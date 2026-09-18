Η Ιστορία του Ελληνικού Αγωνιστικού Karting

Από τον Άγιο Κοσμά στο Ευρωπαϊκό Στολίδι του Circuit 27.

Κείμενο και φωτογραφίες: Πέτρος PIT Καστορίνης

Η αυθεντική ιστορία του ελληνικού καρτ ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν το σπορ έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στη χώρα μας με τη μορφή ερασιτεχνικών συναντήσεων και αγώνων με ενοικιαζόμενα (rental) καρτ. Αυτούς τους πρώτους, ρομαντικούς αγώνες διοργάνωνε ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος Γιώργος Λιβέρης, έχοντας την πολύτιμη υποστήριξη της ιστορικής εφημερίδας «Βραδυνή» και τη σταθερή χορηγία της εταιρείας καυσίμων BP. Σε εκείνη την πρώτη φάση της ενοικίασης και της καθαρής διασκέδασης, το σπορ προσέλκυσε ανθρώπους των τεχνών αλλά και μετέπειτα μεγάλους οδηγούς των ελληνικών αγώνων. Μέσα από αυτούς τους αγώνες rental διέπρεψαν ο κορυφαίος ερμηνευτής Γιώργος Νταλάρας, ο Παύλος Βαλεντής, ο οποίος μετέπειτα αναδείχθηκε πρωταθλητής στους αγώνες αυτοκινήτου, ο Αλέκος Τζανετάκος, καθώς και ένα πλήθος φιλόδοξων οδηγών που έβρισκαν στο καρτ τη δική τους διέξοδο για ταχύτητα.

Το μεγάλο ιστορικό ορόσημο γράφτηκε τον Μάιο του 1973, όταν η δραστηριότητα πέρασε από το επίπεδο της απλής ενοικίασης στην επίσημη αγωνιστική δράση. Τότε διοργανώθηκε ο πρώτος επίσημος αγώνας με ιδιοκατασκευές καρτ, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην πίστα Ωμπρέζ στη Βαρυμπόμπη, στον χώρο πίσω από το γνωστό κοσμικό κέντρο της εποχής. Το γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε σε άμεση συνεργασία με το περιοδικό αυτοκινήτου της εποχής, το «Ωτο Τουρίσμ». Στο τιμόνι των πρώτων εκείνων χειροποίητων κατασκευών βρέθηκαν οι πραγματικοί πρωτεργάτες του αθλήματος, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Μπουριώτης, ο Παντελής Μπαϊρακτάρης, ο Φίλιππος Κίκλης, καθώς και ο μετέπειτα πολυπρωταθλητής Παναγιώτης Φαμπιάτος.

Καθήκοντα Αλυτάρχη σε αυτή την ιστορική αγωνιστική συνάντηση εκτέλεσε ο Νίκος Καριστιναίος, ο οποίος έγραφε παράλληλα και στο περιοδικό «Ωτο Τουρίσμ», αποτελώντας κεντρικό πρόσωπο για την εξέλιξη του σπορ. Την επίσημη ευθύνη της διοργάνωσης είχε πλέον η ΕΛΠΑ, η οποία υιοθέτησε επίσημα το karting. Σταδιακά, η ΕΛΠΑ, σε στενή συνεργασία με τον Νίκο Καριστιναίο, άρχισε να δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο του αθλήματος. Μαζί συνέθεσαν τον πρώτο κανονισμό των αγώνων και καθόρισαν τις τεχνικές προδιαγραφές των καρτ, βάζοντας τέλος στην αναρχία των πρώτων αυτοσχέδιων προσπαθειών και οδηγώντας το σπορ σε επαγγελματικά πρότυπα.

Αυτός ο πρώτος αγώνας στη Βαρυμπόμπη άναψε τη σπίθα για τη μεγάλη συνέχεια. Αμέσως μετά, ολόκληρο το αγωνιστικό σκηνικό του ελληνικού karting άφησε οριστικά την Ωμπρέζ και μεταφέρθηκε στην ιστορική πίστα του Αγίου Κοσμά. Η πίστα αυτή αποτέλεσε το απόλυτο σπίτι και το πιο σημαντικό κέντρο του αθλήματος στην Αττική, σφραγίζοντας την πορεία των επόμενων γενεών. Το καρτ στην Ελλάδα άρχισε πλέον να αναπτύσσεται ραγδαία. Οι αγώνες στην πίστα του Αγίου Κοσμά, η οποία είχε μήκος μόλις 390 μέτρα, γίνονταν με καταιγιστικούς ρυθμούς, με τη μέση οριαία ταχύτητα (ΜΟΤ) να αγγίζει το εντυπωσιακό νούμερο των 96 χλμ./ώρα.

