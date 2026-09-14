Ράλλυ Μολών Λαβέ στις 10 & 11 Οκτωβρίου – Η Σπάρτη υποδέχεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Τον τέταρτο γύρο του 62ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος θα αποτελέσει το Ράλλυ Μολών Λαβέ που θα διεξαχθεί με κέντρο την πόλη της Σπάρτης στις 10 και 11 Οκτωβρίου.

Ο αγώνας, που τα προηγούμενα χρόνια είχε τη μορφή sprint και αποτελούσε μέρος του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος, κάνει φέτος το μεγάλο βήμα. Μεγαλώνει, αποκτά πρωταθληματικό χαρακτήρα και εντάσσεται για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος. Παράλληλα, αποτελεί τον τρίτο γύρο του Επάθλου Cross Country. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), με την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης. Η μάχη του πρωταθλήματος έχει πλέον «φουντώσει» και το Ράλλυ Μολών Λαβέ αναμένεται να συγκεντρώσει στη Σπάρτη τους πρωταγωνιστές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, οι οποίοι θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο, διεκδικώντας πολύτιμους βαθμούς που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί για τη συνέχεια της αγωνιστικής σεζόν.

Το πρόγραμμα του διημέρου ξεκινά το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 09:00 έως τις 13:00 στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Στη συνέχεια, όσα πληρώματα το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις του αγώνα στο προαιρετικό shakedown, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 14:00 έως τις 17:00 σε διαδρομή μήκους 4,14 χλμ. Η συμμετοχή στο shakedown προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή σχετικής δήλωσης στο Σωματείο ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής στον αγώνα. Η σχετική «Αίτηση δήλωσης συμμετοχής στο Shakedown» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.ellada-racingclub.com. Η πανηγυρική εκκίνηση του Ράλλυ Μολών Λαβέ θα λάβει χώρα στο κεντρικότερο σημείο της Σπάρτης, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 20:00. Εκεί, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πληρώματα που θα συμμετάσχουν στον αγώνα και να θαυμάσουν από κοντά τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα, λίγες ώρες πριν ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν το πρωί από το χώρο του Service Park, το οποίο θα εδράζεται στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκειμένου να αγωνιστούν στις έξι Ειδικές Διαδρομές που απαρτίζουν το Ράλλυ Μολών Λαβέ. Πρώτη διαδρομή του αγώνα αποτελεί η Ειδική Διαδρομή «Βασσάρας», μήκους 14,50 χλμ, με τα πληρώματα στη συνέχεια να αγωνίζονται στην Ειδική Διαδρομή «Βρέσθενα», μήκους 16,78 χλμ. Το πρώτο loop ειδικών ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Των 118», μήκους 13,10 χλμ. Τα πληρώματα, στη συνέχεια, θα κατευθυνθούν στο Service Park για 30λεπτο Service και θα επανέλθουν στις Ειδικές Διαδρομές «Βασσάρας», «Βρέσθενα» και «Των 118» για το δεύτερο πέρασμα. Ο τερματισμός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 16:18. Η απονομή των επάθλων στους διακριθέντες θα γίνει στον ίδιο χώρο στις 18:00. Το Ράλλυ Μολών Λαβέ αποτελείται από 88,76 αγωνιστικά χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό μήκος του αγώνα ανέρχεται σε 267,36 χλμ.