Το ωράριο του ‘’4oυ Rally Αλμυρός 2019’’

Για πρώτη φορά από το 2016 το Rally Αλμυρός γίνεται και πάλι διήμερος κρατώντας την αρχική φιλοσοφία του που θέλει μικρές και εύκολες διαδρομές από και προς τις ειδικές προσφέροντας περισσότερα χιλιόμετρα και ευχαρίστηση σε αθλητές και θεατές.

Έτσι για το 2019 ο αγώνας δίπλα στις ήδη γνωστές ειδικές του αγώνα προσθέτει το Σάββατο μία απογευματινή ειδική με ελάχιστη απόσταση από την πόλη του Αλμυρού όπου και θα γίνει η πανηγυρική εκκίνηση.

Με αιχμή του δόρατος ένα έμπειρο rallyman τον Θανάση Τσιτσιγιάννη και με την βοήθεια αθλητών του σωματείου σχεδιάσαμε ένα αγώνα με 68 χλμ ειδικών διαδρομών και μόλις 155 χλμ απλών τα οποία είναι εξαιρετικά απλά τόσο σε ότι αφορά την πολυπλοκότητα τους όσο και στην διέλευσή τους φροντίζοντας οι ιδανικοί χρόνοι να μην δημιουργήσουν άγχος στα πληρώματα.

Βάσει όλων των προαναφερθέντων και σε συνδυασμό με το ακόμα χαμηλότερο παράβολο (σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές) συμμετοχής νομίζω ότι το moto που ανταποκρίνεται απόλυτα στον αγώνα που διοργανώνει και φέτος ο Ο.Μ.Α.Θ. είναι το More Rally For Your Money.

