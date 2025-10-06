myKTEO 12o Φθινοπωρινό Ράλλυ: O παλιός που είναι ωραίος

Οι Γιάννης Παπαδημητρίου-Χρίστος Κουζιώνης, στην Ιτέα κέρδισαν και τις επτά ε.δ, τον αγώνα και το Πρωτάθλημα. Με τον απλό και σεμνό τρόπο που άλλωστε επιτρέπει στον οδηγό να παραμένει διψασμένος για διακρίσεις ξεπερνώντας 35 χρόνια στο χώρο που λατρεύει και σέβεται.

Φωτογραφίες: Γραφείο Τύπου ΑΣΜΑ

Όπλο του η Skoda Fabia RS, ατού ο συνοδηγός του και στο άτυπο παιχνίδι των εντυπώσεων οι νικητές συναντήθηκαν με τους Νικόλα Α. Βιγκόπουλο-Δημήτρη Σαΐνη με την Renault Clio Rally3 της Colin Rallying. Επέστρεψαν, προσαρμόστηκαν και απογειώθηκαν κερδίζοντας την κατηγορία και τις εντυπώσεις.

Ο 26χρoνος Νικόλας, φορτίζοντας συναισθηματικά, στον τερματισμό αντάλλαξε συγχαρητήρια με τον Γιάννη Παπαδημητρίου που στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε αγώνες με τον παππού του «Λεωνίδα» και τον θείο του «ΛεΜαν».

O Παπαδημητρίου που έχτισε τη διαφορά του από χθες πρώτη ημέρα του αγώνα, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας να αξιολογήσει τους χρόνους των Πάνου Λ. Κύρκου-Γ. Πολυζώη που την Κυριακή ήταν εξαιρετικοί, αντιμετωπίζοντας και πρόβλημα με τον κινητήρα τους. Μέτρια αίσθηση από το Toyota Yaris Rally 2 που δεν εμπνέει το Σάββατο, οπότε το βράδυ στο SP στην Ιτέα η Kirkos Racing in action και την Κυριακή το GR Yaris επέστρεψε ως πολεμική μηχανή.

Στο βάθρο τους συνάντησε ο Ιταλός Scalcon, ένας έμπειρος στο χώμα που οδηγεί έξυπνα τη Skoda Fabia RS. Στη γενική τον Βιγκόπουλο με το Rally3, ακολουθούν δύο πληρώματα με gentlemen πηδαλιούχους όπως οι Παυλίδης και Ισμαήλος με Skoda Fabia Rally5 και EVO αντίστοιχα. Ενα Rally 3 ανάμεσα σε πέντε rally 2 και είναι όμορφο όλο αυτό σε συνδυασμό με το EVO IX των Ζηρογιάννη-Τσέλλου που ακολουθεί τους σύγχρονους συνδυασμούς.

2WD

Η συνέχεια έχει όνομα Σάββας και επώνυμο Δημόπουλος και ειλικρινά αποτελεί λεπτομέρεια αν ο τεράστιος Λευκαδίτης κέρδισε πρωτάθλημα όπως ίσως και ο φοβερός Αντώνης στην Ε. Το σύγχρονο ενάντια στο παλιό, όπως το 208 και το Starlet κινήθηκαν στα όρια και έχεις σοβαρό λόγο ώστε να ξαναπάς στην κερκίδα.

Άλλωστε θα σε αποζημιώσουν και ο εξαιρετικός Παπαχριστόπουλος με το EMC-208, το πολυεργαλείο του Σπύρου, ο τεχνίτης Τσάκαλος, ο καλλιτέχνης Θάνος Σ. Αθανάσουλας, όπως και ο Τέο Καλαμαράς. Κάπου έχασε ο Θοδωρής και είναι λεπτομέρεια για αυτόν τον τύπο το αποτέλεσμα, με γεγονός ότι χαμογελάει και εκτός μπάκετ, ίσως και ως παράδειγμα για κάποιους ανόητους στο περιβάλλον της οργάνωσης. Αντίστοιχα προέκυψε ωραίο καρέ, με τους Κασίμη, Γιόκαρη, Σωτηρόπουλο και Παναγιωτόπουλο.

Δυνατό κοκτέιλ και εποχής Α5 σε συνδυασμό με τα Yaris, το Starlet και το Μicra, με σημαντικούς και τους συνοδηγούς τους.

Για τον Καττή; Ανατριχίλα με το σεβασμό σε κόκκινη γραμμή. Από τους εκτός μάχης, πυροβολούσε ο Τζέμος ενώ οδηγεί όμορφα, απλά και γρήγορα ο Πανούσης πέρα από τη χαρακτηριστική ευγένεια του.

Αναμένοντας την εκτός χρόνου επίσημη ενημέρωση, καλό βράδυ._ΣΧ