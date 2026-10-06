Ράλλυ Ευβοϊκού: Επικράτησαν οι Στάθης Κουκέας – Νίκος Πετρόπουλος

Με τους Στάθη Κουκέα-Νίκο Πετρόπουλο να κατακτούν τη νίκη ολοκληρώθηκε το Ράλλυ Ευβοϊκού, ένας αγώνας που προσέφερε έντονο συναγωνισμό και όμορφες μάχες στις δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές «Ριτσώνα» και «Πλατανάκι».

Σε ένα κατεξοχήν φθινοπωρινό σκηνικό, οι καιρικές συνθήκες ήταν σύμμαχος των πληρωμάτων και των θεατών, καθώς η απουσία βροχής καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για τα 45 πληρώματα που συμμετείχαν στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου και στον τέταρτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων. Η μάχη για την πρωτιά στο Ράλλυ Ευβοϊκού ήταν αμφίρροπη με τους Στάθη Κουκέα-Νίκο Πετρόπουλο (Ford Fiesta R5) να μπαίνουν δυναμικά στον αγώνα και να τίθενται επικεφαλής με το «καλημέρα», σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στη «Ριτσώνα Ι». Οι Γιώργος Κεχαγιάς-Γιάννης Βελάνης με Ford Escort WRC, ωστόσο, δεν άργησαν να περάσουν στην αντεπίθεση, με τη μάχη για την κορυφή να εξελίσσεται σε πραγματικό ντέρμπι, καθώς στα μέσα του αγώνα, η διαφορά μεταξύ των δύο πληρωμάτων είχε διαμορφωθεί σε μόλις 2 εκατοστά του δευτερολέπτου! Στη δεύτερη διέλευση από τη «Ριτσώνα», οι Κουκέας-Πετρόπουλος ανέβασαν εκ νέου ρυθμό και σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα από τους αντιπάλους τους. Την ίδια στιγμή, ένα μηχανικό πρόβλημα στο Ford Escort WRC των Κεχαγιά-Βελάνη έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα της μάχης. Ένα πρόβλημα στο διαφορικό του Ford Escort WRC στην τρίτη Ειδική Διαδρομή και ένα τετ-α-κε ανάγκασε το πλήρωμα να χάσει περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά έθεσε τέλος στις ελπίδες των Κεχαγιά-Βελάνη για διεκδίκηση της νίκης, ενώ στη συνέχεια το πλήρωμα εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Έχοντας πλέον χτίσει διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους τους, οι Κουκέας-Πετρόπουλος επέλεξαν να κινηθούν πιο συντηρητικά στην τελευταία Ειδική Διαδρομή, διαχειριζόμενοι ιδανικά το προβάδισμά τους. Με αυτό τον τρόπο, έφτασαν στη νίκη στη δεύτερη συμμετοχή τους σε Ράλλυ Ευβοϊκού.

Την ευχάριστη έκπληξη του Ράλλυ Ευβοϊκού αποτέλεσαν οι Στράτος Ανδρεαδάκης-Γιώργος Πολυχρονόπουλος, οι οποίοι με το Renault Clio Rally3 πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και ολοκλήρωσαν τον αγώνα στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Παρά τη μικρή εμπειρία του οδηγού στους αγώνες ράλλυ, το πλήρωμα πέτυχε την ταχύτερη επίδοση και στα δύο περάσματα από το Πλατανάκι, κερδίζοντας μάλιστα μια θέση στη γενική κατάταξη στην τελευταία ειδική του αγώνα. Με το αποτέλεσμα αυτό, το πλήρωμα κατέκτησε τους 25 βαθμούς της νίκης στο Κύπελλο Ασφάλτου, καθώς τα αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2 δεν έχουν δικαίωμα συγκομιδής βαθμών στον συγκεκριμένο θεσμό.

Στην επιστροφή τους στους αγώνες, οι Θάνος Μόσχος-Ιωάννης Σαμαρτζής ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου με το Renault Clio Maxi. Το πλήρωμα βελτίωσε το ρυθμό του στα δεύτερα περάσματα από τις ειδικές, ωστόσο στο τέλος δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πίεση των Ανδρεαδάκη-Πολυχρονόπουλου χάνοντας μια θέση στη γενική κατάταξη. Παράλληλα, οι Μόσχος-Σαμαρτζής επικράτησαν στην κατηγορία F2 E.

