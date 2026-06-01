Νικόλας Περατινός: Αείμνηστος, ο αγέραστος…

Έφυγε ο Νικόλας Περατινός, ένας από τους τελευταίους gentlemen των Ελληνικών αγώνων. Ο άρχοντας του βολάν και του πόλο, το κόσμημα του Πειραιά και της Βουλιαγμένης.

Ο Νικόλας, υπόδειγμα οικογενειάρχη, με τα παιδιά του να κοσμούν την κοινωνία μας όπου εμπλέκονται, είχε αναπτυγμένη την έννοια της φιλίας. Την τιμούσε αυτή τη σχέση είτε αγωνιζόταν, είτε εκτός μπάκετ. Η τρέλα του, το πάθος του οι αγώνες και πέρα από την εξαιρετική αγωνιστική του παρουσία σε βουνά και πίστες, υπήρξε και ευαίσθητος με τα κοινά, με πίστη και για το θεσμό του ενιαίου.

Με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου (ΣΟΑΑ), άλλοτε με την αφεντιά μου πριν σαράντα χρόνια και κυρίως πρόσφατα, με το φίλο του Μάριο Ηλιόπουλο και άλλους σημαντικούς, οπότε και προέκυψαν αγώνες με αυτοκίνητα ενιαίου τύπου. Οπως το Skoda Fabia της Κοsmocar, όλο αυτό έργο-υπέρβαση του Νικόλα Περατινού, που είχε εξαιρετική σχέση με την εταιρεία που αντιπροσωπεύει το γκρουπ.

Παιδεύτηκε τους τελευταίους μήνες, αλλά διαχειρίστηκε την υγεία του με την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει και τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Ο σεβασμός μας δεδομένος και το τελευταίο «Αντίο στον Νικόλα», μεθαύριο την Τετάρτη, στην αγαπημένη του Βουλιαγμένη._ΣΧ