myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ με 48 πληρώματα στην εκκίνηση

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος συνεχίζεται με το myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 4 και 5 Οκτωβρίου. Ο τρίτος γύρος του θεσμού συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 48 πληρωμάτων που θα αναμετρηθούν σε εφτά απαιτητικές ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 84,54 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), έχοντας την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών. Χορηγός ονομασίας είναι για άλλη μια χρονιά το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση). Χορηγοί του αγώνα είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, Coral AE, η εταιρεία λιπαντικών Cyclon, η ναυτιλιακή εταιρεία Seajets, ο επίσημος διανομέας Peugeot, Opel και MG, Gallo S.A., η εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, Clevermedia και η Racing Star που ειδικεύεται στον αγωνιστικό εξοπλισμό. Χορηγός επικοινωνίας είναι το περιοδικό 4Τροχοί (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ)

Νικητής τα δύο τελευταία χρόνια στον αγώνα, ο Ιωάννης Παπαδημητρίου θα αγωνιστεί με το Νο 1 στις πόρτες ενός Skoda Fabia RS Rally2, με τον Χρήστο Κουζιώνη δίπλα του. Ο δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος μετράει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα και στην Ιτέα θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον φετινό τίτλο. Από την Κύπρο θα έρθουν για να αγωνιστούν στον τρίτο πρωταθληματικό αγώνα της χρονιάς, οι επί σειρά Πρωταθλητές στη Μεγαλόνησο, Σίμος Γαλαταριώτης-Αντώνης Ιωάννου, με ένα Skoda Fabia RS Rally2 και αναμένεται να βρίσκονται μεταξύ των πρωταγωνιστών του αγώνα. Με το λευκό Toyota GR Yaris Rally2 θα συμμετάσχουν οι Παναγιώτης Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης.

Ο Πρωταθλητής Ν του 2023 στοχεύει να γράψει περισσότερα αγωνιστικά χιλιόμετρα με το νεοαποκτηθέν του όπλο, φιλοδοξώντας παράλληλα να ανέβει στο βάθρο των νικητών, κάτι που είχε καταφέρει και στη διοργάνωση του 2023. Από εκεί και πέρα, τρία ακόμη αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 θα δώσουν το παρών στις ειδικές διαδρομές της Φωκίδας. Οι Ιταλοί Adriano Scalcon – Andrea Budoia θα αγωνιστούν με ένα Skoda Fabia Rally2 Evo, στην τρίτη συμμετοχή του Ιταλού οδηγού στα ελληνικά χώματα. Την πρώτη του γνωριμία με τις απαιτήσεις ενός Skoda Fabia Rally2 Evo θα πραγματοποιήσει στην Ιτέα ο Πάνος Ισμαήλος, έχοντας τον Κωνσταντίνο Σούκουλη στο δεξί μπάκετ, ενώ ο Νίκος Παυλίδης επιστρέφει στον αγώνα, έπειτα από 4 χρόνια και πάλι με ένα Skoda Fabia R5. Συνοδηγός του Θεσσαλονικιού οδηγού θα είναι ο Δημήτρης Κουμποτής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην κατηγορία Rally3, όπου 7 πληρώματα έχουν δηλώσει συμμετοχή και αναμένεται να μονομαχήσουν για τη νίκη στην κατηγορία, αλλά και γιατί όχι, για μια θέση στο βάθρο του αγώνα. Ο Πέτρος Παντελή επιστρέφει σε πρωταθληματικό αγώνα, έχοντας αυτή τη φορά δίπλα του τον Αντώνη Χρυσοστόμου. Άτυχος στην περσινή διοργάνωση, καθώς εγκατέλειψε την προσπάθειά του εξαιτίας μηχανικής βλάβης, ο Πρωταθλητής Κύπρου του 2019 θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Renault Clio Rally3. Στην πρώτη του χρονιά με το λευκό Renault Clio Rally3, ο 30χρονος Κύπριος Κωνσταντίνος Σιόφερος έρχεται στην Ιτέα με στόχο να συλλέξει πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος της κατηγορίας Rally3, ενώ νέα αρχή θέλουν να κάνουν στο myKTEO Φθινοπωρινό Ράλλυ οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Ανδρέας Βίγκος. Οι περσινοί επαθλούχοι Χώματος στη δικίνητη κατηγορία, μεταπήδησαν φέτος στα Rally3, ωστόσο στάθηκαν άτυχοι, εγκαταλείποντας την προσπάθειά τους στους δύο πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος. Πλέον με ένα ολοκαίνουριο Renault Clio Rally3 στοχεύουν να φτάσουν στον τερματισμό στην Ιτέα. Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει φέτος ο νεαρός “Flandy”, ο οποίος θα έχει την καθοδήγηση του πολύπειρου Κώστα Στεφανή. Ο 26χρονος οδηγός θα έχει στα χέρια του ένα Ford Fiesta Rally3, με το οποίο θα κυνηγήσει τη νίκη στην κατηγορία. Ο Νίκος Βιγκόπουλος έπειτα από ένα 10μηνο διάλειμμα επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, πίσω από το τιμόνι ενός Renault Clio Rally3, ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα συμμετάσχουν οι Κύπριοι Μιχάλης Ποσείδιας-Πάμπος Λαός, στη δεύτερη εμφάνιση του οδηγού επί Ελληνικού εδάφους. Χωρίς άγχος θα βρεθούν στην εκκίνηση του myKTEO Φθινοπωρινού Ράλλυ, οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ευάγγελος Παναρίτης (Ford Fiesta Rally3) καθώς φέτος δεν ακολουθούν το θεσμό του πρωταθλήματος.

