Ράλλυ Λαμίας: Shakedown

Πρόλογος σήμερα, με τη νυχτερινή Ε.Δ. της Μοσχοκαριάς των 13 χιλιομέτρων, μια ευφυέστατη επιλογή του οργανωτή, για την ουσία και για την επικοινωνία του αγώνα.

Οι εικόνες από το Photo Rally Press του κ. Γιώργου Καλφόπουλο, που «πυροβολεί», σεμνά και αποτελεσματικά,

Πρεμιέρα, -το επίκεντρο του αγώνα στη φιλόξενη Υπάτη, με τη Μοσχοκαριά, ιστορική Ε.Δ, πλέον με ασφάλτινο terrain, όπου ο Φθιωτός θεατής πιστοποίησε την ποιότητα του, όντας πολλοί, γνώστες και πειθαρχημένοι. Το Motorsport μια όμορφη συνήθεια που τους χαρακτηρίζει.

Πλοηγοί με το 0 σήμερα οι Αμερικάνος – EΛΕΜ άνοιξαν το χορό με το Hyundai i20N. Επικεφαλής με το «καλησπέρα σας Αγαπητοί και καλό δρόμο», οι πρωτομάστορες Αναπολιωτάκης-Τσιούκας, με το γνωστό Fiesta R5-πολυπρωταθλητής, συνδυασμός που έχει την κλάση να προσαρμόζεται ακόμα και όταν προκύπτουν ατυχίες, όπως η αστοχία της προβολιέρας τους για τα δέκα χιλιόμετρα της Ε.Δ.

Κρατάμε το δεύτερο χρόνο των Αυγερόπουλου-Γιαβάση με το προσθιοκίνητο Peugeot 208 Rally 4, επίδοση από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο σχολιαστής εγκαταλείπει τα πλήκτρα και «δεν περιγράφει άλλο».

Σεβασμός

Λίγοι, μόλις έξι οι συμμετοχές, αλλά εξαιρετικοί συνδυασμοί και αν είναι ζητούμενο να παραμείνουν οι θεατές μέχρι το τέλος για να τους απολαύσουν και σε ακούσματα όπως της Lancia Stratos, η προσβλητική επιλογή να εκκινούν τελευταίοι, κρίνεται επιτυχής, προσθέτοντας χιούμορ στις επιλογές της Ομοσπονδίας.

Φυσιολογικά, προηγείται ο Γιώργος Χατζηρήγας, που αξιοποιεί το ταλέντο του, τις δυνατότητες της BMW M3, την εμπιστοσύνη του κ. Μάριου Σταφυλοπάτη και την ποιότητα της ομάδας τους, με maestro τον Κώστα Πάλλα.

Αύριο τα σπουδαία

Πλήρες πρόγραμμα αύριο με την Ε.Δ. Υπάτη τρεις φορές και τη σημερινή Μοσχοκαριά δύο φορές, για το κλασικό 2Χ3 που βολεύει αλλά δεν αναβαθμίζει.

Αποτελέσματα από την Infomega, συμμετοχές και ωράριο-διαδρομή, από τα προσεγμένα social media της ΑΛΑΛ._ΣΧ

Γραφείο Τύπου – Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.)