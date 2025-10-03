Oι θέσεις του ΠΑ.Σ.Μ.Α. για θέματα που αφορούν τους ελληνικούς αγώνες

Με Δελτίο Τύπου ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ενημερώνει το κοινό για τις θέσεις του αναφορικά με τους ελληνικούς αγώνες.

Ο ΠΑ.Σ.Μ.Α., μετά από πρόσκληση της Ε.Π.Α. παρευρέθηκε στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε. με βασικό θέμα συζήτησης «Κατηγορίες Ράλλυ 2026». Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκαν, προτάθηκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι θέσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στα θέματα που συζητήθηκαν.

Κατηγορίες Ράλλυ 2026: Η Ε.Π.Α. έθεσε σαν θέμα την κατάργηση των κατηγοριών C ( C1,C2,C3,C4,C5,C6). Ο ΠΑ.Σ.Μ.Α. κατέθεσε αρχείο με στατιστικά των αγώνων Ράλλυ 2025, τα οποία θα βρείτε κοινοποιημένα. Οι κατηγορίες C δεν είναι και δεν θα μπορέσουν ποτέ να είναι δίκαιες. Ωστόσο, τα στατιστικά νούμερα είναι αρκετά απογοητευτικά καθότι αν το 2025 λειτουργούσαν οι κατηγορίες ως κλάσεις, ελάχιστες κατηγορίες θα συμπλήρωναν (συνημμένος πίνακας). Με την Ε.Π.Α. να επιθυμεί να δοκιμάσει την επιστροφή στις κλάσεις, ο Σύνδεσμός μας πρότεινε την μείωση του αριθμού των Αγώνων, (πχ. ενιαίο Κύπελλο Ράλλυ και μείωση αγώνων Κυπέλλου Αναβάσεων) με στόχο την αύξηση συμμετοχών στην εκάστοτε διοργάνωση. Επίσης, προτάθηκε η επιστροφή σε κοινή κατηγορία F2 (όχι στην διάσπαση F2-F2E) θέμα στο οποίο η ΕΠΑ επέδειξε θετικότητα.

Αναγνωρίσεις αγώνων Ράλλυ: Ο Σύνδεσμος μας είχε εξ αρχής συμφωνήσει στις αναγνωρίσεις υπό το καθεστώς GPS και τον αριθμό περασμάτων στα έξι . Αρχές του 2025, έχοντας ως δεδομένο την μεγάλη έλλειψη συμμόρφωσης από αρκετά πληρώματα κατά τη διάρκεια του 2024, ζητήσαμε την αστυνόμευση των ειδικών από στελέχη της ΟΜΑΕ- ΕΠΑ για το 2025. Παρά τις εγγυήσεις της θεσμικής αρχής, δυστυχώς, δεν υπήρξε ποτέ αστυνόμευση με αποτέλεσμα μεγάλη έλλειψη συμμόρφωσης στον κανονισμό, συνεπώς κάνοντας τις αναγνωρίσεις “μη δίκαιες” για το σύνολο των νομοταγών πληρωμάτων. Για το 2026, λοιπόν, έχοντας ως δεδομένο τις εμπειρίες των 2024 και 2025, προτείναμε την κατάργηση του συγκεκριμένου κανονισμού.

Πρόγραμμα Αγώνων – Αριθμός χιλιομέτρων: Ο ΠΑ.Σ.Μ.Α. πρότεινε την αύξηση του αριθμού χιλιομέτρων των Ειδικών Διαδρομών, ιδιαίτερα στους Πρωταθληματικούς Αγώνες. Μετά από συζήτηση, προτάθηκε η αύξηση των χιλιομέτρων σε Αγώνες Πρωταθλήματος στα 100 χλμ ( + – 10%). Ταυτόχρονα, προτείναμε (όπως είχαμε κάνει και στις αρχές του 2025) τον εννιαίο θεσμό Κυπέλλου Ράλλυ συν το Κύπελλο Κρήτης και όχι στην διάσπαση σε Βόρειο και Νότιο, καθότι τα στατιστικά του 2025 δείχνουν πως η λύση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Επίσης, πρόταση μας είναι η μείωση του αριθμού αγώνων αναβάσεων Κυπέλλου.

Ιστορικά: Το 2025 αποδεικνύεται μέχρι τώρα, μια χρονιά που οι συμμετοχές Ιστορικών σε Ράλλυ είναι μειωμένες 20%, στις αναβάσεις 70% και στη ταχύτητα-πίστα βρισκόμαστε σε πειραματικό επίπεδο με αβέβαιο μέλλον. Η αναγκαιότητα κατοχής (έντυπου FIA) HTP, βρήκε πολλούς αγωνιζόμενους ιδιοκτήτες Ιστορικών αυτοκινήτων απροετοίμαστους. Ο συνδυασμός των χρονικών καθυστερήσεων συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών, ο φόρτος εργασίας του ενός μόνον εντεταλμένου τεχνικού εφόρου (έδρα εκτός Αθηνών), η δυστοκία ερωταπαντήσεων με την FIA και το συνολικό κόστος συμμετοχής πρωταθλήματος – κυπέλλων είναι βασικές αιτίες έλλειψης Ιστορικών από τους αγώνες .

Προς τούτο, ο σύνδεσμος ζήτησε και κατέγραψε απόψεις των μελών του και προτείνει:

Τοποθέτηση ενός επιπλέον Τ.Ε. Ιστορικών, με έδρα την Αττική, που θα λειτουργεί επικουρικά ως βοηθός του Α.Μαρατζίδη για ταχύτερη επίλυση προβλημάτων, ιδιαίτερα τώρα που η νεοεισερχόμενη κατηγορία 5 φέρνει αυτοκίνητα, σκοπός μας είναι να προστίθενται συμμετοχές και όχι να αθροίζονται προβλήματα.

Πρωτάθλημα 6 αγώνων (3 ασφάλτινους+3 χωμάτινους) με υποχρέωση συμμετοχής στους 4

Κύπελλο ασφάλτου 4 αγώνες, με υποχρέωση συμμετοχής στους 3

Κύπελλο χώματος 4 αγώνες, με υποχρέωση συμμετοχής στους 3

Ιστορικό Ακρόπολις, εκτός πρωταθλήματος και κυπέλλου, λόγω υψηλού κόστους πολλοί συμμετέχοντες αδυνατούν να ακολουθήσουν υπόλοιπους αγώνες. Το Ι.Α. είναι από μόνο του θεσμός , διεθνής πλέον αγώνας και δεν χρήζει βαθμολογικής βοήθειας .

Εναλλακτικά μπορεί να προστεθεί μόνον η πρώτη ημέρα του Ι.Α. (Nationalday) και να προσμετρήσει στο Ελληνικό πρωτάθλημα με συντελεστή 2, μειωμένο (-50%) παράβολο και φυσικά θα προσελκύσει παραπάνω συμμετοχές.

Βαθμολόγια σύμφωνα με FIA όπως σε υπόλοιπη Ευρώπη. Κατάργηση της γενικής κατάταξης και προσμέτρηση βαθμών από Κατηγορίες και κλάσεις οπως δίκαια εφαρμόζεται χρόνια στις αναβάσεις. Αυτό θα δώσει κίνητρο σε αγωνιζόμενους με μικρότερου κυβισμού και παλαιότερα αυτοκίνητα να εμφανισθούν στους αγώνες. Είναι τεράστιο λάθος , αυτοκίνητα τεχνολογίας του 1960-70 να είναι στην ίδια κατάταξη με αντίστοιχα του 1990-2000. Οι τεχνικές διαφορές είναι χαοτικές και με δεδομένη την εφαρμογή του HTP, η ευταξία επιβάλλει να ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Με εκτίμηση Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Μ.Α.