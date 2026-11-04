myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ στις 7 & 8 Νοεμβρίου με 61 συμμετοχές

Με 61 πληρώματα να περιλαμβάνονται στη λίστα συμμετοχών, το myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ έρχεται το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη μάχη για την ανάδειξη του Πρωταθλητή Ελλάδος.

Ο πέμπτος και τελευταίος γύρος του 62ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος θα κρίνει τον φετινό τίτλο, με δύο πληρώματα να διεκδικούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους το «στέμμα» του Πρωταθλητή. Η φετινή διοργάνωση έχει κέντρο το Αλιβέρι Εύβοιας και εκτυλίσσεται σε 7 Ειδικές Διαδρομές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε αγώνα ράλλυ. Παράλληλα, ο αγώνας προσμετρά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, όντας ο πέμπτος γύρος του θεσμού. Διοργανωτής είναι το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), με τον αγώνα να διεξάγεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Ονομαστικός χορηγός είναι το myKTEO, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης είναι η Sharebox, η Mylaki Shipping Agency LTD, η Seajets και η Clevermedia. Ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, καθώς δεκάδες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής έχουν αγκαλιάσει και στηρίξει έμπρακτα τη φετινή διοργάνωση. Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι 4Τροχοί, το Ράδιο Αλιβέρι 102.2, η Ταμυναϊκή Ραδιοφωνία 103.9 και η Εφημερίδα Ζεύξη. Μια πιο προσεκτική ματιά στη λίστα συμμετοχών του myKTEO 13ου Φθινοπωρινού Ράλλυ φέρνει στο προσκήνιο πρωταθλητές και Κυπελλούχους που έχουν ήδη εξασφαλίσει τους τίτλους τους στις κατηγορίες τους, αλλά και πληρώματα που θα δώσουν την τελική μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στο φινάλε του θεσμού, έχοντας ως επιπλέον κίνητρο τον αυξημένο συντελεστή 1,5 του αγώνα. Παράλληλα, στη λίστα περιλαμβάνονται και πληρώματα που επέλεξαν το myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ για να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εμφάνιση στον χώρο των αγώνων ράλλυ, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση (δείτε εδώ όλες τις συμμετοχές).

Στην κορυφή της βαθμολογίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος βρίσκονται οι Ιορδάνης Σερδερίδης-Frederic Miclotte, οι οποίοι έχουν προβάδισμα μόλις δύο βαθμών έναντι των βασικών τους αντιπάλων και έτερων διεκδικητών του φετινού τίτλου, Νώντα Καρανικόλα-Γιώργο Κακαβά. Έχοντας ξεκινήσει τη χρονιά με νίκη στον εναρκτήριο αγώνα του πρωταθλήματος, οι Σερδερίδης-Miclotte καλούνται να τερματίσουν μπροστά από το πλήρωμα του μπλε Ford Fiesta Rally2, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα πλασάρισμα ψηλά στην Power Stage, προκειμένου να κατακτήσουν ακόμη έναν σημαντικό τίτλο στην καριέρα τους, εννέα χρόνια μετά την κατάκτηση του WRC Trophy. Στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ θα αγωνιστούν με το Νο 1 στις πόρτες του Skoda Fabia RS Rally2, επιλέγοντας μάλιστα να επιστρέψουν στον χρωματισμό με τον οποίο ξεκίνησαν τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Από την άλλη, οι νικητές του AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ, Νώντας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς (Ford Fiesta Rally2) ταξιδεύουν στο Αλιβέρι με στόχο να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να κατακτήσουν τον τίτλο. Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του το Πρωτάθλημα της κατηγορίας Rally3 από το 2024, το πλήρωμα διεκδικεί φέτος για πρώτη φορά τον τίτλο των Πρωταθλητών Ελλάδος. Με μόλις δύο βαθμούς να τους χωρίζουν από την κορυφή, γνωρίζουν πως μια νίκη στο Αλιβέρι αρκεί για να τους χαρίσει τον φετινό τίτλο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αντιπάλων τους. Με στόχο μια θέση στο βάθρο θα αγωνιστούν οι Βέλγοι Sebastien Bedoret-Alix Stevenaert που θα μοιραστούν τα μπάκετ ενός Skoda Fabia Rally2 Evo, έχοντας ως εφόδιο την εμπειρία που αποκόμισαν από την πλήρη εμπλοκή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος του 2026.