Απροβλημάτιστο αγώνα έκαναν οι Παναγιώτης Καμπύλης-Σταύρος Σταμέλος οι οποίοι με το Skoda Fabia S2000 τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, μένοντας μακριά από το βάθρο για μόλις τρία δευτερόλεπτα. Στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν το Ράλλυ Ευβοϊκού οι Φώτης Σταματόπουλος-Δημήτρης Ρούμελης. Το πλήρωμα του Mitsubishi Lancer Evo IX πραγματοποίησε μουδιασμένο ξεκίνημα, όμως στη συνέχεια βελτίωσε αισθητά την απόδοσή του και κέρδισε αρκετές θέσεις στην κατάταξη. Η αγωνιστική τους βελτίωση από ειδική σε ειδική τους επέτρεψε να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος και να ολοκληρώσουν τον αγώνα στην πρώτη πεντάδα.

Στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισαν οι Κωνσταντίνος Γιαννίκος-Μιχάλης Φράγκου με Mitsubishi Lancer Evo IX, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα αξιόλογη εμφάνιση. Για τον οδηγό, το Ράλλυ Ευβοϊκού ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε αγώνα ράλλυ, με το πλήρωμα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγώνα και να φτάνει στον τερματισμό με επιτυχία, «γράφοντας» πολύτιμα χιλιόμετρα ενόψει της συνέχειας.

Η Ειδική Διαδρομή «Πλατανάκι» ταίριαξε περισσότερο στους Δημήτρη Καπράλο-Νίκο Καραθανάση, οι οποίοι με το Opel Astra G OPC ολοκλήρωσαν το Ράλλυ Ευβοϊκού στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης. Παράλληλα, το πλήρωμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην F2 E, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς για την κατηγορία του στο Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου της F2 E ανέβηκαν οι Ιωάννης Γύζης-Ειρήνη Πάφρα. Το πλήρωμα του ασημί Renault Clio Williams ολοκλήρωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα στην πρώτη δεκάδα, πετυχαίνοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα, παρά τη σπασμένη ανάρτηση.

Τη νίκη στην κατηγορία F2 κατέκτησαν τα αδέρφια Βίκτωρας και Στέφανος Ρέκκας με Citroen Saxo, οι οποίοι τέθηκαν επικεφαλής στο δεύτερο μισό του αγώνα και παρέμειναν στην κορυφή ως το τέλος. Χαρακτηριστικό της έντονης μάχης που εξελίχθηκε στη δικίνητη κατηγορία ήταν το γεγονός πως η πρώτη θέση άλλαξε χέρια τρεις φορές, με τις ανατροπές να διαδέχονται η μία την άλλη. Οι Σταμάτιος Μάριος Δημητρόπουλος-Νίκος Ξανθός έκαναν δυναμικό ξεκίνημα με το Citroen Saxo, στη συνέχεια όμως ένα πρόβλημα με τον κινητήρα τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν πρόωρα την προσπάθειά τους.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, τα ηνία της κατηγορίας πήραν οι Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος-Μαριάννα Χριστογιαννούλα με Peugeot 208 R2, οι οποίοι στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην πίεση των αδερφών Ρέκκα και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της F2, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για το Κύπελλο Ασφάλτου. Το βάθρο της F2 συμπλήρωσαν οι Σπύρος Γιαννάκης-Ιωάννης Ραβάνης με Honda Civic Type R EP3, με τον οδηγό να κάνει βήματα προόδου στον δεύτερο αγώνα ράλλυ της καριέρας του. Πιο πίσω στην F2 βρέθηκαν οι Αντώνης Δραγώνας-Ανδριάννα Κεχαγιά που κινήθηκαν απροβλημάτιστα στις δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ευβοϊκού με το Honda Civic Type R EP3.

Εντυπωσιακοί ήταν για άλλη μια χρονιά οι Νικόλαος Αργυράκης-Νικόλαος Αλέξανδρος Σκαρλάτος οι οποίοι με το Citroen Saxo έφτασαν με επιτυχία στον τερματισμό, εκπλήσσοντας τους πάντες με τις επιδόσεις τους στην πρωινή Ριτσώνα. Στη Ν2, οι Παναγιώτης Κώστας-Κωνσταντίνος Μπακόπουλος πήραν μια παλικαρίσια νίκη με το Citroen Saxo, έχοντας ωραία μάχη με τους Αντώνη Λάππα-Μάνο Σιγάλα (Peugeot 106) που τους ακολούθησαν. Την πρώτη τριάδα της Ν2 συμπλήρωσαν οι Κώστας Πενέσης-Ιωάννης Πενέσης με Peugeot 106, ακολουθούμενοι από τους Κωνσταντίνο Κουνιάκη-Κωνσταντίνο Βαρδάκη.

Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Αθανάσιος Μπούτσικος-Γιώργος Βότσης με Toyota Yaris, οι Αθανάσιος Καραθανάσης-Ιωάννα Καραθανάση (Opel Astra GSI), οι Γιώργος Κουρνιάτης-Δημήτρης Κυπαρισσάς (Renault Clio Rally5), οι Αλέξανδρος Ιερεμίας-Γιώργος Νέσης (Renault Clio I), οι Γιώργος Ματαλιωτάκης-Ηλίας Αγγελής (Citroen C2), οι Ευαγγελία Κρασούλη-Μιχάλης Καπύρης (Peugeot 106 S16), οι Ιωάννης Φλώρος-Νέστορας Κομποθανάσης (Opel Astra GSI), οι Αλέξανδρος Γεροβασίλης-Κώστας Βερικάκης (Fiat 131 Racing), οι Ιωάννης Καρζής-Θεοφάνης Χασιώτης (Nissan Note), οι Γιώργος Νακάκης-Λεωνίδας Ντούσιας (Citroen Saxo), οι Γρηγόρης Μητρόπουλος-Γιώργος Φασκιώτης (Peugeot 106 S16), οι Άγγελος Κουτσούκος-Ιωάννης Καλαντζής (Toyota Starlet EP91) και οι Σταμάτης Ντούρας-Γιώργος Σκορδιλάκης (Renault Clio III RS).

Στο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων, πρωταγωνιστές ήταν οι Γιώργος Τσακανίκας-Απόστολος Μακάριος με Ford Sierra RS Cosworth 4×4 που πέτυχαν μια εύκολη νίκη στο Ράλλυ Ευβοϊκού. Οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό των νικητών με την ανανεωμένη Lancia Delta Integrale, με τους Παναγιώτη Κουτσίκο-Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη να συμπληρώνουν το βάθρο της κατηγορίας.

Για δύο δευτερόλεπτα έμειναν εκτός βάθρου οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με Lancia Stratos HF, ακολουθούμενοι από τους Κωνσταντίνο και Ανδρέα Κοφινά, οι οποίοι αγωνίστηκαν με μία Alfa Romeo Alfetta GTV. Πιο πίσω βρέθηκαν οι Γιώργος Μπερτσάτος-Κώστας Κόντος με Toyota Starlet 1300, οι «Μπιλάκος»-Βασίλης Μπασιούκας με Ford Sierra RS Cosworth 4×4 και οι Πάτροκλος Κανσός-Αχιλλέας Λαδάς με BMW 320i E21.

Άτυχοι στάθηκαν οι νικητές της περσινής διοργάνωσης, Μηνάς Μπενής-Πανάγγελος Ρέκκας οι οποίοι δεν κατάφεραν να φτάσουν στην εκκίνηση της πρώτης Ειδικής Διαδρομής καθώς κόπηκε το μπαλάκι τροχού του Mitsubishi Lancer Evo IX R4. Εγκατέλειψαν επίσης οι Δημήτρης Πλακούτσης-Στέλιος Παναγιωτακόπουλος (Peugeot 206 GT), οι Ιωάννης Λυκάκης-Μαρία Καμπούροβα (Volkswagen Beetle), οι Γιώργος Μαραγιάννης-Δημήτρης Ρεμέντζης (Honda Civic Type R) και οι Λυμπέρης Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου (Lancia Delta Integrale).

Οργανωτής του Ράλλυ Ευβοϊκού ήταν ο Αγωνιστικός Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΑΣΙΣΑ). Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν το Tactical Shop και το Bebidas Lucero. Ο Αγωνιστικός Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΑΣΙΣΑ) ευχαριστεί όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν στο Ράλλυ Ευβοϊκού και ανανεώνει το ραντεβού του για τη νέα χρονιά.

Δελτίο Τύπου ΑΣΙΣΑ