πρατήριο Καυσίμων, ΙΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ, Clever Media, Tactical Shop. ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΙΤΣΑΔΙΩΤΗΣ VAN CENTER, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑΝΝΑΤΣΕΛΗΣ ΧΑΡΗΣ, BP Ενεργειακές Υποδομές – Πρατήριο Καυσίμων, GAND OIL – Λιπαντικά

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