Τρία πληρώματα έχουν μαθηματικές ελπίδες για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος στην κατηγορία Rally3. Από δύο νίκες έχουν σημειώσει τη φετινή σεζόν οι “Flandy”-Kamil Kozdron και Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου, οι οποίοι καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα στη βαθμολογία της κατηγορίας. Στην τρίτη του χρονιά στους αγώνες ράλλυ, ο 27χρονος “Flandy” θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Ford Fiesta Rally3, έχοντας παρουσιάσει σημαντική αγωνιστική πρόοδο και με την πολύτιμη καθοδήγηση του Kamil Kozdron, φετινού Πρωταθλητή Πολωνίας, θα επιδιώξει να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο στη μέχρι σήμερα σύντομη αγωνιστική του καριέρα. Από την άλλη πλευρά, οι Κύπριοι Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου, Πρωταθλητές της χώρας τους το 2019, διαθέτουν σημαντική εμπειρία και θα βρεθούν στο Αλιβέρι με το Renault Clio Rally3, προκειμένου να ανατρέψουν τα βαθμολογικά δεδομένα και να διεκδικήσουν τον τίτλο στην κατηγορία. Να εκμεταλλευτούν τον αυξημένο βαθμολογικό συντελεστή του αγώνα θα επιδιώξουν οι Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης (Ford Fiesta Rally3), οι οποίοι έχουν και αυτοί ελπίδες για τον τίτλο στα Rally3. Θετικά δείγματα γραφής έδειξαν στη Σπάρτη οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης, με τον οδηγό να προσαρμόζεται γρήγορα στις απαιτήσεις του Ford Fiesta Rally3, στην πρώτη του χρονιά πίσω από το τιμόνι ενός τετρακίνητου αυτοκινήτου. Το δίδυμο θα επιδιώξει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο Αλιβέρι, με στόχο μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας Rally3. Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για τον «Παγκόσμιο» Γιώργο Βασιλάκη, ο οποίος θα δώσει το «παρών» στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ, έχοντας στο δεξί μπάκετ του πορτοκαλί Ford Fiesta Rally3 τον Allan Harryman. Ο Έλληνας οδηγός ολοκλήρωσε στην πέμπτη θέση τη φετινή του παρουσία στο WRC Masters Cup, με σημαντικότερο επίτευγμα τη νίκη στην κατηγορία στο Ράλλυ Σαφάρι της Κένυας. Με στόχο να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του Ford Fiesta Rally3, αλλά και να βρει τον αγωνιστικό ρυθμό με τον νέο του συνοδηγό, θα συμμετάσχει στον αγώνα ο “JJ”. Ο οδηγός έχει καταφέρει να τερματίσει και στους έξι αγώνες που έχει λάβει μέρος μέχρι σήμερα, επιδιώκοντας να διευρύνει το σερί των τερματισμών του στο Αλιβέρι. Στο δεξί μπάκετ θα βρεθεί για πρώτη φορά ο πολύπειρος Σκωτσέζος Cameron Fair. Στην κατηγορία Rally3 θα συμμετάσχουν επίσης οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Δημήτρης Αμαξόπουλος, με τον οδηγό να θέλει να δώσει συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών με το Renault Clio Rally3. Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστεί και ο Γιώργος Ηλιόπουλος που θα έχει για πρώτη φορά την καθοδήγηση του Κυπελλούχου Ελλάδος στα χωμάτινα ράλλυ για το 2026, Πανίκου Πολυκάρπου, ο οποίος στον συγκεκριμένο αγώνα θα εκτελεί χρέη συνοδηγού. Τα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally3 θα μοιραστούν οι Κυπελλούχοι Ελλάδος της κατηγορίας Ν του 2024, Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη και στη Ν4, καθώς τρία πληρώματα θα «παλέψουν» στο φινάλε του πρωταθλήματος για την κατάκτηση του τίτλου. Οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Ευάγγελος Παναρίτης, νικητές στον αγώνα της Σπάρτης τον περασμένο Οκτώβριο, βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας της Ν4 και με το Mitsubishi Lancer Evo IX θα επιδιώξουν να διατηρήσουν την πρωτοπορία και μετά το τέλος του αγώνα. Για τον Πυργιώτη οδηγό, στόχος είναι η κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου, μετά από αυτόν της κατηγορίας C6 το 2023. Μακριά από προβλήματα θέλουν να μείνουν στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ οι Ηλίας και Δημήτρης Τσετσώνης, οι οποίοι θα αγωνιστούν με Subaru Impreza N12, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Ωστόσο, ακόμη και η επικράτησή τους δεν αρκεί από μόνη της για την κατάκτηση του τίτλου στη Ν4, καθώς θα χρειαστούν συνδυασμό αποτελεσμάτων. Μαθηματικές ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου διατηρεί και ο περσινός Πρωταθλητής της Ν, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, ο οποίος θα βρεθεί στην εκκίνηση του τελευταίου αγώνα της χρονιάς με το γνωστό Mitsubishi Lancer Evo IX και νέο συνοδηγό τον Πάνο Σπυρογιάννη. Για δεύτερη φορά θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Mitsubishi Lancer Evo IX ο Ιωάννης Παράβαλος, ο οποίος στο Αλιβέρι θα επιδιώξει να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του τετρακίνητου αγωνιστικού, έχοντας στο πλευρό του τον Μιχάλη Φράγκου. Στα «βαθιά» θα βρεθεί ο Θεόδωρος Ζωγράφος, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στα χωμάτινα ράλλυ με ένα τετρακίνητο Subaru Impreza N12, έχοντας συνοδηγό τον πολύπειρο Μιχάλη Πατρικούση. Με ένα Subaru Impreza της κατηγορίας Α8 θα συμμετάσχουν οι Διονύσης Μαυροδής-Ιωάννης Κεχαγιάς, με τον οδηγό να θέλει να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στα πληρώματα της Ν4 και να ολοκληρώσει με επιτυχία τον αγώνα.

