Ιπτάμενος gentleman Δημήτρης Ψύλλος – Ιn memoriam

Τα έδωσες όλα. Αντιμετώπισες τη δύσκολη, την ύπουλη ασθένεια, ανταγωνιστικά ακριβώς όπως οδηγούσες. Το πείσμα σου και η ταχύτητα σου, σε παράλληλη ειδική διαδρομή με το τακτ και την ευγένεια σου, οι ρίζες της αξιοπρέπειάς σου.

Οδηγούσες με αρχοντιά, με μια επάνω ταχύτητα, παντού τέρμα γκάζι, ακούγοντας τον φίλο σου τον κ. Κώστα Κόντο γιατί ήξερες το πως να ανταποκριθείς, ενώ σου άρεσε να ακούς και να δημιουργείς. Άλλωστε, έτσι με πειθαρχία κατάφερες και επιβίωσες χωρίς να αφήσεις περιθώρια σε οποιονδήποτε από τους ειλικρινείς και τους δήθεν να σε λυπηθούν.

Το φως στο βάθος του τούνελ, τα τρία παιδια σου και ειδικά στους αγώνες το παλικάρι σου ο Γιωργάκης που έγινε γρήγορα Γιώργος, πλέον Γιωργάρας και καλείται να οδηγήσει ήδη ως πρωταθλητής ακούγοντας τον Λάμπρο Ζωγράφο, αφού σε αυτή την οικογένεια μόνο Κύριοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβώς ότι συνάδει και με την οικογένεια Χαλκιά, πάντα δίπλα σας. Όπως εσύ Δημήτρη μου δίπλα στον Σάββα μας, ο αριστούχος μαθητής σου και οι δύο μας ξέρουμε, ζήσαμε την αγωνία σου για τη διάκρισή του.

Δημήτρη μου…

Απογείωσες το Toyota Yaris και υποκλιθήκαμε, οδήγησες με μαεστρία το 9αρι και σε παραδεχτήκαμε, ενώ ήσουν ο gentleman driver του ονείρου με σεβασμό στον χορηγό σου, οδηγώντας αξιόπιστα το 10ρι. Αυτός ήταν ο αγωνιστής Δημήτρης Ψύλλος και η ποιότητα του σε ισορροπία με την ταχύτητα του στις ειδικές διαδρομές αποτελεί σημείο αναφοράς στην κοινότητα μας, όπου ακόμα κυριαρχεί το συναίσθημα.

Ρενάτα, Πέννυ, Γιώργο έχετε το σεβασμό μας, σε κρεσέντο με την αγάπη για τον πατέρα σας, ένας σπάνιος.

Το τελευταίο “flying and stop” τη Δευτέρα στις 11.30 στο κοιμητήριο των Αγ. Αναργύρων._Στρατισίνο