Ράλλυ Λαμίας – Προβάδισμα από νωρίς για τους Αναπολιοτάκη-Τσιούκα

Με την ειδική διαδρομή «Μοσχοκαρυά», που πραγματοποιήθηκε υπό το φως των προβολέων, άνοιξε η αυλαία του Ράλλυ Λαμίας το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Τα 39 πληρώματα που εκκίνησαν από τα Λουτρά Υπάτης μπήκαν δυναμικά στη μάχη με το χρονόμετρο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της απαιτητικής νυχτερινής διαδρομής μήκους 12,83 χιλιομέτρων. Οι διαφορές στην πρώτη ειδική ήταν μικρές, στοιχείο που προμηνύει αμφίρροπες «μονομαχίες» στη συνέχεια του αγώνα. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι αρκετός κόσμος βρέθηκε κατά μήκος της διαδρομής, χειροκροτώντας τα πληρώματα και δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ταχύτεροι όλων ήταν οι Γιώργος Αναπολιοτάκης-Θανάσης Τσιούκας, αποκτώντας ελαφρύ προβάδισμα 3 δευτερολέπτων από τους διώκτες τους. Οι έξι φορές Πρωταθλητές Ελλάδος σε ασφάλτινο τερέν έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στον αγώνα, περνώντας στην κορυφή της κατάταξης από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή. Η επίδοσή τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς αγωνίστηκαν σχεδόν στα «τυφλά» από το 3ο χιλιόμετρο της διαδρομής, όταν η προβολιέρα του Ford Fiesta R5 τέθηκε εκτός λειτουργίας, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθειά τους στη νυχτερινή ειδική. Το πλήρωμα θα επιδιώξει να διαχειριστεί το προβάδισμά του και να διατηρήσει τη θέση του και στο σκέλος της Κυριακής, γνωρίζοντας, βέβαια, πως θα έχει δύσκολο έργο.

Την επίδοση της βραδιάς πέτυχαν οι Χρήστος Αυγερόπουλος-Στράτος Γιαβάσης, οι οποίοι με το Peugeot 208 Rally4 ολοκλήρωσαν το σκέλος του Σαββάτου στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, στην πρώτη της F2 και στην πρώτη του νεοσύστατου πρωταθλήματος RC4. Στη δεύτερη χρονιά με το γαλλικό αυτοκίνητο, το Πατρινό δίδυμο τα κατάφερε περίφημα στη νυχτερινή διαδρομή, όντας ταχύτερο από αρκετούς τετρακίνητους συνδυασμούς. Μια θέση πιο πίσω βρίσκονται οι Στάθης Κουκέας-Νικόλαος Πετρόπουλος με Ford Fiesta R5, που απέχουν 6 δευτερόλεπτα από την κορυφή και παραμένουν σε θέση «μάχης». Στο σκέλος της Κυριακής θα διεκδικήσουν μια ακόμη καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη. Με το ασημί Hyundai i20 N Rally2, οι θεαματικοί Βούλγαροι Anton Titov-Alexander Spirov ακολουθούν στη γενική κατάταξη και αναμένεται να ανεβάσουν ρυθμό την Κυριακή, με στόχο μια θέση στο βάθρο του Ράλλυ Λαμίας.

Στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκονται οι Τίτος Τιτάκης-Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης με το Skoda Fabia Rally2 Evo, ακολουθούμενοι από τους Γιώργο Παντελάκη-Ηλία Παναγιωτούνη με το Skoda Fabia Rally2 Evo, οι οποίοι θα ήταν πιο ψηλά στην κατάταξη εάν δεν είχαν δεχτεί ποινή για πρόωρη εκκίνηση. Δυσκολεύτηκαν στην εναρκτήρια ειδική του αγώνα οι Nikola Mishev-Angel Bashkehayov, καθώς θόλωσε ο ανεμοθώρακας του Skoda Fabia Rally2 Evo με αποτέλεσμα να χάσουν πολύτιμο χρόνο και να βρίσκονται στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης. Μια θέση πιο πίσω είναι οι δεύτεροι της F2 και της RC4, Γιώργος Αργυρίου-Δημήτρης Πάσχος που προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους στην πρώτη τους επαφή με την Lancia Ypsilon Rally4. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Γιώργος Κεχαγιάς-Ιωάννης Βελάνης με Mitsubishi Lancer Evo IX R4, οι οποίοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στη νυχτερινή Μοσχοκαρυά και ακολουθούν οι τρίτοι της F2 και της RC4, Γιώργος Γεροδήμος-Θωμάς Παπαθωμάς. Το δίδυμο του Renault Clio RS R3T, ανέφερε ότι δεν βρήκε ρυθμό σε κανένα σημείο της ειδικής, επηρεαζόμενο και από το θόλωμα του παρμπριζ.