Στην κατηγορία F2, αν και οι φετινοί Πρωταθλητές να απουσιάζουν από τον αγώνα, η μάχη για την επικράτηση στα δικίνητα αναμένεται να έχει αρκετό ενδιαφέρον. Στην πρώτη τους χρονιά με το Peugeot 208 Rally4, οι Βασίλης Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου δείχνουν να εξελίσσονται συνεχώς και στο φινάλε του πρωταθλήματος θα διεκδικήσουν τη νίκη στην F2. Θετικά δείγματα γραφής άφησαν οι Ουκρανές Nandia Soboleva-Tetyana Kravtsova στο ντεμπούτο τους στους ελληνικούς αγώνες, στο AVIN Ράλλυ Μολών Λαβέ, μέχρι τη στιγμή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ επιστρέφουν με το Peugeot 208 Rally4, με στόχο να διεκδικήσουν τη νίκη στην F2. Στη μάχη της δικίνητης κατηγορίας αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και οι Πυργιώτες Κωνσταντίνος Καπετανάκης-Νικόλαος Βαρώτσος, οι οποίοι με Ford Fiesta R2 θα επιδιώξουν να ανέβουν για πρώτη φορά στο βάθρο της F2 σε αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Με σταθερά βήματα προσαρμόζεται φέτος στις απαιτήσεις του Honda Civic Type R EP3 ο Δημήτρης Τσιαντής, ο οποίος θα δώσει το «παρών» στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς με συνοδηγό τον Ιωάννη Ραβάνη. Στόχος του είναι να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να διεκδικήσει για ακόμη έναν αγώνα μια θέση στο βάθρο της F2.

Μπορεί στην κατηγορία F2 E ο τίτλος να έχει ήδη κριθεί και να μην υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον, ωστόσο στο Αλιβέρι θα δώσουν το «παρών» όλα τα πληρώματα που ξεχώρισαν στη φετινή χρονιά. Οι φετινοί Πρωταθλητές Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα με το πισωκίνητο Ford Escort MKII, οδηγώντας χωρίς άγχος. Εξίσου θεαματικοί αναμένονται και οι Πρωταθλητές του 2024 και του 2025, Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς, οι οποίοι, απαλλαγμένοι από τη βαθμολογική πίεση, θα επιδιώξουν να ξεσηκώσουν τους θεατές με το Toyota Starlet. Υπολογίσιμοι αντίπαλοι για τη νίκη στην F2 E είναι και οι Λαμιώτες, Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας οι οποίοι θα συμμετάσχουν με μια Toyota Corolla AE101, καθώς και οι Κωνσταντίνος Αντωνίου-Απόστολος Μακάριος με Ford Escort MKII. Τα μπάκετ ενός Ford Escort MKII θα μοιραστούν οι Γιώργος Δήμος-Μάνος Σιγάλας που θα αγωνιστούν με στόχο μια θετική εμφάνιση στην F2 E. Από την άλλη, για πρώτη φορά θα αγωνιστούν σε χωμάτινο αγώνα οι Αριστείδης Αρβανίτης Αρβανιτάκης-Παναγιώτης Μπούρας που θα εκκινήσουν με μία Opel Ascona.