Οι οδηγοί άρχισαν να εισάγουν απευθείας από την Ιταλία κορυφαία εργοστασιακά σασί, πανίσχυρους κινητήρες και ειδικά ελαστικά, προσφέροντας συγκλονιστικές μάχες που έκοβαν την ανάσα των θεατών.

Το επόμενο μεγάλο και καθοριστικό βήμα για την επέκταση του αθλήματος έγινε στη Βόρεια Ελλάδα από την οικογένεια Πολιανίδη, η οποία δημιούργησε τη δική της πίστα karting στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Νέου Ρυσίου. Στις 20 Απριλίου του 1979, η πίστα αυτή έγραψε ιστορία καθώς φιλοξενήθηκε ο πρώτος της επίσημος αγώνας, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το γεγονός αυτό ήταν τεράστιας σημασίας, καθώς για πρώτη φορά ο πυρήνας των Αθηναίων οδηγών άφησε τη γνώριμη διαδρομή του Αγίου Κοσμά και ταξίδεψε εκτός Αττικής. Αυτή η έξοδος άνοιξε επίσημα τον δρόμο για τη γεωγραφική εξάπλωση του αθλήματος, δημιουργώντας μια νέα, πανελλήνια δυναμική.

Η δυναμική αυτή αποδείχθηκε σωτήρια λίγο αργότερα, όταν το 1980 η πίστα του Αγίου Κοσμά έκλεισε οριστικά, εγκαταλείφθηκε και κρίθηκε εντελώς ακατάλληλη για αγώνες. Μπροστά στο απόλυτο αδιέξοδο για τους οδηγούς της πρωτεύουσας, η Θεσσαλονίκη ανέλαβε να κρατήσει ζωντανό το άθλημα. Το 1983, ολόκληρο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξήχθη στην πίστα του Νέου Ρυσίου, μέσα από ένα απαιτητικό πρόγραμμα έξι αγώνων, οργανωμένων σε τρία διήμερα διπλών αγώνων.

Εκείνη τη γεμάτη ένταση χρονιά, μεγάλος νικητής και Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε ο Γιώργος Δρακόπουλος. Με την κατάκτηση του τίτλου, ο Δρακόπουλος διαδέχθηκε επάξια τη μέχρι τότε κυρίαρχη γενιά των σπουδαίων οδηγών, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πολυπρωταθλητή Παναγιώτη Φαμπιάτο και τους δις πρωταθλητές Παντελή Μπαϊρακτάρη και Δημήτρη Μιχελακάκη.

Παρά το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη είχε δημιουργηθεί ένας εξαιρετικός πυρήνας οδηγών με κορυφαίους τον Κώστα Κυρίτση και τον Γιώργο Μωραϊτόπουλο, η ανάγκη μετακίνησης των Αθηναίων κρίθηκε σύντομα οικονομικά ασύμφορη. Για να δοθεί άμεση λύση, επιστρατεύτηκαν οι χώροι στάθμευσης στην Αττική. Το πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου και εκείνο του λιμανιού της Ραφήνας διαμορφώθηκαν πρόχειρα σε πίστες. Αν και η προσέλευση των θεατών αυξήθηκε, το κόστος των διοργανώσεων διογκώθηκε, ενώ το ενδιαφέρον των οδηγών άρχισε να φθίνει, καθώς η έλλειψη μιας πραγματικής, μόνιμης πίστας υποβάθμιζε το αγωνιστικό επίπεδο. Οι συμμετοχές περιορίστηκαν δραματικά και το ελληνικό karting βρέθηκε στο χείλος του απόλυτου μαρασμού, έτοιμο να σβήσει.

Η σωτηρία ήρθε αρχικά από την ελληνική περιφέρεια, καθώς ένας πραγματικός καταιγισμός νέων πιστών έδωσε το απαραίτητο φιλί της ζωής στο άθλημα. Πίστες στην Κατερίνη, στη Λάρισα (στο χωριό Κουλούρι) και στον Βόλο δημιουργούνται και μπαίνουν ενεργά στον χάρτη, φιλοξενώντας αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κρατώντας τον ανταγωνισμό σε υψηλό επίπεδο.

