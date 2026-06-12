Κώστας Αποστόλου: Αντιστάρ και gentleman

Ο Κώστας Αποστόλου υπήρξε και παραμένει μια σπάνια περίπτωση ανθρώπου των αγώνων αυτοκινήτου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πρωταθλητής με τον αείμνηστο Μιχάλη Κριάδη και τη Lancia Delta Integrale 16V, με την οποία κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Ράλλυ του 1993. Ο 80χρονος, σε δύο μήνες, οδηγός πρωταγωνίστηκε στον χώρο των ελληνικών αγώνων από το 1970 έως το 2019, όταν συμμετείχε στο Φθινοπωρινό Ράλλυ με την αγαπημένη του Fruit Of The Loom Lancia Delta Integrale 16V. Αυτοκίνητο που σήμερα βρίσκεται στον χώρο «κοσμημάτων με τροχούς» του κ. Αλέξανδρου Α. Χριστοδούλου.

Χαρακτηριστική η αγάπη του για την οικογένειά του, την εργασία του και συνολικά το αυτοκίνητο, με την έξυπνα επιλεγμένη συλλογή του να ξεπερνά αντίστοιχες ειδικών στη Σκανδιναβία, στην Ιταλία, στην Ελβετία κ.α. Αυθόρμητος και ατρόμητος με το πηδάλιο, αλλά μεθοδικός επιχειρώντας και ειδικά εξελίσσοντας την οικογενειακή βιομηχανία, όπως και ευρύτερα δημιουργώντας, υποστήριξε με τη συλλογή του ένα κόνσεπτ σπάνιας σύλληψης, όπου συνδυάζονται αυτοκίνητα παραγωγής με τα αντίστοιχα αγωνιστικά.

Όπως η Toyota Celica ST185 Group A και το Audi Sport παραγωγής, που παρουσιάστηκαν στο περιοδικό μαζί με τις Martini Lancia Integrale και 037. Ο σεβασμός στους 4Τροχούς αποτελεί συνήθεια που δεν επηρεάστηκε από τον χρόνο, συνδεδεμένη και με τη βαθιά φιλία του με τον Κ.Κ., καθώς και με τον υπογράφοντα συναθλητή του.

Τον Αποστόλου τον γνωρίσαμε ως Στηβ με την προσεγμένα βαμμένη Alfetta, τον χειροκροτήσαμε ως Κάρλο με το 5 TS, ενώ κέρδισε τον σεβασμό των απαιτητικών με το μπλε Renault 5 Alpine και με τα Golf GTI. Τον Κώστα Αποστόλου τον συνδυάζεις μόνο με τον Μιχάλη Κριάδη, και θα περιόριζε την υπεραξία της διαδρομής τους η αναφορά σε μια σειρά εξαιρετικών συνοδηγών που τον υποστήριξαν, κάτι που ισχύει και για το Car Center της οικογένειας Καρανικόλα στην προετοιμασία των αυτοκινήτων του.

Πάντα με σωστά εξελιγμένο αυτοκίνητο, τη σωστή στιγμή, με τους σωστούς στο περιβάλλον του, όπου κυριάρχησε και ο κ. Γιώργος Πετρόπουλος. Δεν είναι όμως τα αποτελέσματα ούτε τα αγωνιστικά του στατιστικά ο λόγος που τον αποκαλούμε «Gentleman των ελληνικών αγώνων». Ο χαρακτηρισμός έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρθηκε, και υπό πίεση, εντός και εκτός ειδικών διαδρομών, όπως και με την ποιότητα που τον χαρακτηρίζει ευρύτερα. Αξιόπιστος με την Integrale, εξαιρετικός με την 911. Και ποιος να συγκριθεί μαζί του, άλλοτε και τώρα, ειδικά οδηγώντας τόσο όσο το αγαπημένο του GR Yaris αλλά και τη «βάρκα» του, που αποτελεί παιχνίδι στο χέρι του. Vive le sport.