Στο Κύπελλο της Ν, τέσσερις συνδυασμοί θα διεκδικήσουν τους βαθμούς της νίκης. Ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία, Κωνσταντίνος Τζέμος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να διατηρηθεί στην κορυφή της κατάταξης, έχοντας ως συνοδηγό στο Mitsubishi Lancer Evo ΙΧ τον Αντώνη Αγγελόπουλο. Το παρών στην Ιτέα θα δώσουν και οι περσινοί κάτοχοι του τίτλου στη Ν, Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με ένα Mitsubishi Lancer Evo IX, ενώ με υψηλές βλέψεις θα ταξιδέψουν από τη Λιβαδειά οι νικητές στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος με ίδιο αυτοκίνητο. Με στόχο τη νίκη στην κατηγορία Ν θα αγωνιστούν και οι Δημήτρης Σταυρόπουλος – Παναγιώτης Κόκκινος, που θέλουν να συνεχίσουν το επιτυχημένο σερί τερματισμών τους, πίσω από το τιμόνι ενός ακόμα Mitsubishi Lancer Evo IX.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη στην κατηγορία F2, η οποία απευθύνεται σε δικίνητες κατασκευές. Ανίκητοι φέτος οι Σάββας Λευκαδίτης-Ευάγγελος Ακράτος θα οδηγήσουν ένα Peugeot 208 Rally4 με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, που θα τους φέρει «αγκαλιά» με τον τίτλο στην κατηγορία. Ο κάτοχος του περσινού τίτλου, Χρύσος Παντελή επιστρέφει στα Ελληνικά χώματα έπειτα από ένα χρόνο απουσίας, αυτή τη φορά με ένα Citroen DS3 R3T Max και τον Βασίλη Κούγια δίπλα του. Στο βάθρο της δικίνητης κατηγορίας έχει ανεβεί φέτος σε όποιον αγώνα έχει συμμετάσχει ο Νίκος Παπαχριστόπουλος. Με συνοδηγό σε ένα Peugeot 208 R2 τον Νίκο Ξανθό θα διεκδικήσουν στην Ιτέα τη νίκη στην F2. Την έκπληξη στην κατηγορία θα επιδιώξουν να κάνουν οι Θεόδωρος Τσάκαλος-Απόστολος Κοτρωνής με Ford Fiesta R2, ενώ με στόχο ένα καλό πλασάρισμα στην κατηγορία θα αγωνιστούν οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης (Ford Fiesta Rally4) και Γιώργος Ηλιόπουλος-Στέλιος Χαλδαίος (Peugeot 208 Rally4). Προερχόμενοι από τον Πύργο, οι Θεόδωρος και Δημήτρης Πανούτσος θα συμμετάσχουν στην Ιτέα στοχεύοντας στην περαιτέρω εξοικείωση με το Renault Clio R3, αλλά και σε άλλον έναν τερματισμό στην πρώτη, ουσιαστικά, χρονιά του οδηγού με το γαλλικό αγωνιστικό. Σε άγνωστες, για τους ίδιους, ειδικές διαδρομές θα λάβουν μέρος οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Ιωάννης Φωτεινογιαννόπουλος, καθώς αυτή είναι η πρώτη τους συμμετοχή σε Φθινοπωρινό Ράλλυ. Το δίδυμο που είχε ανεβεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου της F2 στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας θα αγωνιστεί με ένα Ford Fiesta R2. Το θεσμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος ακολουθούν φέτος οι Ηλίας Καφαντάρης-Νίκος Κόντος, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από την Ιτέα, στην οποία θα οδηγήσουν ένα τετρακίνητο Subaru Impreza GT Turbo.

