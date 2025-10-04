Πανελλήνιο Πρωτάθλημα – myKTEO Φθινοπωρινό Ράλλυ (ΑΣΜΑ 4/5 Οκτωβρίου): Rally town!

Με επίκεντρο την Ιτέα εξελίσσεται παραδοσιακά ο τρίτος αγώνας του Πρωταθλήματος 2025 με ευφυές lay out, πολύτιμο για την περιοχή και σημαντικό για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές….

Φωτογραφίες: Γραφείο Τύπου ΑΣΜΑ

ΔΙΗΜΕΡΟΣ αγώνας στη Φωκίδα και ειδικότερα στην Ιτέα, Πρωτεύουσα των Ελληνικών αγώνων Ράλλυ ειδικά στο χώμα με το DNA του αείμνηστου Ανδρέα Ν. Καλαφάτη, να δίνει υπεραξία στην ευαίσθητη κοινότητα των Ελληνικών αγώνων. Πρόλογος, σήμερα Σάββατο απόγευμα με δύο ειδικές διαδρομές και είναι τόσο όμορφα, τόσο ζεστή η ατμόσφαιρα που ουδείς ασχολήθηκε με την ποιότητα των δρόμων που ταλαιπωρήθηκαν από τη δυνατή βροχή.

Όλοι όμως ενοχλήθηκαν από τη συμπεριφορά του Κυπριακού Συνδέσμου, -που εκπροσωπεί (;) τη FIA, για τον αποκλεισμό των πέντε Κυπριακών πληρωμάτων. Χωρίς άδεια για τη συμμετοχή τους (!) και πέρα από το συναγωνισμό που έγινε πιο φτωχός, αυτή η αχαρακτήριστη συμπεριφορά αφορά την κοινωνία και είναι αδιανόητο να στερείς το δικαίωμα συμμετοχής σε ερασιτέχνες αθλητές που πληρώνουν, οπότε έτσι είναι εκτεθειμένοι και στους χορηγούς τους. Οι Κύπριοι αγωνιζόμενοι σε ανοικτή γραμμή με την ΟΜΑΕ που διαχειρίστηκε υπεύθυνα την κρίση, αλλά και με τον ΣΑΜΑΕ (Σύνδεσμος Αγωνιζομένων) που τους υποστήριξε με συνέπεια και τεκμηριωμένα.

Τον αγώνα διαχειρίζεται το ΑΣΜΑ υποδειγματικά όπως ξέρουν τα έμπειρα στελέχη του εμβληματικού Σωματείου, ενώ η ΕΠΑ της ΟΜΑΕ κάνει αισθητή την παρουσία της, με σκοπό την ενημέρωση τους και την ευρύτερη υποστήριξη, χωρίς ίχνος διάθεσης εποπτείας. Σε κάθε περίπτωση, όπως ήταν αναμενόμενο, προέκυψε θέαμα και σε ειδικές περιπτώσεις συναγωνισμός παρά τις απουσίες.

Για την ιστορία, με γεγονός ότι αύριο Κυριακή θα προκύψουν τα σπουδαία, μετά τις δύο ε.δ σήμερα, προηγείται ο Γιάννης Παπαδημητρίου με το Skoda Fabia RS Rally2 και ακολουθεί ο Ιταλός Scalcon με Fabia EVO. Το ενδιαφέρον για το βάθρο, αφορά στον εξαιρετικό Νικόλα Βιγκόπουλο σε πτήση με την Clio Rally 3 και με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στον Παναγιώτη Λ. Κύρκο με το GR –Yaris Rally2. Σε συνδυασμό με τα σίγουρα πατήματα του Παυλίδη και αυτά της προοπτικής του Ισμαίλου -και οι δυό τους με τα Fabia Rally2, έχουμε ένα Rally 3 ανάμεσα στα Rally 2. Ο θεατής, στα κατηφορικά κομμάτια οπισθοχώρησε και χειροκρότησε τους Σάββα Λευκαδίτη και Αντώνη Δημόπουλο με το FWD Πεζώ και το Γιάρις με την κίνηση πίσω. Σε Racing mode κινούνται και οι απολαυστικοί Παπαχριστόπουλος, Τσάκαλος, Θάνος Αθανάσουλας και ο δικός “μας” Θοδωρής Καλαμαράς.

Αύριο θα είναι μια διαφορετική ημέρα, με το menu να περιλαμβάνει πέντε ε.δ. μήκους 66 χιλ. Πρώτη Ε.δ, πάλι η Αγία Ευθυμία (2) των 10 χιλιομέτρων στις 9.00. Τερματισμός του πρώτου αυτοκινήτου στην Ιτέα στις 16.00._ ΣΧ

Αποτελέσματα: omae-live και ewrc-results.com