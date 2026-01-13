Memorial – ΣΟΑΑ: Μνήμες

Στις 21 Δεκεμβρίου, στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, ο ΣΟΑΑ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, επαναφέροντας στο επίκεντρο τον αγωνιζόμενο και τον ρόλο που διαχρονικά τού ανήκει.

Με ακριβείς τιμονιές, χωρίς πάτα-άσε, αλλά και με δημιουργική διάθεση σε σωστό χώρο και με δυναμική παρουσία αγωνιζομένων και θεατών, η εικόνα ήταν αυτή που ταιριάζει στον Σύνδεσμο. Νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο εργάζονται υπεύθυνα και προς τη σωστή κατεύθυνση, στηρίζοντας τους αγωνιζομένους στην ασφάλεια και στην προβολή τους, με διακριτικό τρόπο και ουσία. Σε αντίθεση με άλλες δράσεις, όπου η φασαρία περισσεύει και το αποτέλεσμα μένει αμφιλεγόμενο.

Στον ΣΟΑΑ του 2025, ακολουθώντας τα βήματα των προηγούμενων διοικήσεων μέχρι και την προεδρία του Νίκου Τσάδαρη, εξασφαλίστηκε πρώτα ο χώρος. Ο Σύνδεσμος μετά από καιρό απέκτησε ξανά τον οίκο του και επέλεξε την εξωστρέφεια για ιερό σκοπό.

Το Memorial που επέστρεψε ξεπερνά την προκήρυξη και το πρόγραμμα. Επαναφέρει στο κάδρο τον αγωνιζόμενο, διαχρονικά τον πρωταγωνιστή. Εκδήλωση ιστορικά έργο του ΣΟΑΑ, με μαέστρο τον Νίκο Παπασταθόπουλο, ισότιμα για όλους τους αγωνιζομένους που έχουν φύγει από τη ζωή, χωρίς να υποτιμώνται τα στελέχη των αγώνων και οι μηχανικοί. Όλοι σημαντικοί.

Ξεχωρίζουν οι «αθάνατοι» που έφυγαν από τη ζωή κατά τη διάρκεια αγώνα. Δημιουργώντας τεράστιο κενό στις οικογένειές τους και στον χώρο των αγώνων, όπου το συναίσθημα κυριαρχεί. Τους θυμίζει η προτομή του «Μαύρου» στην Κάτω Κηφισιά και το ετήσιο μνημόσυνο για τον Λουκά Γιαννακούλη από τον συνοδηγό του Γιώργο Πετρόπουλο, στο σημείο του δυστυχήματος.

Τα ονόματα μένουν στη μνήμη όσων έχουν την ποιότητα να τα σέβονται. Ακριβώς όπως ο ΣΟΑΑ στις 21 Δεκεμβρίου, στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων. Εκδήλωση-αγώνας, καθρέφτης της ποιότητας του Έλληνα αγωνιζομένου, σε συνεργασία με τα σωματεία ΑΣΟΑΑ και ΑΣΙΣΑ, υπό την αιγίδα της ΟΜΑΕ. Όπως ταιριάζει όταν εκφράζεται σεβασμός στα ιερά και τα όσια μιας ιδιαίτερης κοινότητας.

Για το 2026, καμία αμφιβολία για την επανάληψη του Memorial, με διαφορές σε λεπτομέρειες που ισχυροποιούν τον θεσμό και διαφοροποιούν τον Σύνδεσμο των Πρωταθλητών.

Τις επόμενες ημέρες, η παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του επίτιμου προέδρου του ΣΟΑΑ, Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, του «Λεωνίδα». Βιβλίο 900 σελίδων, με άγνωστες αλήθειες και ανέκδοτες λεπτομέρειες. Από τον Πρωταθλητή των αγώνων στον Πρωταγωνιστή της αγοράς αυτοκινήτου, με πορεία που συχνά κινήθηκε εκτός ορίων και με χαρακτηριστική δυσκολία… στη διάκριση της ΛΕΑ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ 4Τ