Εξασφαλισμένο θα είναι το θέαμα στην κατηγορία F2 E, με τους Αντώνη Δημόπουλο-Ευθύμιο Σκαλτσά (Toyota Starlet) να θέλουν να πετύχουν άλλη μια νίκη φέτος, η οποία θα τους φέρει αυτομάτως στην κορυφή της βαθμολογίας. Θα προσπαθήσουν να τους καταδιώξουν οι εντυπωσιακοί σε κάθε τους εμφάνιση, Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νίκος Παραπέρας με μία Toyota Corolla AE101, ενώ κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τους Γιώργο Μανέτα-Ανδρέα Αδαμόπουλο με την κόκκινη Toyota Corolla AE111. Παράλληλα, για μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας θα αγωνιστούν οι Τρικαλινοί, Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης με το πισωκίνητο Ford Escort MKII.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο συναγωνισμός στην C6 αναμένεται έντονος, με 12 πληρώματα να έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη κατηγορία. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των Αθανάσιου Αθανάσουλα – Βασίλη Μπασιούκα στην περσινή διοργάνωση, όπου επικράτησαν στην κατηγορία με το τεχνολογικά εξελιγμένο Renault Clio Rally5, παρά το κλατάρισμα που είχαν. Φέτος, το δίδυμο στοχεύει να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία και να διεκδικήσει ξανά τη νίκη. Δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες μετρούν φέτος οι Αθανάσιος Πατέας – Βασίλης Παναγόπουλος, οι οποίοι προηγούνται στη βαθμολογία της C6. Με το Toyota Starlet EP91, το δίδυμο θα κινηθεί με στρατηγική, στοχεύοντας να συλλέξει πολύτιμους βαθμούς και να διατηρήσει την πρωτοπορία του. Για πρώτη φορά εκτός Νομού Ηλείας θα αγωνιστούν οι Πυργιώτες, Διονύσης Κατέβας-Γιώργος Μικελόπουλος, με τον οδηγό του Toyota Yaris να στοχεύει σε μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας παρά τη μικρή του εμπειρία από το χώρο των ράλλυ. Με ίδιο αυτοκίνητο θα συμμετάσχουν και οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Δημήτρης Ζορμπάς στην πρώτη τους συμμετοχή στον αγώνα. Η χρονιά δεν ξεκίνησε ιδανικά για τους περσινούς κυπελλούχους της κατηγορίας, Στέφανο Γιόκαρη – Γιώργο Μουρτζούκο, καθώς εγκατέλειψαν στους δύο πρώτους αγώνες του θεσμού. Στην Ιτέα, το πλήρωμα του Toyota Starlet EP91 στοχεύει να φτάσει στον τερματισμό και να πλασαριστεί ψηλά στην κατάταξη της C6. Ζώνη και κράνος θα φορέσουν και πάλι έπειτα από 12μηνη απουσία οι Κυπελλούχοι της κατηγορίας το 2021, Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου (Toyota Yaris) έχοντας στην ίδια ομάδα τον «ακούραστο» Μανώλη Παναγιωτόπουλο. Ο «Βασιλιάς» ο οποίος μετράει περισσότερους από 200 αγώνες στην πλούσια αγωνιστική του καριέρα, θα έχει στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Yaris τον Μάνο Αχτίδα. Θα «παλέψουν» για μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας οι Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας με το Toyota Yaris, στην τέταρτη χρονιά εμπλοκής του οδηγού με το χώρο των ράλλυ, ενώ από τον Πύργο έρχονται για άλλη μια χρονιά στην αγαπημένη τους Ιτέα οι Νίκος Μοσχόπουλος-Ηλίας Καραγκούνης με Toyota Yaris. Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο των αγώνων, ο Λάμπης Κουρτέσης επιστρέφει στη χωμάτινη επιφάνεια, με συνοδηγό στο Nissan Micra K11 τον Ιωάννη Ραβάνη, ενώ οι Βασίλης Μπατής-Μίνωας Μιχελάκης θα οδηγήσουν ένα Toyota Yaris στις απαιτητικές ειδικές διαδρομές της Φωκίδας.

