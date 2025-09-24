Πορτραίτα: Λυμπέρης Παπάζογλου – «Σύντροχος» με άποψη

Όταν είσαι ένας από τους τελευταίους gentlemen στο δύσκολο χώρο του ελληνικού Motosport, όπου το συναίσθημα κυριαρχεί στη θεωρία και διαψεύδεται στην πράξη, επιβάλλεται η παρέμβασή σου στα κοινά.

Κάποτε μάλιστα, ήταν προαπαιτούμενο αυτή η διαδρομή, όπως η συμμετοχή στα κοινά του χώρου και ειδικά σε σχέση με την εκπροσώπηση των αγωνιζομένων, ό,τι δεν συνεπάγεται και με επιδόσεις που συγκλονίζουν τα χρονόμετρα.

Στα 65 του χρόνια ο Λυμπέρης Παπάζογλου, της εξαιρετικής ομάδας των Συντρόχων, με την έδρα τους στη Μεταμόρφωση, συνδυασμός κυρίων που λατρεύουν το ιστορικό αυτοκίνητο, με ή χωρίς αγωνιστική εμπλοκή, συμμετέχει στο Historic Acropolis Rally από το 2007.

Παρών και ευρύτερα σε αγώνες με ιστορικά αυτοκίνητα στις κατηγορίες Sporting και Regularity. H συμμετοχή του, συνήθως με Αlfa Romeo και ειδικά με Alfa Sud ti,ενώ τα τελευταία δύο χρόνια μοιράζεται με την κ. Μαρία Νικολοπούλου ένα Skoda Favorit, προσεγμένο από τους αδελφούς Τσαγγαρά. Ο Λεωνίδας και ο Ηλίας τα παλικάρια του αείμνηστου Μιχάλη, γνωστός ως ο “Κος με την 400αρα”, οι υπεύθυνοι για τη συμμετοχή πολλών με σοβαρή προσέγγιση, σε αγώνες με ιστορικά αυτοκίνητα.

Παπάζογλου και “Τσαγγαράδες”, συνδυασμός που δίνει υπεραξία σε θεσμό όπου η σοβαρή παρουσία με αξιόπιστα αυτοκίνητα ξεπερνάει τις απόλυτες επιδόσεις και τα αποτελέσματα. Δεν αποτελεί σύμπτωση ότι στο χώρο τους, στο SP των αγώνων, κυριαρχεί το χαμόγελο, ακόμα και όταν δημιουργούν υπό πίεση.

Λεπτομέρεια οι μηχανές τους και η συμμετοχή Παπάζογλου συνδυάζεται και με τη Lancia Integrale. Υπεραξία της παρουσίας του, η ευθύνη του για τα κοινά, ως Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΜΑ. Υποστηρίζοντας με συνέπεια και διεκδικώντας με πίεση, σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των συναθλητών του και στην προβολή των αγώνων, έχοντας βαθιά γνώση και για το πώς νομιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο ένα ΙΑ.

Ο “Λύμπε”όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του, με ευαισθησία και για την προβολή των αγώνων, διαχρονικά υποστηρίζει τους αγώνες και μέσα από τη δουλειά του.

Για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για διακριτική παρέμβαση χωρίς ανταλλάγματα, στοχεύοντας στην αναβάθμιση του χώρου που υπηρετείς και είναι σημαντικό, ότι ευτυχώς στους Συνδέσμους αγωνιζομένων, γνωρίζουν ποιος είναι ο Πρωταγωνιστής, στους αγώνες με αυτοκίνητα.

Σε χώρο με τα Σωματεία, σε αμηχανία σε σχέση με τη διαχείριση-υποστήριξη των αθλητών τους και τους διοικούντες, σε άστοχο momentum._ΣΧ