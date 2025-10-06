myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ: Νικητές και Πρωταθλητές Ελλάδος οι Παπαδημητρίου-Κουζιώνης

Επικρατώντας και στις επτά ειδικές διαδρομές του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης κατέκτησαν τη νίκη στον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Ο αγώνας εκτυλίχθηκε με κέντρο την παραλιακή πόλη της Ιτέας, με τα 43 πληρώματα που εκκίνησαν, να ρίχνονται στη μάχη με το χρονόμετρο σε γνωστές ακροπολικές ειδικές διαδρομές.

Διοργανωτής ήταν το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), έχοντας την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών. Χορηγός ονομασίας ήταν και φέτος το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση).

Χορηγοί του αγώνα ήταν η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, Coral AE, η εταιρεία λιπαντικών Cyclon, η ναυτιλιακή εταιρεία Seajets, ο επίσημος διανομέας Peugeot, Opel και MG, Gallo S.A., η εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, Clevermedia και η Racing Star που ειδικεύεται στον αγωνιστικό εξοπλισμό. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το περιοδικό 4Τροχοί.

Τέθηκαν επικεφαλής από την πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα και με σύμμαχο την εμπειρία τους, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης πέτυχαν μια εύκολη νίκη. Το πλήρωμα του Skoda Fabia RS Rally2 αν και κατάφερε να χτίσει σημαντική διαφορά από το πρώτο σκέλος του αγώνα, δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, πετυχαίνοντας την ταχύτερη επίδοση σε όλες τις διαδρομές του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ. Αυτή ήταν η τέταρτη επιτυχία του οδηγού στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με το δίδυμο να εξασφαλίζει τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος, με έναν αγώνα να απομένει για την ολοκλήρωση του θεσμού.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Πάνος Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης στη δεύτερη εμφάνιση του πληρώματος με ένα Toyota GR Yaris Rally2. Οι Πρωταθλητές Ν του 2023 δεν ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα, ωστόσο την Κυριακή βελτίωσαν το στήσιμο του ιαπωνικού «όπλου», ανέβασαν ρυθμό και ανταμείφθηκαν με τη δεύτερη θέση γενικής.

Στην επιστροφή του στα Ελληνικά χώματα έπειτα από 12 χρόνια, ο Ιταλός Adriano Scalcon ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση, έχοντας τον Andrea Budoia στο δεξί μπάκετ ενός λευκού Skoda Fabia RS Rally2. Το πλήρωμα από τη γείτονα χώρα δεν αντιμετώπισε προβλήματα, το χάρηκε και αναμένεται σύντομα συνέχεια επί Ελληνικού εδάφους.

Τέταρτοι στη γενική κατάταξη, νικητές της κατηγορίας Rally3 και της C2, αναδείχθηκαν οι εντυπωσιακοί σε όλη τη διάρκεια του διημέρου, Νικόλαος Βιγκόπουλος-Δημήτρης Σαΐνης. Ο 26χρονος οδηγός οδήγησε στο όριο το Renault Clio Rally3, κερδίζοντας επάξια το θερμό χειροκρότημα των θεατών που κατέκλυσαν τα βουνά, στην πρώτη φετινή του εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος.

Ο αγώνας, βέβαια, δεν ήταν απροβλημάτιστος για το πλήρωμα, καθώς στην Power Stage αντιμετώπισε κλαταρισμένο ελαστικό, γεγονός που του κόστισε πολύτιμα δευτερόλεπτα, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει τη θέση του στην τελική κατάταξη.

Στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι Βόρειοι, Νίκος Παυλίδης-Δημήτρης Κουμποτής, με τον οδηγό να επιστρέφει στα μπάκετ ενός Skoda Fabia R5, έναν χρόνο μετά τη συμμετοχή του στο Ράλλυ Ακρόπολις. Κάνοντας πιο σωστή επιλογή ελαστικών στο δεύτερο σκέλος, το πλήρωμα βελτίωσε τις επιδόσεις του ειδική με ειδική, απολαμβάνοντας τον αγώνα στις «καλύτερες ειδικές διαδρομές της Ελλάδας», όπως τις χαρακτήρισε ο οδηγός.

Στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι Πάνος Ισμαήλος-Κωνσταντίνος Σούκουλης, στην πρώτη τους επαφή με ένα Skoda Fabia Rally2 Evo. Μάλιστα, στην τελευταία ειδική διαδρομή αντιμετώπισαν κλατάρισμα, το οποίο όμως δεν επηρέασε σημαντικά την τελική τους επίδοση.