Δύο αυτοκίνητα της κλάσης RC5 θα δώσουν επίσης το «παρών» στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ. Οι Γιώργος Ντόντος-Νίκος Ιντζόγλου θα βρεθούν στα μπάκετ ενός Renault Clio Rally5. Ο οδηγός ξεκίνησε την αγωνιστική του πορεία το 2023 από τον χώρο των Ιστορικών αυτοκινήτων, ενώ φέτος επέλεξε να ακολουθήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος. Αντίπαλοί τους στην κλάση RC5 θα είναι οι Δημήτρης Λουκάς-Σταύρος Σπανός, επίσης με Renault Clio Rally5. Για τον τοπικό οδηγό, αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση σε χωμάτινο αγώνα, με βασικό ζητούμενο την ταχεία προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου του αγωνιστικού. Δεν στέφθηκε με επιτυχία η πρώτη συμμετοχή του “Adkanell” με το ολοκαίνουριο Lancia Ypsilon HF Rally4, καθώς ο οδηγός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει νωρίς την προσπάθειά του στη Σπάρτη. Με νεό συνοδηγό, τον Ιωάννη Βελάνη, θα επιδιώξει να φτάσει με επιτυχία στον τερματισμό στο Αλιβέρι. Με σημαντικές διακρίσεις στο παρελθόν στον χώρο των αναβάσεων, ο τοπικός Νίκος Ντούρας θα δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του σε χωμάτινο αγώνα συμμετέχοντας στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ με ένα Peugeot 206 και τον Σταύρο Κοντό δίπλα του. Πρώτη εμφάνιση στα ράλλυ θα πραγματοποιήσει και ο Παναγιώτης Δήμου, ένας οδηγός με αρκετές παραστάσεις από αγώνες αναβάσεων. Συνοδηγός του στο Peugeot 206 θα είναι ο Γιώργος Σκορδυλάκης.

Στο Αλιβέρι θα κριθεί και ο τίτλος της Α5, με τη μάχη να προμηνύεται ιδιαίτερα αμφίρροπη! Δύο πληρώματα ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας και θα μονομαχήσουν μέχρι τέλους για την κατάκτηση του κυπέλλου, ενώ ακόμη δύο συνδυασμοί διατηρούν μαθηματικές ελπίδες και θα επιδιώξουν να ανατρέψουν τα δεδομένα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Οι περσινοί Κυπελλούχοι της C6, Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος (Toyota Yaris) θα τα δώσουν όλα για όλα στο φινάλε του θεσμού με στόχο την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου. Τη δεύτερη φετινή τους νίκη στην Α5 που θα τους στέψει αυτομάτως Κυπελλούχους στην κατηγορία θα διεκδικήσουν οι Αθανάσιος Τσάκαλος-Σπύρος Τσέλιος με Toyota Yaris, ενώ ελπίδες για τον τίτλο έχουν και οι Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος με ίδιο αυτοκίνητο. Με στόχο τη νίκη, η οποία με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να τους χρίσει Κυπελλούχους στην Α5 θα συμμετάσχουν στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ οι Ιωάννης Κασίμης-Χρυσούλα Δικοπούλου (Toyota Yaris), ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η συμμετοχή των Γιώργου Ψύλλου-Λάμπρου Ζωγράφου με Nissan Micra K11. Ο 20χρονος οδηγός παρά τη μικρή του εμπειρία έχει καταφέρει να καταπλήξει τους πάντες με τις επιδόσεις του τη φετινή χρονιά και συγκαταλέγεται στους διεκδικητές της νίκης στην Α5. Τα μπάκετ ενός Toyota Yaris θα μοιραστούν οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Θεόδωρος Λιανός που θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με ένα θετικό αποτέλεσμα, ενώ κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξουν και οι Νίκος Τανούσης-Ρήγας Γιώβος. Ο Θεσσαλονικιός οδηγός που έκανε θετικό ντεμπούτο στη Λαμία τον περασμένο Σεπτέμβριο επιστρέφει στο πρωτάθλημα με ένα Toyota Starlet EP91 με στόχο μια θέση στο βάθρο της Α5. Το παρών στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ θα δώσει και ο «Βασιλιάς» Μανώλης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος θέλει να κάνει έναν απροβλημάτιστο αγώνα με το Toyota Yaris, έχοντας την καθοδήγηση του Σπύρου Μπογδάνου. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση έπειτα από πολυετή απουσία για τον Κωνσταντίνο Λάμπουρα, ο οποίος θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Toyota Starlet, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Βάλτερ Ιωάννη Φιλιππάκη. Με πολυετή εμπειρία ως συνοδηγός, ο Μάνος Αχτίδας αποφάσισε πέρυσι να περάσει στη θέση του οδηγού και θα συμμετάσχει στον αγώνα με Peugeot 206, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Γιώργο Βόγκα-Βουγιαδάκη. Ένα χρόνο μετά την πρώτη του εμφάνιση στο χώρο, ο Αθανάσιος Μυλωνάς θα συμμετάσχει και στην αυλαία του πρωταθλήματος με ένα MG ZR 105, με στόχο έναν απροβλημάτιστο αγώνα.