Με το ατμοσφαιρικό Skoda Fabia S2000, οι νικητές του αγώνα το 2016, Τάκης Καμπύλης-Σταύρος Σταμέλος βρίσκονται στην 11η θέση γενικής, εμπρός από τους επικεφαλής της Ν2, Ιωάννη Κουτσοδήμο-Σπύρο Βλάγκα. Οι Θεσσαλοί με το κίτρινο Peugeot 106 S16 απέκτησαν προβάδισμα στην κλάση τους από νωρίς και αναμένεται να έχουν ωραία κόντρα με το Citroen Saxo των Νίκου Μανούσκου-Ταξιάρχη Μανούσκου που τους ακολουθεί. Στην τρίτη θέση της Ν2 βρίσκονται οι Δημήτρης Κούγιας-Βασίλης Κούγιας (Peugeot 106) χωρίς να απειλούν, για την ώρα, τους πρωτοπόρους της κλάσης τους.

Στην κατηγορία F2 E, οι Λαμιώτες Ανδρέας Γρηγορόπουλος -Ηλίας Αγγελής προηγούνται με το Peugeot 205, έχοντας αποκτήσει από νωρίς σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους τους. Συγκεκριμένα, το προβάδισμά από τους δεύτερους, Δημήτρη Πολατσίδη-Στέλιο Κεράστα (Honda Civic Type R EP3), ξεπερνά τα 20 δευτερόλεπτα, δίνοντάς τους πλεονέκτημα για τη συνέχεια του Ράλλυ Λαμίας. Την τριάδα της F2 E συμπληρώνουν οι Κρητικοί Ανδρέας Περάκης-Κωνσταντίνος Κουρουγκιαούρης με Peugeot 206. Ψηλά στη γενική κατάταξη με το νεοαποκτηθέν Renault Clio Rally5 βρίσκονται οι Ιωάννης Κωνσταντινίδης-Δημήτρης Κυπαρισσάς, ευελπιστώντας να διατηρήσουν ένα σταθερό ρυθμό στις πέντε ειδικές διαδρομές που απαρτίζουν το σκέλος της Κυριακής. Συναρπαστική αναμένεται η μάχη στο νεοσύστατο Κύπελλο της Ομάδας Α, με τους επικεφαλής της κατηγορίας έπειτα από το πρώτο σκέλος του αγώνα, Παύλο Μπαξεβανάκη-Σωτήρη Γεροθανάση (Honda Civic Type R EP3) να νιώθουν καυτή την ανάσα των τοπικών Ιωάννη Μίχου-Χρυσόστομου Φλώρου (Citroen Saxo VTS), καθώς η μεταξύ τους διαφορά είναι μικρότερη του ενός δευτερολέπτου έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους του Ράλλυ Λαμίας. Τρίτοι στην Α βρίσκονται οι Λάζαρος Σκουλαριώτης-Απόστολος Μακάριος με Renault Clio RS.

Στο πρωτάθλημα των Ιστορικών, οι Πρωταθλητές του 2025, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας απέκτησαν από νωρίς προβάδισμα νίκης με την BMW M3 E30. Αρκετά πιο πίσω είναι οι δεύτεροι, Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με την Lancia Stratos HF, ακολουθούμενοι από τους Τάκη Κουτσίκο-Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη με Ford Sierra RS Cosworth 4×4. Οι Κωνσταντίνος Κοφινάς-Ανδρέας Κοφινάς (Alfa Romeo Allfetta GT) είναι τέταρτοι, εμπρός από τους Λυμπέρη Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου με Lancia Delta Integrale. Δεν τερμάτισαν οι Χαράλαμπος Μπουσούνης-Νικόλαος Γιαννόπουλος με Ford Sierra RS Cosworth 4×4. Πρόωρη εγκατάλειψη για τους Θεόφιλο Κατσιώνη-Χρήστο Θεοφανίδη καθώς ένα πρόβλημα στον κινητήρα του λευκού Citroen Saxo VTS τους έθεσε από νωρίς εκτός αγώνα.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στις 09:33, με τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ Λαμίας, την «Υπάτη» (13,07 χλμ.) και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην μήκους 14,79 χλμ. Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά», η οποία θα εκκινήσει στις 10:28. Έπειτα από ημίωρο service, τα πληρώματα θα επιστρέψουν για τη δεύτερη διέλευση από την Ειδική Διαδρομή «Υπάτη» (12:38) και θα ακολουθήσει η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά» στις 13:33. Power Stage του αγώνα, η οποία προσφέρει επιπλέον βαθμούς στους ταχύτερους θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Υπάτη», η οποία θα εκκινήσει στις 14:41. Ο τερματισμός του αγώνα θα λάβει χώρα στα Λουτρά Υπάτης στις 15:13 και στις 18:30 θα πραγματοποιηθούν οι απονομές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του Ράλλυ Λαμίας ανέρχονται σε 81,62 χλμ. και το συνολικό μήκος φτάνει τα 251,75 χλμ.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), ενώ συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Υποστηρικτής του αγώνα είναι η Karellis Group και χορηγοί επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, οι 4Τροχοί, το Star Κεντρικής Ελλάδας, το lamiareport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

Ο Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή στην Εφαρμογή Sportity. Ο κωδικός του καναλιού Sportity για το Ράλλυ Λαμίας είναι RL2026.