Λίγο αργότερα, έρχεται η μεγάλη ώρα της Αθήνας. Ο πολυπρωταθλητής Παναγιώτης Φαμπιάτος σχεδιάζει την ιστορική πίστα του Ασπροπύργου. Πρόκειται για μια σούπερ τεχνική διαδρομή, μια πραγματική «πίστα-δασκάλα», όπου ο οδηγός δυσκολεύεται αν δεν έχει σωστή φυσική κατάσταση αλλά μαθαίνει την τέχνη της οδήγησης όσο πουθενά αλλού.

Με τον Ασπρόπυργο η Αθήνα επιτέλους ανασαίνει και το καρτ εκτοξεύεται, καθώς σχεδόν παράλληλα δημιουργείται και η πίστα της Καλαμάτας. Αυτή η καθοριστική αναβάθμιση των υποδομών αποδίδει καρπούς, και έτσι η τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα βρίσκει το ελληνικό καρτ σε μια εντυπωσιακή, κάθετη άνοδο.

Η δεκαετία του 1990 θεωρείται ευρέως ως η «Χρυσή Εποχή» του αθλήματος στην Ελλάδα, μια περίοδος που το karting γνώρισε τεράστια άνθηση, γεμάτες πίστες με 30 και 40 συμμετοχές ανά κατηγορία, σκληρό ανταγωνισμό με τους θρυλικούς αερόψυκτους κινητήρες των 100 κυβικών εκατοστών, και αυθεντικό πάθος.

Ωστόσο, αυτή η κληρονομιά δεν θα μπορούσε ποτέ να μετουσιωθεί σε ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς τη συγκλονιστική κατασκευαστική έκρηξη που ακολούθησε την επόμενη εικοσαετία. Ήταν η περίοδος που το άθλημα ξέφυγε οριστικά από τις παλιές, στενές διαδρομές των 400-600 μέτρων, οι οποίες θύμιζαν περισσότερο χώρους αναψυχής παρά αγωνιστικά σιρκουί. Στη θέση τους δημιουργήθηκαν υπερσύγχρονες μόνιμες πίστες προδιαγραφών CIK-FIA, με μήκος που ξεπερνούσε το ορόσημο των 1.000 μέτρων, απλωμένες σε διαφορετικούς τόπους της Ελλάδας. Αυτή η γεωγραφική εξάπλωση άλλαξε ριζικά το επίπεδο των Ελλήνων οδηγών, αφού οι ταχύτητες ανέβηκαν κατακόρυφα, το στήσιμο των σασί μετατράπηκε σε επιστήμη και το ελληνικό καρτ απέκτησε πλέον αυθεντικό ευρωπαϊκό αέρα.

Αρχής γενομένης από το Kartodromo στις Αφίδνες, με μήκος 1.122 μέτρα, η ιστορία του αγωνιστικού καρτ στην Ελλάδα επαναπροσδιορίστηκε. Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, η πίστα αυτή έμελλε να αλλάξει την ιστορία του αγωνιστικού καρτ, αφού σχεδόν επί 25 με 30 χρόνια φιλοξένησε τη μερίδα του λέοντος των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, καθώς και όποιων θεσμών δημιουργήθηκαν στην πορεία. Στις γρήγορες στροφές και στα απαιτητικά σικέιν των Αφιδνών ανδρώθηκαν οδηγικά όλες οι σύγχρονες γενιές πρωταθλητών.

Την ίδια στιγμή, η περιφέρεια και η υπόλοιπη Αττική απαντούσαν με εντυπωσιακά έργα. Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Νέο Ρύσιο, η οικογένεια Πολιανίδη δημιούργησε δίπλα στην πρώτη μικρή πίστα μία νέα 1.268 μέτρων, μια διαδρομή τεχνική, γρήγορη που δοκιμάζει τις αντοχές οδηγών και ελαστικών. Παράλληλα, το Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων απέκτησε τη δική του μόνιμη πίστα karting 1.010 μέτρων, προσφέροντας μια εξαιρετική εναλλακτική στη Αττική.

Όταν λοιπόν οι άνθρωποι του χώρου δηλώνουν σήμερα με περηφάνια το «συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε στα ’90s», εννοούν ότι πλέον η Ελλάδα διαθέτει τις πίστες ευρωπαϊκών προδιαγραφών που κάποτε φάνταζαν σαν άπιαστο όνειρο, έτοιμες να υποδεχτούν και να αναδείξουν το ίδιο αυθεντικό, αναλλοίωτο πάθος. Είναι γεγονός πως οι πίστες διεθνών προδιαγραφών διαμορφώνουν προς το καλύτερο και το αγωνιστικό επίπεδο όλων: των οδηγών, που εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εξωτερικού, των μηχανικών, που αναλύουν πλέον τηλεμετρία σε κορυφαίας ποιότητας τάπητες, και των διοργανωτών, που εκτελούν αγώνες με απόλυτο επαγγελματισμό.