Το myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ αποτελεί τον πέμπτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων. Να σημειωθεί πως τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα στις ειδικές και θα αγωνιστούν στις τέσσερις πρώτες διαδρομές του αγώνα. Με μια Lancia 037 Rally θα συμμετάσχουν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς, οι οποίοι με τη νίκη τους στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και με τρεις παρουσίες στο βάθρο φέτος έχουν αρκετές ελπίδες για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στα Ιστορικά. Αντίπαλοί τους θα είναι οι δύο φορές Πρωταθλητές Ελλάδος στα Ιστορικά, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, οι οποίοι θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο με μία Lancia Delta Integrale. Ικανοί για τη διάκριση στα Ιστορικά εμφανίζονται οι Αχιλλέας Χριστοδούλου- Κωνσταντίνος Σούκουλης (Lancia Delta Integrale), ένα πλήρωμα που τερμάτισε στην τρίτη θέση στο φετινό Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Με στόχο μια θέση στο βάθρο στην κατηγορία των Ιστορικών θα συμμετάσχει ο Δημήτρης Τρίκαρδος με Ford Escort MKI, ενώ έναν απροβλημάτιστο αγώνα θέλουν να κάνουν οι άτυχοι φέτος, Δημήτρης Παύλος Μελάς-Στάθης Βαρδαξής με Porsche 911. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος του 2012, Γρηγόρης Νιώρας-Κωνσταντίνος Κακαλής επέστρεψαν στην ενεργό δράση φέτος με ένα Opel Corsa πρώτης γενιάς και θα δώσουν το παρών στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ. Με ένα Toyota Starlet EP71 θα συμμετάσχουν οι Κωνσταντίνος Αργυρίου-Σταμάτης Λάσκος, ενώ με παλαιότερης γενιάς Toyota Starlet θα αγωνιστούν οι Γιώργος Μπερτσάτος-Κώστας Κόντος. Έπειτα από διάλειμμα δύο ετών, ο Μιχάλης Νομικός επέστρεψε φέτος στο μπάκετ και θα βρεθεί στο Αλιβέρι με ένα Toyota Starlet και τον Γιάννη Γιώτη δίπλα του. Δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τον αγώνα οι Κωνσταντίνος και Ανδρέας Κοφινάς που θα μοιραστούν τα μπάκετ μιας Toyota Corolla AE86, ενώ με ένα Toyota Starlet EP81 θα εκκινήσουν οι Ηλίας Μανούσκος-Θεοφάνης Ζαχαρής. Από τη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψουν στο Αλιβέρι οι Αλέξανδρος Γκάνος-Ουρανία Κυρλαγκίτση, προκειμένου να συμμετάσχουν στο myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ, με τον νεαρό οδηγό να παίρνει για δεύτερη φορά εκκίνηση σε αγώνα ράλλυ με ένα Toyota Starlet. Στην πολυπληθή κατηγορία των Ιστορικών θα αγωνιστούν επίσης οι Παύλος Βοτζάκης-Αντώνης Ρέκκας με Alfa Romeo 2000, καθώς επίσης και οι Κωνσταντίνος Ζωτιάδης-Ιωάννης Ζωτιάδης με Ford Escort MKII. Τα μπάκετ ενός Skoda Favorit θα μοιραστούν οι Λυμπέρης Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου, δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του οδηγού σε χωμάτινη επιφάνεια. Με συνοδηγό σε ένα Toyota Starlet EP91 τον Γιώργο Ανδρινόπουλο, ο Ιωάννης Μαστρογιάννης θα επιδιώξει να φτάσει με επιτυχία στον τερματισμό του αγώνα, ενώ σε κάτι αντίστοιχο ευελπιστούν και οι Παντελής Αντωνόπουλος-Μαρία Καλλίτση με Ford Escort MKII.

Αναφορικά με το πρόγραμμα του myKTEO 13ου Φθινοπωρινού Ράλλυ, ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ονομαστικού χορηγού του αγώνα, στο myKTEO Αλιβερίου, στην Εθνική Oδό Αλιβερίου – Λέπουρων (περιοχή Βέλος, Αλιβέρι), το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 13:00. Από τις 12:30 έως τις 15:30 σε διαδρομή της περιοχής «Άγιος Ιωάννης Αλιβερίου», μήκους 3 χιλιομέτρων θα διεξαχθεί το shakedown του αγώνα. Την ίδια ημέρα, στις 18:30, στην Πλατεία Λιγνιτωρύχου, θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση του myKTEO 13ου Φθινοπωρινού Ράλλυ, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγωνιστικής δράσης στο Αλιβέρι. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 18:45, το πρώτο πλήρωμα θα πάρει εκκίνηση στην πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα, την «Mylaki Shipping Agency Μεσονήσι». Η μήκους 4,35 χιλιομέτρων διαδρομή θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει χώμα σε ποσοστό 65% και άσφαλτο σε ποσοστό 35%. Τα πληρώματα, στη συνέχεια, θα εισέλθουν στο Service Park το οποίο θα φιλοξενείται στο Τσαρπάλειο Δημοτικό Γήπεδο Αλιβερίου για 45λεπτο service, προκειμένου οι μηχανικοί να προετοιμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για το δεύτερο και πιο απαιτητικό σκέλος του αγώνα.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στις 09:31 με τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του αγώνα, τον «Γαβαλά», μήκους 14,37 χιλιομέτρων. Στις 10:14, τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Μαντράκι», μήκους 8,30 χιλιομέτρων, ενώ το πρώτο loop θα ολοκληρωθεί με την «Sharebox Αποκάλυψη», μήκους 15,57 χιλιομέτρων, η οποία θα ξεκινήσει στις 10:42. Μετά την ολοκλήρωση των τριών ειδικών διαδρομών, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Service, πριν πάρουν και πάλι εκκίνηση στις Ειδικές Διαδρομές «Γαβαλάς», «Μαντράκι» και «Sharebox Αποκάλυψη», για τη δεύτερη και τελευταία διέλευσή τους από αυτές. Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στον Κάραβο Αλιβερίου στις 14:17, ενώ οι απονομές θα ακολουθήσουν στις 16:00, στο ίδιο μέρος. Το συνολικό μήκος των Ειδικών Διαδρομών του myKTEO 13ου Φθινοπωρινού Ράλλυ ανέρχεται σε 80,83 αγωνιστικά χιλιόμετρα, σε μια συνολική διαδρομή 130,38 χιλιομέτρων. Να σημειωθεί πως ο αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων θα περιλαμβάνει τις τέσσερις πρώτες ειδικές διαδρομές του προγράμματος, «Μεσονήσι», «Γαβαλάς 1», «Μαντράκι 1» και «Αποκάλυψη 1».

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων του αγώνα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης ASMA2026, καθώς και μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων – myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ . Facebook page: https://www.facebook.com/asma.agonistiko/

Γραφείο Τύπου Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.)