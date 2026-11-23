Μονοπωλούν τους ελληνικούς αγώνες τα Ράλλυ, μια συλλογική προσπάθεια, σε συνδυασμό με το Ράλλυ Ακρόπολις από τη Motorsport Greece στο WRC και από την ΟΜΑΕ στο EHRC.

Φωτογραφίες: Photo Rally Press, Γιώργος Καλφόπουλος

Σε χωμάτινη επιφάνεια οι διεθνείς αγώνες, ενώ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αποτελείται από δύο ανεξάρτητους θεσμούς, με πέντε Ράλλυ σε χωμάτινη και πέντε σε ασφάλτινη επιφάνεια, όταν το αντίστοιχο πρωτάθλημα για τα Ιστορικά Αυτοκίνητα, περιλαμβάνει έξι αγώνες, τρεις σε χώμα και τρεις σε ασφάλτινο terrain.

Θεσμοί, όπου ανακηρύσσονται Πρωταθλητές στη γενική κατάταξη, αλλά και σε κατηγορίες, όπως και κυπελλούχοι κατά περίπτωση και μείνετε συντονισμένοι, μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες της φετινής χρονιάς, αναμένοντας και την επικύρωση της βαθμολογίας.

Με την ευκαιρία, όλο το χρόνο τουλάχιστον στα Ράλλυ, η ενημέρωση ήταν άψογη και από την πλευρά της Ομοσπονδίας, με καλά γραμμένα δελτία Τύπου και εξαιρετικές φωτογραφίες που επιτρέπουν και στους επαγγελματίες που εκπροσωπούν Μέσα, να προβάλουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, πέρα από τον αγώνα στο WRC, όπου κάτι λείπει όταν εξελίσσεται με μικρό αριθμό Ελλήνων στις συμμετοχές.

Με περιορισμένη λόγω συνθηκών τη δυνατότητα διάκρισης παρά το ταλέντο των αγωνιζομένων, όπως του πρώτου Έλληνα, του policeman Γιάννη Πλάγου, στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., που στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, κέρδισε στο νήμα τον Νώντα Γ. Καρανικόλα.

Ο mr Car Center λίγους μήνες αργότερα, αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ράλλυ 2026 σε χώμα, με τον 27χρονο Γιώργο Κακαβά δίπλα του στο Ford Fiesta Rally2 και σε συνδυασμό με τους τίτλους τους τα προηγούμενα χρόνια σε διαφορετικές κατηγορίες, γράφουν και την ιστορία τους. Στο πηδάλιο, ένας 40χρονος που εργάζεται σκληρά στην οικογενειακή επιχείρηση ενώ οδηγεί όπως συμπεριφέρεται. Σεμνά, όπως άλλωστε και ο αξιόπιστος συνοδηγός του και ο τρόπος τους, συνδέεται άμεσα με του πατέρα του Νώντα, ο εμβληματικός Γιώργος Καρανικόλας, μηχανικός-εξελιχτής, από τον προηγούμενο αιώνα.

Πρωταθλητές και οι Flandy – Kαμίλ Κοζντρον, που επικράτησαν στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία Rally3 με το Cyclon – Ford Fiesta.

O 26χρονος μεσαίος σε ηλικία γιός του Τζίγγερ, ένας σεμνός παλίκαρος, εξαιρετικός και όταν ιππεύει, συνεργάστηκε άψογα με τον 37χρονο Πολωνό συνοδηγό του και με ατού την υψηλού επιπέδου ομάδα τους, -μαέστρος ο Κώστας Στεφανής-, επικράτησαν στην πλέον ενδιαφέρουσα κατηγορία των ελληνικών αγώνων ράλλυ, έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα κοκτέιλ συνδυασμών με ταχύτητα και εμπειρία, σε ισορροπία με gentlemen divers, όλοι τους με σοβαρή προετοιμασία.

Ο Πέτρος Παντελή που διεκδίκησε τον τίτλο μέχρι την τελευταία στροφή της τελευταίας ε.δ. του τελευταίου αγώνα, ο Eldons – Θέμης Χαλκιάς, όπως και οι SV Motorsport, Γιώργος Δελαπόρτας και Θοδωρής Καλαμαράς, μια ωραία παρέα, ένα εξαιρετικό κοκτέιλ, έχουν μόνιμα τοποθετημένα τα σήματα μας, σε περίοπτη θέση στις Clio και στα Fiesta.

Εξαιρετικός στο χώμα, όντας ταχύς σε κάθε αγώνα ο Νίκος Παπαχριστόπουλος σε πτήση διαρκείας με το EMC 208 R2 και αποδείχθηκε πως δεν πτοείται ούτε από τις ατυχίες, ούτε από την παρουσία συνδυασμών με Τούρμπο στη μηχανή τους.

Εξαιρετικοί στη χωμάτινη επιφάνεια και ο 20χρονος Γιώργος Δ. Ψύλλος με τον συνοδηγό του, τον έμπειρο Λάμπρο Ζωγράφο, στο Nissan – Halkias Micra στα χρώματα της SeaJet και της Eldons και δεν σβήνει τον τίτλο: “φονέας γιγάντων”, η αστοχία στο Φθινοπωρινό Ράλλυ. Κορυφαίος αγώνας του θεσμού, με οργάνωση από το ΑΣΜΑ και επίκεντρο το Αλιβέρι.

Καμία αμφιβολία ότι το 2027, η κ. Ελένη Ι. Μαλακτάρη θα διαχειριστεί και τις λεπτομέρειες, σε αγώνα που εμπνεύστηκε και υλοποίησε με το σύζυγό της κ. Μάριο Τσαούσογλου, -τιμώντας και τον αείμνηστο Γιάννη Μαλακτάρη-, εκδήλωση που εξελίσσεται σε θεσμό, με ατού, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας που έκανε τη διαφορά, στο κλίμα και στην επικοινωνία.

ΠΑΡΤΟ ΑΛΛΙΩΣ

Σε ασφάλτινο terrain, από το χωμάτινο περιβάλλον και μετά τους οκτάκις Πρωταθλητές, Γιώργο Αναπολιωτάκη – Θανάση Τσιούκα με το εμβληματικό Ford Fiesta R5, αντίπαλο ψάχνουν και οι Xρήστος Αυγερόπουλος – Στράτος Γιαβάσης Πρωταθλητές F2, εξαιρετικοί και στη γενική κατάταξη, με το Peugeot 208 RC4.

Να συστηθούμε όμως και η αξιοπιστία του Fiesta των Πρωταθλητών, είναι ευθύνη των μηχανικών Αντώνη Τζανάκη, Λευτέρη Σωτήρχου, Γιώργου Δελησσάβα, Στάθη Νιστηκάκη και Κώστα Κωτρότσιου. Αντίστοιχα, το Peugeot 208 RC4 υποστηρίζεται από την AutoRace του Σταμάτη Παντιέρα, τεχνίτης και στη συνεργασία με έναν εξαιρετικό οδηγό-εξελιχτή όπως ο Χρήστος, για το τέλειο στήσιμο, ώστε να αξιοποιούνται τα λάστιχα της Pirelli σε κάθε terrain.

Συμμετοχή με έδρα την Πάτρα, όπου και το RallyShop του οδηγού που στηρίζει αθόρυβα νέους οδηγούς. Γεγονός ότι έχουν τον τρόπο τους και στην επικοινωνία, με απόδειξη ότι έχουν εξασφαλίσει σημαντικούς χορηγούς όπως τα λιπαντικά Ardeca κ.α όπως οι εταιρείες CoffeeXP, Banner Batteries, ΙΚΤΕΟ Κιάτου-Γιάννης Μπίστας, Metzger Autoteile και William’s Transport.

Οι Αυγερόπουλος-Γιαβάσης, τρομοκράτες άλλοτε και τώρα, όντας specialist σε ένα αξιόπιστο παιχνίδι με τα όρια, δοκίμασαν και σε υψηλό επίπεδο συναγωνισμού, στο Γαλλικό Πρωτάθλημα όπου κέρδισαν τις εντυπώσεις, όπως και πολύπειρους συνδυασμούς. Σε παιχνίδι με την πρόσφυση, σε ε.δ. που δεν συγκρίνονται με το οδόστρωμα στην Ελλάδα, με γνωστές τις ιδιαιτερότητες του, όπου προσαρμόστηκαν και έλαμψαν και οι Λαρισαίοι Γιάννης Κουτσοδήμος-Σπύρος Βλάγκας με το κίτρινο Peugeot 106 S16 N2.

Σημειώστε: τέσσερις νίκες στην κλάση, στους τέσσερις αγώνες που συμμετείχαν. Γεγονός, ότι τα περάσματα τους, θυμίζουν την εποχή που ο θεατής έψαχνε την κατηφόρα για να απολαύσει τα Peugeot Rally και τα Citroen Saxo, σε αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική κλάση, διαχρονικά Γαλλική υπόθεση.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ…

Αντέχει σε βελτιώσεις το Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, αλλά είναι το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, έργο της ΟΜΑΕ, που επισκιάζει αστοχίες και δίνει υπεραξία στους ελληνικούς αγώνες. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεργασία της Ομοσπονδίας ειδικά με τον ΠΑΣΜΑ επί του προκειμένου, θα λύσει και προβλήματα που εντοπίστηκαν εκπρόθεσμα. Για την ιστορία, ο επίλογος του θεσμού γράφεται μεθαύριο στο ασφάλτινο Ράλλυ σπριντ Νεμέας, στην ε.δ. Ψάρι, αγώνας που αντικατέστησε το εμβληματικό Ράλλυ Παλάδιο, όταν οι οργανωτές του, δήλωσαν ανήμποροι για την οργάνωση του. Επιλογή, όπου δοκιμάστηκαν με θετικό αποτέλεσμα και τα αντανακλαστικά της ΕΠΑ-ΟΜΑΕ και μένει να αποδειχθεί πετυχημένη και οργανωτικά.

Το Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών του 2026, υπόθεση για δύο συνδυασμούς και πέρα από τα αποτελέσματα, ο Γιώργος Χατζηρήγας πιστοποίησε την ταχύτητα του σε κάθε έδαφος και με διαφορετικής φιλοσοφίας κατασκευές και ο γενναιόδωρος Μάριος Σταφυλοπάτης την αρχοντιά του. Σε κάθε περίπτωση, -Πρωταθλητές με τους υπολογισμούς μας-, και τυπικά μόλις διορθωθεί και επικυρωθεί η βαθμολογία, οι 55χρονοι gentlemen Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Θανάσης Σαμαράς, που σφράγισαν την ποιότητα τους και εκτός μπάκετ.

Το κυριότερο, οι θεατές απόλαυσαν τη ΒΜW M3 και τις Lancia Delta Integrale του οίκου Σταφυλοπάτη, άψογα συντηρημένες από την ομάδα που συντονίζει αθόρυβα και αποτελεσματικά, ο Κώστας Πάλλας. Απολαυστικά και σε ακούσματα τα κοσμήματα, οι Lancia Stratos και 037 των Α. Χριστοδούλου – Σαμαρά, με τις ευλογίες του Car Center. _ΣΧ