Η θεωρία όμως γίνεται πράξη…

Επίσκεψη στο 27!

H στιγμή που πατάς το πόδι σου σε χώρους όπως το Circuit 27 στο Λάκκωμα Χαλκιδικής — μια πίστα που είχαμε την τύχη να επισκεφθούμε, βιώνοντας την από πρώτο χέρι – και οδηγώντας την- και να νιώσουμε την θετική ατμόσφαιρα της. Με ένα εντυπωσιακό μήκος 1.460 μέτρων και, κυρίως, με τη μοναδική υψομετρική διαφορά των 27 μέτρων, η πίστα ξεφεύγει από τη μονοτονία της επίπεδης σχεδίασης, θυμίζοντας μικρογραφία θρυλικών σιρκουί του εξωτερικού. Οι 14 στροφές της, σχεδιασμένες με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της FIA, δοκιμάζουν τις γραμμές και τις αντοχές κάθε οδηγού.

Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί χτύπησε η καρδιά μεγάλων διοργανώσεων, όπως το Red Bull Kart Fight 2026, ούτε ότι η πίστα έχει ήδη «χαρτογραφηθεί» στα κορυφαία simulators του κόσμου (Champions of the Future Esports / KartSim).

Πίσω όμως από τα εντυπωσιακά νούμερα, κρύβεται μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία που αποδεικνύει ότι τα μεγάλα έργα γεννιούνται εκεί που οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται. Αυτό το στολίδι που κοσμεί σήμερα τον ευρωπαϊκό χάρτη του karting, «γεννήθηκε» από δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, που οι διαφορές τους ενώθηκαν και λειτούργησαν ως το απόλυτο γρανάζι μιας τέλειας μηχανής.

Από τη μία πλευρά, ο Νίκος Σαλπικίδης Αρχιτέκτονας Πολιτικός Μηχανικός. Ο άνθρωπος της θεωρίας, της στρατηγικής και της επικοινωνίας. Με το χάρισμα να βλέπει τη μεγάλη εικόνα, να αναλύει, να σχεδιάζει και να μεταδίδει το όραμα, έβαλε τις σωστές βάσεις ώστε το project να αποκτήσει τη διεθνή του ταυτότητα.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Κοσμόπουλος, Μηχανολόγος. Ο άνθρωπος της πράξης, των pit και της πίστας. Ένας βαθύς γνώστης του karting από το «Α ως το Ω», που ζει και αναπνέει για τους αγώνες. Με την τεχνική του κατάρτιση, εξασφάλισε ότι κάθε εκατοστό της πίστας θα είναι οδηγικά τέλειο και τεχνικά άρτιο.

Και φυσικά θα ήταν αδύνατο να λείπει μία γυναίκα από την δημιουργία ενός σπουδαίου έργου! Η Μαρία Μαγγίωρη, η Πολιτική Μηχανικός και αεικίνητη, ψυχή της ”ομάδας”

Αυτή η συνάντηση του θεωρητικού πνεύματος με την απόλυτη αγωνιστική τεχνογνωσία ήταν η σπίθα. Σαλπικίδης και Κοσμόπουλος και Μαγγιώρη έγιναν ένα, αλληλο συμπληρώθηκαν ιδανικά και δημιούργησαν ένα έργο μοναδικό.

Συμπερασματικά, η ύπαρξη τέτοιων κορυφαίων πιστών είναι ο λόγος που το ελληνικό karting κοιτάζει πλέον το μέλλον με τη σιγουριά που του παρέχουν οι σύγχρονες βάσεις του. Το αυθεντικό πάθος της χρυσής εποχής δεν χάθηκε ποτέ· απλώς σήμερα, βλέποντας τα καρτ να στρίβουν στο Λάκκωμα με φόντο τον Όλυμπο, συνειδητοποιείς ότι το άθλημα έχει επιτέλους το ιδανικό «σπίτι» για να στεγαστεί, να αναπτυχθεί και να κοιτάξει στα μάτια το ευρωπαϊκό στερέωμα.