Στη «φτωχή» Rally3 μετά την απουσία των Κυπριακών πληρωμάτων, με ένα Ford Fiesta Rally3 στα χέρια τους, οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ευάγγελος Παναρίτης ολοκλήρωσαν τον αγώνα στη δεύτερη θέση της κατηγορίας Rally3, πραγματοποιώντας μια σταθερή εμφάνιση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους νωρίς στο δεύτερο σκέλος οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Ανδρέας Βίγκος (Renault Clio Rally3) από μηχανική βλάβη, ενώ οι “Flandy”-Κωνσταντίνος Στεφανής δεν τερμάτισαν από πρόβλημα στην κρεμαγιέρα του Ford Fiesta Rally3.

Τη δεύτερη φετινή τους νίκη στην κατηγορία Ν πέτυχαν στην Ιτέα οι Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος με Mitsubishi Lancer Evo IX. Το πλήρωμα έκανε επιθετικό ξεκίνημα στο δεύτερο σκέλος, αναρριχήθηκε γρήγορα στην κορυφή της κατηγορίας και παρέμεινε εκεί έως το τέλος, εκμεταλλευόμενο παράλληλα τα προβλήματα των κυρίων αντιπάλων του, Κωνσταντίνου Τζέμου-Αντώνη Αγγελόπουλου.

Οι Πυργιώτες που ήταν επικεφαλής της Ν έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους αντιμετώπισαν πρόβλημα με το διαφορικό του Mitsubishi Lancer Evo IX από την αρχή του δεύτερου σκέλους με αποτέλεσμα να χάσουν την πρωτοπορία. Αν και το πρόβλημα επιδιορθώθηκε στο service, στη συνέχεια μια βλάβη στο turbo τους ανάγκασε σε οριστική εγκατάλειψη.

Στη δεύτερη θέση της Ν τερμάτισαν οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Παναγιώτης Κόκκινος οι οποίοι οδήγησαν εντυπωσιακά το Mitsubishi Lancer Evo IX, κατέκτησαν πολύτιμους βαθμούς για το Κύπελλο της κατηγορίας και έδωσαν συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών. Το βάθρο της Ν συμπλήρωσαν οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με Mitsubishi Lancer Evo IX.

Από το Σάββατο κιόλας, οι Σάββας Λευκαδίτης-Ευάγγελος Ακράτος έδειξαν το δρόμο για τη νίκη στην κατηγορία F2, οδηγώντας με μαεστρία το Peugeot 208 Rally4. Με 6 νίκες σε 7 ειδικές διαδρομές, το δίδυμο έκανε καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στην κατηγορία, κερδίζοντας παράλληλα και την C5.

Δεν κράτησε για πολύ η μάχη για τη δεύτερη θέση της F2 μεταξύ των Νίκου Παπαχριστόπουλου-Νίκου Ξανθού (Peugeot 208 R2) και Θεόδωρου Τσάκαλου-Απόστολου Κοτρωνή (Ford Fiesta R2). Οι Παπαχριστόπουλος-Ξανθός οδήγησαν στο όριο και τερμάτισαν στη 2η θέση της δικίνητης κατηγορίας.

Από την άλλη, το πλήρωμα του Fiesta στην προσπάθειά του να «καταδιώξει» τους Παπαχριστόπουλο-Ξανθό, λάβωσε το ψαλίδι στην πρώτη ειδική της Κυριακής, με αποτέλεσμα να κινηθεί φυλαγμένα στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας το myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ στην τρίτη θέση της F2.

Για μόλις ένα δευτερόλεπτο έμειναν εκτός βάθρου της δικίνητης κατηγορίας οι Αθανάσιος Αθανάσουλας-Βασίλης Μπασιούκας, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις δυνατότητες του Renault Clio Rally5, φεύγοντας από την Ιτέα νικητές της κατηγορίας C6 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στην πέμπτη θέση της F2 ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του διημέρου.

Αρχικά είχαν θέματα με την ενδοεπικοινωνία, στη συνέχεια αντιμετώπισαν κλατάρισμα, ενώ στο τέλος κόπηκε το ημιαξόνιο του Ford Fiesta Rally4. Παρ’ όλα αυτά, το πλήρωμα δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να φτάσει με επιτυχία στον τερματισμό. Στην τελευταία διαδρομή του αγώνα έσπασε η ζάντα του Ford Fiesta R2 που οδηγούσαν οι Ιωάννης Γιαννακόπουλος-Ιωάννης Φωτεινογιαννόπουλος με αποτέλεσμα να χάσουν πολύτιμο χρόνο και να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους. Από πρόβλημα στο υδραυλικό τιμόνι εγκατέλειψαν στο τέλος οι Γιώργος Ηλιόπουλος-Στέλιος Χαλδαίος που βρέθηκαν στα μπάκετ ενός Peugeot 208 Rally4.

Δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν στην F2 E οι περσινοί Κυπελλούχοι της κατηγορίας, Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς, εντυπωσιάζοντας το κοινό με τον τρόπο οδήγησής τους.

Έχοντας χτίσει διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους τους από το Σάββατο, προσέφεραν πλούσιο θέαμα, οδηγώντας το Toyota Starlet KP60 με το πλάι. Τους ακολούθησαν οι Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας οι οποίοι έκαναν έναν απροβλημάτιστο αγώνα με το Toyota Yaris, αφήνοντας στην τρίτη θέση τους Σπύρο Κιουράνη-Θεόδωρο Βαββά με Opel Corsa Kit Car. Άτυχοι στάθηκαν οι Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης (Ford Escort MKII) που εγκατέλειψαν στην τελευταία διαδρομή του αγώνα κι ενώ ήταν στη δεύτερη θέση της F2 E.

Στην κατηγορία C6, πίσω από τους Αθανάσουλα-Μπασιούκα ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου που είχαν εντυπωσιακό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Κυπελλούχοι C6 του 2021 λαχτάρησαν καθώς το Toyota Yaris ρετάριζε στις δύο τελευταίες ειδικές διαδρομές, καταφέρνοντας ωστόσο να φτάσει με επιτυχία στην Ιτέα.

Μια θέση πιο πίσω βρέθηκαν οι Στέφανος Γιόκαρης-Γιώργος Μουρτζούκος με Toyota Starlet EP91. Οι περσινοί Κυπελλούχοι της κατηγορίας εξαπέλυσαν επίθεση στο τέλος, ωστόσο δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Toyota Yaris με αποτέλεσμα να αρκεστούν στην τρίτη θέση.

Τέταρτοι στη C6 ολοκλήρωσαν οι Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας (Toyota Yaris), τερματίζοντας εμπρός από τους Μανώλη Παναγιωτόπουλο-Μάνο Αχτίδα με ίδιο αυτοκίνητο. Την κατάταξη της πολυπληθούς C6 συμπλήρωσαν οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Δημήτρης Ζορμπάς (Toyota Yaris), παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, οι επικεφαλής της βαθμολογίας, Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος (Toyota Starlet EP91), οι Διονύσης Κατέβας-Γιώργος Μικελόπουλος (Toyota Yaris) και ο μαχητής της ζωής, Δημήτρης Καττής, έχοντας στο δεξί μπάκετ ενός MG ZR τον Γεώργιο Δημήτριο Γεωργόπουλο.

Στην κατηγορία C3 επικράτησαν οι Αλέξανδρος Μουρίκης-Νίκος Τσακίρης με Renault Clio Ragnotti, εκμεταλλευόμενοι τις εγκαταλείψεις των Χατζηγάκη-Χατζηγάκη και Θεόδωρου Πανούτσου-Δημήτρη Πανούτσου (Renault Clio R3). Στον τερματισμό του αγώνα έφτασαν επίσης οι Βασίλης Καραθανάσης-Ελένη Καραθανάση (Opel Astra GSI) και Βασίλης Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου (Renault Clio RS).

Το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.) ευχαριστεί όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν στο myKTEO 12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ και ανανεώνει το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά!

Νικητές κατηγοριών

Rally3: Νικόλαος Βιγκόπουλος / Δημήτρης Σαΐνης – Renault Clio Rally3

F2: Σάββας Λευκαδίτης / Ευάγγελος Ακρατος – Peugeot 208 Rally4

F2 E: Αντώνης Δημόπουλος / Ευθύμιος Σκαλτσάς – Toyota Starlet KP60

C1: Ιωάννης Παπαδημητρίου / Χρήστος Κουζιώνης – Skoda Fabia RS Rally2

C2: Νικόλαος Βιγκόπουλος / Δημήτρης Σαΐνης – Renault Clio Rally3

Ν: Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης / Νικόλαος Τσέλλος – Mitsubishi Lancer Evo IX

C3: Αλέξανδρος Μουρίκης / Νικόλαος Τσακίρης – Renault Clio Ragnotti

C4: Αντώνης Δημόπουλος / Ευθύμιος Σκαλτσάς – Toyota Starlet KP60

C5: Σάββας Λευκαδίτης / Ευάγγελος Ακρατος – Peugeot 208 Rally4

C6: Αθανάσιος Αθανάσουλας / Βασίλειος Μπασιούκας – Renault Clio Rally5

Ιστοσελίδα αγώνα: https://agonistiko.gr/index.php/rally/2025-autumn-rally

Facebook: https://www.facebook.com/fthinoporinorally

https://www.facebook.com/asma.agonistiko/

Γραφείο Τύπου Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ)