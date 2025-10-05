myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ 2025: Καθαρό προβάδισμα για τους Παπαδημητρίου-Κουζιώνη

Το myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ, ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος ξεκίνησε στην Ιτέα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα του πρώτου σκέλους περιλάμβανε δύο ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 18,52 χιλιομέτρων, με τον καιρό να είναι σύμμαχος των 43 πληρωμάτων που τελικά πήραν εκκίνηση στον αγώνα.

Διοργανωτής είναι το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), έχοντας την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών. Χορηγός ονομασίας είναι για άλλη μια χρονιά το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση). Χορηγοί του αγώνα είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, Coral AE, η εταιρεία λιπαντικών Cyclon, η ναυτιλιακή εταιρεία Seajets, ο επίσημος διανομέας Peugeot, Opel και MG, Gallo S.A., η εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, Clevermedia και η Racing Star που ειδικεύεται στον αγωνιστικό εξοπλισμό. Χορηγός επικοινωνίας είναι το περιοδικό 4Τροχοί.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης κυριάρχησαν στο πρώτο σκέλος, πετυχαίνοντας την ταχύτερη επίδοση και στις δύο ειδικές της ημέρας. O δύο φορές Πρωταθλητής Ελλάδος έθεσε από νωρίς γερές βάσεις για την τέταρτή του νίκη στον αγώνα, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί, «χτίζοντας» διαφορά μεγαλύτερη των 40 δευτερολέπτων από τους αντιπάλους του.

Περίφημα κινήθηκαν στο πρώτο σκέλος οι Ιταλοί Adriano Scalcon – Andrea Budoia, οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα με το Skoda Fabia RS Rally2 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, δείχνοντας ικανοί να διατηρηθούν στο βάθρο μέχρι το τέλος του αγώνα.

Έκπληξη του αγώνα είναι μέχρι στιγμής η επίδοση των Νίκου Βιγκόπουλου-Δημήτρη Σαΐνη που είναι στην τρίτη θέση με το Renault Clio Rally3. Ο νεαρός οδηγός που επέστρεψε στα μπάκετ του γαλλικού «όπλου» έπειτα από διάλειμμα σχεδόν ενός έτους, εντυπωσιάζει με την ταχύτητα, βάζοντας σοβαρή υποψηφιότητα για μια θέση στο βάθρο, καθώς και για τη νίκη στην κατηγορία Rally3.

Λίγο πιο πίσω βρίσκονται οι Πάνος Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης που έκαναν νωχελικό ξεκίνημα, στη δεύτερη εμφάνιση του οδηγού με το νεοαποκτηθέν Toyota GR Yaris Rally2. Το πλήρωμα αντιμετώπισε κλατάρισμα στη διαδρομή «Βωξίτες – Cyclon», χάνοντας πολύτιμο χρόνο και αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση στις πέντε ειδικές της Κυριακής προκειμένου να αναρριχηθεί στη γενική κατάταξη.

Οι Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής, στην επιστροφή του οδηγού στο Φθινοπωρινό Ράλλυ έπειτα από 4 χρόνια, ακολουθούν στη γενική κατάταξη με το Skoda Fabia R5, έχοντας και αυτοί κλαταρισμένο ελαστικό στη δεύτερη ειδική της ημέρας. Την πρώτη του γνωριμία με τις απαιτήσεις του Skoda Fabia Rally2 Evo έκανε στις δύο ειδικές του Σαββάτου ο Πάνος Ισμαήλος που βρίσκονται στην έκτη θέση, έχοντας την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Σούκουλη.

Δεύτεροι στην Rally3 πίσω από τους Βιγκόπουλου-Σαΐνη, είναι οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Ανδρέας Βίγκος, οι οποίοι με το νέο τους Renault Clio Rally3 βρίσκονται 40 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή της κατηγορίας, έχοντας στο μυαλό τους να αφήσουν πίσω την ατυχία των δύο πρώτων αγώνων του πρωταθλήματος και να φτάσουν στον τερματισμό το απόγευμα της Κυριακής.

Την πρώτη τριάδα της κατηγορίας συμπληρώνουν οι “Flandy” – Κωνσταντίνος Στεφανής, οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα άτυχοι, καθώς αντιμετώπισαν δύο κλαταρίσματα στις ισάριθμες ειδικές του πρώτου σκέλους. Επιπλέον, ταλαιπωρήθηκαν από σπασμένη πλύμνη στο, βαμμένο στα χρώματα της Cyclon, Ford Fiesta Rally3 στη δεύτερη ειδική της ημέρας, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Βελτιωμένοι οδηγικά εμφανίζονται οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ευάγγελος Παναρίτης που ακολουθούν κατά πόδας στην κατηγορία με το Ford Fiesta Rally3 και θα διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο στη συνέχεια του αγώνα.

Έβδομοι γενικής και πρώτοι στη Ν είναι οι Κωνσταντίνος Τζέμος-Αντώνης Αγγελόπουλος με το Mitsubishi Lancer Evo IX που έκαναν ένα απροβλημάτιστο πρώτο σκέλος και την Κυριακή θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την πρωτοπορία στην κατηγορία. 10 δευτερόλεπτα πιο πίσω βρίσκονται οι δεύτεροι της Ν, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης–Νικόλαος Τσέλλος οι οποίοι αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί στο δεύτερο σκέλος και να διεκδικήσουν τη νίκη στην κατηγορία με ένα Mitsubishi Lancer ένατης γενιάς. Την πρώτη τριάδα της Ν συμπληρώνουν οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Παναγιώτης Κόκκινος με Mitsubishi Lancer Evo IX.

Επικεφαλής στην κατηγορία F2, είναι οι Σάββας Λευκαδίτης – Ευάγγελος Ακράτος με Peugeot 208 Rally4. Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας του πρωταθλήματος έκαναν το πρώτο βήμα για το 3 στα 3 φέτος, έχοντας διαφορά μισού λεπτού από τους διώκτες τους και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό στις πέντε ειδικές διαδρομές της Κυριακής. Στη δεύτερη θέση της δικίνητης κατηγορίας βρίσκονται οι Νίκος Παπαχριστόπουλος – Νίκος Ξανθός με το Peugeot 208 R2, οι οποίοι έχουν σπουδαία μάχη με τους Λαμιώτες Θεόδωρο Τσάκαλο – Απόστολο Κοτρωνή (Ford Fiesta R2) που τους ακολουθούν. Η μεταξύ τους διαφορά είναι μόλις 2 δευτερόλεπτα, προμηνύοντας όμορφη μονομαχία στο δεύτερο σκέλος.

Λίγο πιο πίσω είναι οι εντυπωσιακοί στο Σαββατιάτικο σκέλος, Αθανάσιος Αθανάσουλας-Βασίλης Μπασιούκας με Renault Clio Rally5 που είναι παράλληλα στην κορυφή της κατηγορίας C6, θέλοντας να επαναλάβουν την περσινή τους επιτυχία. Στην πέμπτη θέση της F2 βρίσκονται οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης με Ford Fiesta Rally4 κάνοντας απροβλημάτιστο πρώτο σκέλος και θα διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας.

Στην F2 E, οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμης Σκαλτσάς (Toyota Starlet KP60) είναι επικεφαλής, χωρίς να απειλούνται από τους δεύτερους Γιώργο και Χρήστο Χατζηγάκη (Ford Escort MKII), οι οποίοι προηγούνται στη C3.

Στην πολυπληθή C6, πίσω από τους Αθανάσουλα-Μπασιούκα βρίσκονται οι Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου με Toyota Yaris, έχοντας δημιουργήσει διαφορά 15 δευτερολέπτων από τους περσινούς Κυπελλούχους της κατηγορίας, Στέφανο Γιόκαρη-Γιώργο Μπουρτζούκο (Toyota Starlet EP91). Για μια θέση στο βάθρο της C6 θα παλέψουν την Κυριακή, οι τέταρτοι, Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας με Toyota Yaris, όπως επίσης και οι Διονύσης Κατέβας-Γιώργος Μικελόπουλος με ίδιο αυτοκίνητο.

Εγκατέλειψαν οριστικά την προσπάθειά τους από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων οι Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νίκος Παραπέρας με Toyota Corolla AE101 και οι Μαριαλένα Παυλή-Γιώργος Βότσης από σπασμένο άξονα στο Hyundai Accent. Θα επανέλθουν με τη διαδικασία Rally2 οι Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος που είχαν πρόβλημα με το ημιαξόνιο της Toyota Corolla AE111.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ

Το δεύτερο σκέλος του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ απαρτίζεται από 5 Ειδικές Διαδρομές. Πρώτη διαδρομή της ημέρας και τρίτη του αγώνα θα είναι η «Αγία Ευθυμία 2 – Gallo», μήκους 10,04 χλμ., με ώρα έναρξης 09:03. Στις 10:14 τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Καρούτες – Seajets», μήκους 18,90 χιλιομέτρων και θα επιστρέψουν στην Ιτέα για 30λεπτο Service. Η συνέχεια περιλαμβάνει την μήκους 14,30 Ειδική Διαδρομή «Άμφισσα 1 – myKTEO», με ώρα έναρξης 12:42 και την Ειδική Διαδρομή «Βωξίτες 2 – Coral», μήκους 8,48 χλμ. με ώρα έναρξης 13:25. Θα ακολουθήσει 30λεπτο service, με την Power Stage του αγώνα, «Άμφισσα 2 – myKTEO» μήκους 14,30 χιλιομέτρων να είναι προγραμματισμένη για τις 15:18. O τερματισμός του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ θα διεξαχθεί στις 16:00 και η απονομή των επάθλων στις 18:00.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων φιλοξενείται στην εφαρμογή Sportity (Κωδικός: ASMA2025).

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα και τη σελίδα του ΑΣΜΑ στο Facebook.

Ιστοσελίδα αγώνα : https://agonistiko.gr/index.php/rally/2025-autumn-rally

Facebook : https://www.facebook.com/fthinoporinorally

https://www.facebook.com/asma.agonistiko/

Ζωντανά αποτελέσματα : https://www.infomega.gr/live/

Γραφείο Τύπου Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ)