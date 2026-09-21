Ολοκληρώθηκε η 14η SEAJETS Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας «Δημήτρης Μυλωνάς»

Με έντονο συναγωνισμό, πολύ μικρές διαφορές και πλούσιο θέαμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η 14η SEAJETS Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας «Δημήτρης Μυλωνάς», που διοργάνωσε η Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αιγίου.

Οι οδηγοί έδωσαν τη δική τους μάχη απέναντι στο χρονόμετρο στα δύο αγωνιστικά σκέλη της απαιτητικής τεχνικά διαδρομής, με τις θέσεις σε αρκετές κατηγορίες να κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Η διοργάνωση κύλησε ομαλά, με τις μικρές εξόδους των αγωνιστικών, να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά από τους ανθρώπους της οργάνωσης.

Ομάδα Α – Κυρίαρχος ο Μηνάς Μπενής

Στην Ομάδα Α, ο Μηνάς Μπενής, με Skoda Fabia R5, ήταν ο μεγάλος νικητής, ολοκληρώνοντας τα δύο σκέλη με συνολικό χρόνο 4:15.98. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βασίλης Μπάτζανος με Citroen Saxo και χρόνο 4:27.94, ενώ τρίτος ήταν ο Βαγγέλης Μπλάτζος με Peugeot 106 και χρόνο 4:29.38.

Ο Μπάτζανος κατέκτησε παράλληλα την πρώτη θέση στην Ομάδα Α έως 2 Λίτρα, με τον Μπλάτζο δεύτερο και τον Βίκτωρα Ρέκκα τρίτο.

Ομάδα Ν – Νικητής ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος

Στην Ομάδα Ν, ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος με Honda Civic κατέκτησε την πρώτη θέση με συνολικό χρόνο 4:31.48, έπειτα από μία δυνατή μάχη με τον Μάριο Βασιλείου.

Ο Μάριος Βασιλείου με Mitsubishi Lancer ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση με 4:33.45, μόλις 1,97 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ τρίτος ήταν ο Ιωακείμ Θέος με Honda Civic EP3 και χρόνο 4:37.21.

Ο Χαραλαμπόπουλος κατέκτησε ταυτόχρονα και την πρώτη θέση στην Ομάδα Ν έως 2 Λίτρα.

Ομάδα Ε – Μάχη μέχρι το τελευταίο δέκατο

Η συναρπαστικότερη ίσως μάχη του αγώνα δόθηκε στην Ομάδα Ε.

Ο Βαγγέλης Τσιούρης, οδηγώντας Renault Clio 2, κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση με συνολικό χρόνο 4:30.11, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ανδρέα Ντόφη με Citroen Saxo, ο οποίος ολοκλήρωσε σε 4:30.84.

Η τελική διαφορά των δύο οδηγών ήταν μόλις 0,73 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας τον εξαιρετικά υψηλό συναγωνισμό της κατηγορίας. Τρίτος τερμάτισε ο Λεωνίδας Τσαγγαράς με Opel Astra F και χρόνο 4:33.77.

Ο Τσιούρης κατέκτησε παράλληλα και την πρώτη θέση στην Ομάδα Ε έως 2 Λίτρα.

Formula Saloon – Πρώτος ο Γιώργος Κατσαρός

Στη Formula Saloon, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Γιώργος Κατσαρός με Ford Escort και συνολικό χρόνο 4:28.13.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Αργύρης Τσούλος με Mitsubishi Lancer και χρόνο 4:32.36, ενώ τρίτος ολοκλήρωσε ο Δαυίδ Μεριάνος με Ford Focus και χρόνο 4:43.88.

Στις επιμέρους κλάσεις, πρώτοι αναδείχθηκαν επίσης ο Βασίλης Μπάτζανος στην A6, ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος στην N3, ο Ανδρέας Ντόφης στην E10, ο Βαγγέλης Τσιούρης στην E11, ο Αργύρης Τσούλος στην FST και ο Δημήτρης Γκορίτσας στην FST2.

Η 14η SEAJETS Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας «Δημήτρης Μυλωνάς» πέρασε πλέον στην ιστορία, αφήνοντας πίσω της δυνατές εικόνες, έντονο συναγωνισμό και όμορφες στιγμές για αθλητές, διοργανωτές και θεατές.

Η ΑΛΜΑ Αιγίου ανανεώνει το αγωνιστικό ραντεβού της με όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού!

[Δελτίου τύπου]