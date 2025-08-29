Η σεζόν ξεκινά δυναμικά στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων με το νέο Rοοkie Trackday

Η Galaxy Motorsport, εγκαινιάζει τη νέα σεζόν με δύο ξεχωριστές προτάσεις που έρχονται να καλύψουν όλες τις ανάγκες των φίλων της οδήγησης:

Το νέο ROOKIE TRACKDAY, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, και απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν να ζήσουν πρώτη φορά την εμπειρία της οδήγησης στη πίστα και κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η επιστροφή των κλασικών Trackday αυτοκινήτων , με πρώτο event την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στο γνωστό πρόγραμμα που αποτελεί πλέον θεσμό για την ελληνική οδηγική κοινότητα.

ROOKIE TRACKDAY – Η πρώτη εμπειρία στην πίστα

Το ROOKIE TRACKDAY δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους οδηγούς που θέλουν να ζήσουν πρώτη φορά την εμπειρία της οδήγησης στη πίστα την ιδανική πρώτη επαφή. Σε ένα περιβάλλον με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και ενισχυμένη καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν, να εξελιχθούν και να απολαύσουν την εμπειρία με ασφάλεια.

Πρόγραμμα & δυνατότητες

Briefing & Εκπαιδευτικά Sessions για σωστή οδηγική συμπεριφορά.

για σωστή οδηγική συμπεριφορά. Μέγιστο 10 αυτοκίνητα ανά κατηγορία , με τέσσερις κατηγορίες συνολικά.

, με τέσσερις κατηγορίες συνολικά. Δυνατότητα ενοικίασης αγωνιστικού αυτοκινήτου και εξειδικευμένης εκπαίδευσης αγωνιστικής οδήγησης με επιπλέον κόστος.

και με επιπλέον κόστος. Διάρκεια: 09:00π.μ. – 16:00μ.μ.

Κόστος συμμετοχής: 100€

Εγγραφή: Αποκλειστικά μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα μας : https://galaxymotorsports.gr/rookietrackday/. Με το ROOKIE TRACKDAY, ανοίγει ένας νέος δρόμος για όσους θέλουν να γνωρίσουν τη χαρά και την πρόκληση της πίστας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Trackday Κυριακής – Η αγαπημένη συνήθεια επιστρέφει

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, τα καθιερωμένα Trackdays αυτοκινήτων της Κυριακής επιστρέφουν στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, με πρώτο event την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 (09:00π.μ. – 16:00μ.μ.).

Χωρίς αλλαγές στη δομή που τα έχει καθιερώσει, τα Trackdays συνεχίζουν να αποτελούν το σημείο συνάντησης των φίλων της αυτοκίνησης, δίνοντας την ευκαιρία στους οδηγούς να απολαύσουν τις δυνατότητες του αυτοκινήτου τους σε πραγματικές συνθήκες πίστας.

Κόστος συμμετοχής: 120€

Εγγραφή: Αποκλειστικά μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα μας: https://galaxymotorsports.gr/trackday-cars-classic/.

Ένα διπλό αγωνιστικό ραντεβού

Με την εισαγωγή του νέου ROOKIE TRACKDAY και την επιστροφή των κλασικών Trackdays, η GALAXY MOTORSPORT και το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων δίνουν νέα πνοή στη σεζόν, προσφέροντας δύο διαφορετικές εμπειρίες:

Μια εκπαιδευτική και εισαγωγική εμπειρία για τους οδηγούς που θέλουν να ζήσουν πρώτη φορά την εμπειρία της οδήγησης σε πίστα.

εμπειρία για τους οδηγούς που θέλουν να ζήσουν πρώτη φορά την εμπειρία της οδήγησης σε πίστα. Και μια καθιερωμένη οδηγική πρόκληση για τους έμπειρους φίλους της αυτοκίνησης.

Η νέα σεζόν ξεκινά με διπλό ραντεβού στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου και υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις, ταχύτητα και οδηγική απόλαυση στη πίστα. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://galaxymotorsports.gr/