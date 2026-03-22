Ράλλυ Λαμίας: Τόσο όσο!

Ρεσιτάλ και στρατηγικής από τους νικητές Γιώργο Αναπολιωτάκη-Θανάση Τσιούκα, που προσέθεσαν ένα ακόμα σημαντικό αποτέλεσμα με την εμβληματική Ford Fiesta Rally5.

Ξεπερασμένο τυπικά το όπλο τους, Χρυσάφι όμως στα χέρια τους, όπως και στων μηχανικών τους και απλά νάτοι οι Πρωταθλητές, με στατιστικά για τη χρυσή βίβλο του θεσμού.

Στο βάθρο μαζί τους, οι άνθρωποι του αγώνα, οι Χρίστος Αυγερόπουλος-Στράτος Γιαβάσης με το Peugeot 208 Rally4 σε πτήση διάρκειας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μέτρο των έξι Ε.Δ. με περάσματα που αν δεν ξέρεις αναρωτιέσαι για το αν πρόκειται για το Peugeot WRC του 2027.

Γιώργος Αναπολιωτάκης, Χρίστος Αυγερόπουλος οι ταχύτεροι Έλληνες στη σύγχρονη ασφάλτινη εποχή, με σταθερές αξίες τους συνοδηγούς τους Τσιούκα και Γιαβάση. Σε άλλη χώρα επαγγελματίες.

Η επίδοση του Αυγερόπουλου σε επίπεδο γενικής δεν μετριάζεται από την εγκατάλειψη των εξαιρετικών Κουκέα-Νικ. Πετρόπουλου με τη Fiesta τους στην τελευταία Ε.Δ. του αγώνα.

Ο θεατής σε κάθε περίπτωση χειροκρότησε τους βελτιωμένους Τιτάκη-Χαλκιαδάκη με τη Fabia R5, ενώ ήταν αποτελεσματικοί οι Γ. Κεχαγιάς-Ι. Βελάνης με το EVO και απολαυστικοί και σε ακούσματα οι Καμπύλης-Σταμέλος με τη γνωστή Cambilis-Fabia S2000 από τα κοσμήματα των αγώνων στην άσφαλτο.

FOCUS στα 2WD

Παραμένουν οι F2 ο σοβαρός λόγος ώστε να ακολουθείς τα ασφάλτινα Ράλλυ του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και περιγράφεις με σεβασμό και μετά τα περάσματα του Αυγερό. Ένα λάστιχο έθεσε εκτός μάχης τον Γιώργο Αργυρίου με την EMC Lancia Rally4 και αλίμονο αν τους υποτιμήσεις. Το στιλ εδώ αφορά το πλήρωμα, τον «προετοιμαστή» και κυρίως στο αμάξι. Η ταχύτητα σε συνδυασμό με την αξιοπιστία, χαρακτηρίζει τους Γεροδήμο-Παπαθωμά και Κωνσταντινίδη-Κυπαρισσά με τις Clio τους.

Η συνέχεια, ξεπερνώντας βαθμούς και κύπελλα, σε κατηγορίες και κλάσεις, περιγραφή (;) που κρύβει αλήθειες, αφορά σε τρομοκράτες.

Τα Ν2 σαν άλλοτε και ποιος είδε Κουτσοδήμο-Βλάγκα και δεν ανατρίχιασε και ποιος, τους Δημήτρη και Βασίλη Κούγια, επίσης με Peugeot 106 και δεν τους χειροκρότησε. Όπως και για διαφορετικούς λόγους, την παρουσία των Γιώργου Σιφναίου-“Δημητράκη” Ρούμελη με την κίτρινη Clio. Δύο «Porsche men» κάτω από την ίδια στέγη.

Ιστορία με αμαρτίες

Ήταν λίγοι οι «Ιστορικοί», αλλά κρίθηκαν εξαιρετικοί οι έξι στην αφετηρία. Στην ουσία, όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, από τη μια δεν μετριάζεται ακόμα μια κορυφαία επίδοση του Γιώργου Χατζηρήγα με την Μ3 του κ. Μάριου Σταφυλοπάτη και από την άλλη, μελαγχολείς με τη συνολική εικόνα της κατηγορίας.

Σχόλιο που δεν μετριάζει την προσπάθεια του Sir Takis Κουτσίκος, δίπλα του στην Kyrkos Racing-Sierra o Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης, όπως και του gentleman Λυμπέρη Παπάζογλου, με την κ. Μαρία Νικολοπούλου στην Lancia Delta Integrale σε χρώμα κόκκινο Martini. Δυνατό podium μεν, αλλά…

Αντί επιλόγου…

Η ευθύνη της εξαιρετικής σχεδίασης και οργάνωσης από τη ΑΛΑΛαμίας. Σωματείο-θρύλος, που διαχρονικά υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις του Χρυσόστομου Καρέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση ως μια ουσιαστική συνήθεια με άποψη που ξεπερνάει την αγωνιστική δραστηριότητα. Δυστυχώς με τον τρόπο που προβάλλονται – επικοινωνούνται οι Ελληνικοί αγώνες, χωρίς και σημεία αναφοράς σε τόπους λαμπερούς, δεν υπάρχει ελπίδα για την εξεύρεση χορηγών.

Επόμενος αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ασφάλτου, το Ράλλυ Αχαιός από τον ΑΟΠ στις 9-10 Μαΐου.

Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα, το Ράλλυ Πύργου (χώμα) από την ΑΟΛΑΠ στις 28-29 Μαρτίου, με συμμετοχές σε επίπεδα ERC._ΣΧ