Βήματα προόδου κάνει φέτος ο Βασίλης Χατζηδάκης, ένας οδηγός που ξεκίνησε την εμπλοκή του με το χώρο των αγώνων στα μέσα του 2024. Με συνοδηγό στο Renault Clio RS τον Σπύρο Καραστεφάνου θα εκκινήσουν για πρώτη φορά στον αγώνα. Με ένα Renault Clio Ragnotti θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο οι Αλέξανδρος Μουρίκης-Νίκος Τσακίρης, με τον οδηγό να θέλει να φτάσει στον τερματισμό, κάτι που δεν κατάφερε στη διοργάνωση του 2024. Έχοντας αγωνιστεί από το 1994 και έπειτα αποκλειστικά με αυτοκίνητα Opel, ο Σπύρος Κιουράνης θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Opel Corsa Kit Car στο myKTEO Φθινοπωρινό Ράλλυ, με την καθοδήγηση του Θεόδωρου Βαββά. Μοναδική συμμετοχή στην κατηγορία Under30 είναι αυτή της Μαριαλένας Παυλή, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από το χώρο των καρτ και το 2023 μεταπήδησε στα ράλλυ. Συνοδηγός στο Hyundai Accent θα είναι ο πολύπειρος Γιώργος Βότσης. Ο Βασίλης Καραθανάσης θα συμμετάσχει με συνοδηγό σε ένα Opel Astra GSI την κόρη του, Ελένη Καραθανάση, ενώ από τον αγώνα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Δημήτρης Καττής, ο οποίος θα αγωνιστεί με ένα MG ZR και θα έχει δίπλα του τον Γεώργιο Δημήτριο Γεωργόπουλο. Στο myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ θα συμμετάσχουν οι Ανδρέας Παπαγεωργίου-Γεώργιος Παπαγεωργίου με ένα Volvo 140, αν και ο αγώνας δεν προσμετρά σε κάποιο θεσμό Ιστορικών αυτοκινήτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις του ονομαστικού χορηγού στο Βιομηχανικό Πάρκο Άμφισσας θα διεξαχθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, στις 16:00 θα αναχωρήσουν από το Service Park το οποίο θα φιλοξενείται στη Μαρίνα της Ιτέας και στις 16:33 θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Αγία Ευθυμία 1 – Clevermedia» συνολικού μήκους 10,04 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούν στην μήκους 8,48 χιλιομέτρων Ειδική Διαδρομή «Βωξίτες 1 – Cyclon», με ώρα έναρξης 17:01, πριν επιστρέψουν στην Ιτέα για το απογευματινό 45λεπτο service.

Το δεύτερο σκέλος του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ απαρτίζεται από 5 Ειδικές Διαδρομές. Πρώτη διαδρομή της ημέρας και τρίτη του αγώνα θα είναι η «Αγία Ευθυμία 2 – Gallo», μήκους 10,04 χλμ., με ώρα έναρξης 09:03. Στις 10:14 τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Καρούτες – Seajets», μήκους 18,90 χιλιομέτρων και θα επιστρέψουν στην Ιτέα για 30λεπτο Service. Η συνέχεια περιλαμβάνει την μήκους 14,30 Ειδική Διαδρομή «Άμφισσα 1 – myKTEO», με ώρα έναρξης 12:42 και την Ειδική Διαδρομή «Βωξίτες 2 – Coral», μήκους 8,48 χλμ. με ώρα έναρξης 13:25. Θα ακολουθήσει 30λεπτο service, με την Power Stage του αγώνα, «Άμφισσα 2 – myKTEO» μήκους 14,30 χιλιομέτρων να είναι προγραμματισμένη για τις 15:18. O τερματισμός του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ θα διεξαχθεί στις 16:00 και η απονομή των επάθλων στις 18:00.

Τα αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 84,54 km, ενώ τα συνολικά χιλιόμετρα του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ είναι 293,39 km.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων φιλοξενείται στην εφαρμογή Sportity (Κωδικός: ASMA2025).

Το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ) εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα!

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα και τη σελίδα του ΑΣΜΑ στο Facebook.

Ιστοσελίδα αγώνα : https://agonistiko.gr/index.php/rally/2025-autumn-rally

Facebook : https://www.facebook.com/asma.agonistiko/

Γραφείο Τύπου Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ)