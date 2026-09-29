Ράλλυ Ευβοϊκού στις 3-4 Οκτωβρίου με 51 συμμετοχές

Με ρεκόρ συμμετοχών στη σύντομη ιστορία του θα διεξαχθεί το Ράλλυ Ευβοϊκού το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου, καθώς 51 πληρώματα δήλωσαν συμμετοχή στον ασφάλτινο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί από τον Αγωνιστικό Σύλλογο Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΑΣΙΣΑ).

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι το Tactical Shop και το Bebidas Lucero. Ο αγώνας έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τους συμμετέχοντες, καθώς προσμετρά σε τρεις διαφορετικούς θεσμούς. Συγκεκριμένα, αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου, τον τέταρτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων και τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Η μάχη για την κορυφή αναμένεται έντονη, καθώς στη λίστα των συμμετοχών ξεχωρίζουν οι νικητές των δύο προηγούμενων διοργανώσεων του Ράλλυ Ευβοϊκού, αλλά και μια πλειάδα πληρωμάτων που θα διεκδικήσουν τη νίκη τόσο στη γενική κατάταξη, όσο και στις επιμέρους κατηγορίες. Με το Νο 1 στις πόρτες του Ford Fiesta R5, ο Ευστάθιος Κουκέας επιστρέφει για

ακόμη μία χρονιά στο Ράλλυ Ευβοϊκού, με στόχο να διεκδικήσει ξανά τη νίκη. Στην περσινή διοργάνωση τέθηκε από νωρίς επικεφαλής, όμως ένα τετ-α-κε στη συνέχεια του αγώνα τού κόστισε

πολύτιμα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Με Skoda Fabia S2000, οι Παναγιώτης Καμπύλης-Σταύρος Σταμέλος θα συμμετάσχουν στο

Ράλλυ Ευβοϊκού, έχοντας ως στόχο μια θέση στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η εμπειρία και η ταχύτητα του πληρώματος, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του ατμοσφαιρικού αγωνιστικού,

συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο, ικανό να πρωταγωνιστήσει στη μάχη για την κορυφή. Στους διεκδικητές της νίκης συγκαταλέγονται και οι Γιώργος Κεχαγιάς-Ιωάννης Βελάνης

με το Ford Escort WRC. Ο Πρωταθλητής Ελλάδος του 2019 θα επιδιώξει να κάνει έναν απροβλημάτιστο αγώνα και να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο του Ράλλυ Ευβοϊκού. Επιστρέφει

στην ενεργό δράση έπειτα από 18 μήνες απραξίας ο Αθανάσιος Μόσχος, έχοντας στο δεξί μπάκετ ενός Renault Clio Maxi τον Ιωάννη Σαμαρτζή. Οι νικητές της διοργάνωσης του 2024 θα

πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εμφάνιση με το «γνήσιο» Clio, με στόχο να βρουν άμεσα ρυθμό και να πρωταγωνιστήσουν τόσο στη γενική κατάταξη όσο και στην κατηγορία F2 E.

Πίσω τους θα εκκινούν οι περσινοί θριαμβευτές, Μηνάς Μπενής-Πανάγγελος Ρέκκας με Mitsubishi Lancer Evo IX. Ο τοπικός οδηγός και φετινός Πρωταθλητής Αναβάσεων την Ομάδας Α

θα προσπαθήσει να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία μόλις στον τρίτο αγώνα ράλλυ της καριέρας του. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος F2 του 2023, Δημήτρης Κτιστάκης-Μάνος Κτιστάκης, θα ταξιδέψουν από την Κρήτη με προορισμό την Χαλκίδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στον αγώνα με το γνωστό Peugeot 306 του οδηγού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή

των Στράτου Ανδρεαδάκη–Γιώργου Πολυχρονόπουλου. Ο 39χρονος οδηγός θα βρεθεί για δεύτερη φορά πίσω από το τιμόνι ενός Renault Clio Rally3, έχοντας ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις

στην πρώτη του εμφάνιση με το γαλλικό αγωνιστικό, όταν κατέκτησε την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου, στο Αίγιο, τον περασμένο Απρίλιο.

Ικανοί να πρωταγωνιστήσουν εμφανίζονται και οι Ιωάννης Γύζης-Ειρήνη Παφρά με το ασημί Renault Clio I, ένα πλήρωμα που το 2024 ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στη διοργάνωση. Το

ντεμπούτο του στο χώρο των ράλλυ θα κάνει ο Κωνσταντίνος Γιαννίκος, έχοντας την καθοδήγηση του Μιχάλη Φράγκου. Ο 28χρονος οδηγός που ξεκίνησε την καριέρα του από τις αναβάσεις θα

βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Mitsubishi Lancer Evo IX. Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστεί στο Ράλλυ Ευβοϊκού ο Φώτης Σταματόπουλος με συνοδηγό τον Δημήτρη Ρούμελη, στην επιστροφή

του οδηγού στα μπάκετ μετά από 3 χρόνια απουσίας.

Για τη νίκη στην F2 θα αγωνιστούν οι Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος-Μαριάννα Χριστογιαννούλα με Peugeot 208 R2, ενώ υπολογίσιμοι αντίπαλοι είναι και τα αδέρφια Βίκτωρας και Στέφανος Ρέκκας (Citroen Saxo), στην επιστροφή του οδηγού στα ράλλυ μετά από ένα χρόνο απουσίας. Ο Σταμάτιος-Μάριος Δημητρόπουλος, ο οποίος, έχοντας πρωταγωνιστήσει τα τελευταία χρόνια στις αναβάσεις, επέλεξε το Ράλλυ Ευβοϊκού για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στα ράλλυ. Στο δεξί μπάκετ του Citroën Saxo θα βρίσκεται ο Νίκος Ξάνθος, με το πλήρωμα να θέλει να συνδυάσει την πρώτη του εμφάνιση με μια ανταγωνιστική παρουσία. Πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία αναμένεται να αποκομίσει ο Σπύρος Γιαννάκης πίσω από το τιμόνι ενός Honda Civic Type R EP3, έχοντας στο πλευρό του τον έμπειρο Ιωάννη Ραβάνη. Για τον νεαρό οδηγό, το Ράλλυ Ευβοϊκού αποτελεί μόλις τη δεύτερη συμμετοχή του σε αγώνα ράλλυ, με στόχο να συγκεντρώσει

όσο το δυνατόν περισσότερα αγωνιστικά χιλιόμετρα. Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστεί και ο Αντώνης Δραγώνας, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στους αγώνες, ξεκινώντας την καριέρα

του τη δεκαετία του ’80. Στο δεξί μπάκετ θα βρίσκεται η Ανδριάννα Κεχαγιά.

Στην F2 E, οι δεύτεροι της κατηγορίας στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ασφάλτου, Δημήτρης Καπράλος – Νικόλαος Καραθανάσης με Opel Astra G, θα επιδιώξουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις και στο Ράλλυ Ευβοϊκού. Για μια θέση στο βάθρο θα παλέψουν οι Μανώλης Κατσαρέλιας – Χρήστος Καλοβυρνάς, με το λευκό Volkswagen Golf III του οδηγού, ενώ για ακόμη μία χρονιά θα συμμετάσχει στον αγώνα ο Νίκος Αργυράκης. Με σημαντική εμπειρία από τις αναβάσεις, συμμετείχε για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ευβοϊκού πέρυσι και επιστρέφει φέτος, έχοντας στο πλευρό του στο Citroën Saxo της Ε τον Νικόλαο-Αλέξανδρο Σκαρλάτο. Στη μάχη της F2 E θα ριχτούν και οι Δημήτρης Πλακουτσής-Στέλιος Παναγιωτακόπουλος με Peugeot 206 GT, έχοντας ως στόχο μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας. Αντίστοιχα, οι Αθανάσιος Καραθανάσης- Ελένη Καραθανάση θα επιδιώξουν να πρωταγωνιστήσουν στην κατηγορία με το Opel Astra GSI. Με ένα Fiat 131 Racing θα πάρουν εκκίνηση οι Αλέξανδρος Γεροβασίλης-Κωνσταντίνος Βερικάκης, οι οποίοι επιστρέφουν στο Ράλλυ Ευβοϊκού έχοντας ως στόχο να ολοκληρώσουν αυτή τη φορά τον αγώνα, μετά την περσινή τους εγκατάλειψη. Με Renault Clio πρώτης γενιάς θα αγωνιστούν οι Αλέξανδρος Ιερεμίας-Γιώργος Νέσης, με το πλήρωμα να στοχεύει σε ένα καλό πλασάρισμα στην F2 E.

Την πρώτη του φετινή εμφάνιση θα πραγματοποιήσει ο περσινός Επαθλούχος της κατηγορίας C6 στο Κύπελλο Ασφάλτου Νοτίου Ελλάδος, Αθανάσιος Μπούτσικος, έχοντας στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Yaris τον Γιώργο Βότση. Στη Ν2, οι νικητές της πρεμιέρας του Κυπέλλου Ασφάλτου, Αντώνης Λάππας – Μάνος Σιγάλας, επιστρέφουν στη δράση με στόχο να διπλασιάσουν τις φετινές τους επιτυχίες. Το πλήρωμα θα αγωνιστεί με Peugeot 106, ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα συμμετάσχουν και οι Κωνσταντίνος Κουνιάκης–Κωνσταντίνος Βαρδάκης, οι οποίοι θα επιδιώξουν να βρεθούν στην κορυφή της κατηγορίας. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του τοπικού Γιώργου Κουρνιάτη με Renault Clio Rally5. Ο 37χρονος οδηγός, με σημαντική εμπειρία από αγώνες αναβάσεων, θα πραγματοποιήσει στο Ράλλυ Ευβοϊκού την πρώτη του εμφάνιση σε αγώνα ράλλυ, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Δημήτρη Κυπαρισσά. Το «τρία στα τρία» στο Ράλλυ Ευβοϊκού θα επιδιώξουν οι Παναγιώτης Κώστας–Κωνσταντίνος Μπακόπουλος με Citroën Saxo. Το πλήρωμα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και τις δύο προηγούμενες συμμετοχές του στον αγώνα, κατακτώντας μάλιστα τη δεύτερη θέση στην κατηγορία του στην περσινή διοργάνωση. Για μια θέση στο βάθρο της Ν2 θα αγωνιστεί η Ευαγγελία Κρασούλη, παρά τη μικρή εμπειρία της από το χώρο των ράλλυ, έχοντας δίπλα της στο Peugeot 106 τον Μιχάλη Καπύρη. Προερχόμενος από το χώρο των αναβάσεων, ο Κωνσταντίνος Πενέσης θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο Ράλλυ Ευβοϊκού, με συνοδηγό στο Peugeot 106 τον πατέρα του, Ιωάννη Πενέση.

Συνέχεια στο σερί των τερματισμών του θέλει να δώσει ο Ιωάννης Καρζής, ο οποίος θα αγωνιστεί με τον Θεοφάνη Χασιώτη στο δεξί μπάκετ του Nissan Note. Έχοντας την καθοδήγηση του έμπειρου Γιώργου Φασκιώτη, ο Γρηγόρης Μητρόπουλος θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στον αγώνα με ένα Peugeot 106, ένα πλήρωμα που φέτος ακολουθεί το θεσμό του Κυπέλλου Ασφάλτου. Εμπειρία και πολύτιμα αγωνιστικά χιλιόμετρα θέλουν να προσθέσουν στο ενεργητικό τους οι Ιωάννης Φλώρος-Νέστορας Κομποθανάσης (Opel Astra GSI), ένα πλήρωμα, που έκανε τα πρώτα του αγωνιστικά βήματα μόλις τον περασμένο Μάιο. Οι Γιώργος Ματαλιωτάκης-Ηλίας Αγγελής θα μοιραστούν τα μπάκετ ενός Citroën C2, με τον οδηγό να συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ράλλυ Ευβοϊκού. Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστούν και οι Κλεάνθης Νικολουδάκης-Αικατερίνη Μπράτσου, έχοντας ως βασικό στόχο να συνεχίσουν το σερί τερματισμών τους στον αγώνα, καθώς κατάφεραν να φτάσουν επιτυχώς στη ράμπα του τερματισμού και στις δύο προηγούμενες συμμετοχές τους. Οι Γιώργος Νακάκης-Λεωνίδας Ντούσιας θα συμμετάσχουν και φέτος στη διοργάνωση με ένα Citroen Saxo, ενώ με ένα Toyota Starlet EP91 θα αγωνιστεί ο Άγγελος Κουτσούκος, έχοντας δίπλα του για πρώτη φορά τον Ιωάννη Καλαντζή. Με περισσότερα

από 50 χρόνια εμπλοκής στο χώρο των αγώνων, ο Ιωάννης Λυκάκης θα συμμετάσχει με ένα Volkswagen Beetle και την Μαρία Καμπούροβα δίπλα του. Από την άλλη, ο Χαλκιδαίος Γιώργος

Μαραγιάννης, ο οποίος έκανε τα πρώτα του αγωνιστικά βήματα πέρυσι στις αναβάσεις, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του σε αγώνα ράλλυ. Θα αγωνιστεί με Honda Civic Type R EP3, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Δημήτρη Ρεμεντζή, με στόχο να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και αγωνιστικά χιλιόμετρα. Τα μπάκετ ενός Renault Clio III θα μοιραστούν οι Σταμάτης Ντούρας-Γιώργος Σκορδυλάκης, στην τρίτη παρουσία του οδηγού σε Ράλλυ Ευβοϊκού.

Το Ράλλυ Ευβοϊκού αποτελεί επίσης μέρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, με συντελεστή 1, συγκεντρώνοντας συνολικά 12 συμμετοχές. Οι ιστορικές «καλλονές» αναμένεται να προσθέσουν ξεχωριστό χρώμα στον αγώνα, συνδυάζοντας την αγωνιστική δράση με τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής. Οι πρωταθλητές τα τελευταία χρόνια, και

νικητές των δύο πρώτων φετινών αγώνων, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας (Lancia Delta Integrale) στοχεύουν σε άλλη μια επικράτηση φέτος στην κατηγορία, προκειμένου να

προσθέσουν πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή τους και να παραμείνουν στο κυνήγι του τίτλου. Οι περσινοί νικητές της κατηγορίας, Γιώργος Τσακανίκας-Απόστολος Μακάριος επιστρέφουν

στον αγώνα με ένα Ford Sierra RS Cosworth 4×4, θέλοντας να δώσουν συνέχεια στις επιτυχημένες εμφανίσεις τους σε ασφάλτινο τερέν. Υποψήφιος για τη νίκη είναι και ο Ιωάννης Κάτσικας με

Ford Escort MKII, ενώ με στόχο να διατηρήσουν την πρωτοπορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος θα παραταχθούν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς. Το πλήρωμα θα βρεθεί στα μπάκετ μιας Lancia Stratos HF. Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος των Ιστορικών βρίσκονται οι Παναγιώτης Κουτσίκος- Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με στόχο μια θέση στο βάθρο με το Ford Sierra RS Cosworth 4×4.

Παντός εδάφους οι Κωνσταντίνος και Ανδρέας Κοφινάς θα συμμετάσχουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ράλλυ Ευβοϊκού με μία Alfa Romeo Alfetta GTV. Οι Δημήτρης Παύλος Μελάς Στάθης Βαρδαξής στον πρώτο τους φετινό αγώνα σε ασφάλτινο τερέν θα συμμετάσχουν με μια Porsche 911 με στόχο ένα καλό πλασάρισμα στην κατηγορία των Ιστορικών. Πίσω από το τιμόνι μίας Toyota Corolla AE92 θα βρεθεί ο Ιωάννης Παράβαλος, έχοντας την καθοδήγηση του Διονύση Κολοτούρου. Μία Lancia Delta Integrale θα οδηγήσει ο Λυμπέρης Παπάζογλου θέλοντας να συνεχίσει το σερί τερματισμών, με την Μαρία Νικολοπούλου δίπλα του. Με σημαντική παρουσία σε αγώνες αναβάσεων και ταχύτητας, ο «Μπιλάκος» κάνει φέτος το βήμα και στον χώρο των ράλλυ. Στην πρώτη του συμμετοχή στο Ράλλυ Ευβοϊκού, θα αγωνιστεί με Ford Sierra, έχοντας στο δεξί μπάκετ τον Βασίλη Μπασιούκα. Δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τον αγώνα οι Πάτροκλος Κανσός-Αχιλλέας Λαδάς με BMW 320i E21 ενώ μετά από αρκετές εμφανίσεις σε χωμάτινα ράλλυ, ο Γιώργος Μπερτσάτος επιστρέφει στην ασφάλτινη επιφάνεια, έχοντας στο δεξί μπάκετ ενός Toyota Starlet τον πολύπειρο Κώστα Κόντο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, με τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο να πραγματοποιείται στο Λύκειο Δροσιάς Χαλκίδας, από τις 11:00 έως τις 16:00. Στις 19:30 θα ακολουθήσει η Πανηγυρική Εκκίνηση στο Εμπορικό Λιμάνι της Χαλκίδας. Το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από την έξοδο του Service

Park, το οποίο θα φιλοξενείται στο Λύκειο Δροσιάς Χαλκίδας, με προορισμό την πρώτη αγωνιστική δοκιμασία της ημέρας. Η δράση θα ξεκινήσει με την περίφημη Ειδική Διαδρομή «Tactical Shop

Ριτσώνα», μήκους 7,47 χλμ., στις 09:48, ενώ στις 10:41 θα ακολουθήσει η Ειδική Διαδρομή «Bebidas Πλατανάκι», μήκους 11,21 χλμ. Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ειδικών διαδρομών, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Service Park για ημίωρο Service στο Λύκειο Δροσιάς Χαλκίδας. Στη συνέχεια θα επαναλάβουν τις δύο ειδικές διαδρομές, πραγματοποιώντας τη δεύτερη διέλευση από τις «Tactical Shop Ριτσώνα» και «Bebidas Πλατανάκι». Ο τερματισμός του αγώνα είναι προγραμματισμένος για τις 13:42, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την απονομή των επάθλων στους διακριθέντες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 στο Εμπορικό Λιμάνι της Χαλκίδας.

Το συνολικό μήκος του Ράλλυ Ευβοϊκού ανέρχεται σε 124,96 χλμ., εκ των οποίων τα 37,36 χλμ. είναι αγωνιστικά. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον αγώνα, καθώς και τα Δελτία Πληροφοριών, θα είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής Sportity. Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων του Ράλλυ Ευβοϊκού φιλοξενείται στην εφαρμογή, με κωδικό 26EVOIKOU. Ο Αγωνιστικός Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΑΣΙΣΑ) εύχεται Καλή Επιτυχία και καλό τερματισμό σε όλα τα πληρώματα.

Δελτίο Τύπου – ΑΣΙΣΑ