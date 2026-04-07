Rally Sprint Αιγίου 2026: Νικητές οι Αυγερόπουλος – Γιαβάσης

Το Rally Sprint Αιγίου 2026 by Zacharias Automobile, με νικητές τους Χρήστο Αυγερόπουλο και Στράτο Γιαβάση, άφησε πίσω του συναισθήματα ικανοποίησης στους αγωνιζόμενους και στους διοργανωτές.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική του αγώνα, με κοινή παραδοχή από όλους, ότι πρόκειται για έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, που θέτει ως προτεραιότητα την ποιότητα και την ασφάλεια. Το αγωνιστικό διήμερο ξεκίνησε το Σάββατο με τη διαδικασία του διοικητικού και τεχνικού ελέγχου, όπου από τις 39 δηλώσεις συμμετοχής, παρουσιάστηκαν 38 πληρώματα για να πάρουν σειρά εκκίνησης, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τον αγώνα.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη και εντυπωσιακή τελετή εκκίνησης στον χώρο του service park, στο λιμάνι του Αιγίου. Μέσα σε ένα γιορτινό και ζωντανό κλίμα, παρουσία επισήμων από τον Δήμο Αιγιαλείας, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και σωματείων, αλλά και πλήθους θεατών, τα πληρώματα παρουσιάστηκαν στο κοινό, δίνοντας το δικό τους στίγμα πριν την έναρξη του αγωνιστικού μέρους.

Οι θεατές στον χώρο αυτό, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, να γνωρίσουν τα πληρώματα και να ζήσουν την ατμόσφαιρα μιας πραγματικής γιορτής του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ταυτόχρονα, δόθηκε στους αθλητές η δυνατότητα να εκφραστούν, να ευχαριστήσουν τους χορηγούς και τους υποστηρικτές τους, αλλά και να μοιραστούν την ανυπομονησία τους για την επόμενη ημέρα. Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα λόγια των ίδιων των αγωνιζομένων, οι οποίοι αναγνώρισαν την αποτελεσματικότητα της ΑΛΜΑ Αιγίου, τονίζοντας πως το Rally Sprint Αιγίου αποτελεί έναν αγώνα «από αθλητές για αθλητές». Η προετοιμασία της ειδικής διαδρομής, η ποιότητα του οδοστρώματος, οι παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία και η συνολική οργάνωση αποτέλεσαν αντικείμενο θετικών σχολίων, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρή δουλειά που έχει γίνει. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, όπως κάθε χρόνο, στο κομμάτι της ασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις στην ειδική διαδρομή SS-FTERI, η σήμανση, η παρουσία των κριτών και ο συνολικός σχεδιασμός της διοργάνωσης είχαν ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους. Ένα περιβάλλον που επιτρέπει στους αθλητές να κινηθούν στα όρια, γνωρίζοντας ότι αγωνίζονται σε έναν καλά οργανωμένο και ελεγχόμενο χώρο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι θεατές μπορούν να απολαύσουν το θέαμα από ασφαλή σημεία.

Το αγωνιστικό σκέλος της Κυριακής ξεκίνησε με μια μικρή καθυστέρηση στην εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου, η οποία όμως διαχειρίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά από την οργάνωση. Στη συνέχεια της ημέρας, ο αγώνας εξελίχθηκε ομαλά, με το πρόγραμμα να επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό εντός χρονοδιαγράμματος, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα και την εμπειρία της οργανωτικής επιτροπής.

Στην κορυφή της γενικής κατάταξης βρέθηκαν οι πεντάκις νικητές Χρήστος Αυγερόπουλος και Στράτος Γιαβάσης, οι οποίοι με το Peugeot 208 της κατηγορίας RC4 κυριάρχησαν απόλυτα. Το πλήρωμα ήταν το ταχύτερο σε κάθε πέρασμα από τη διαδρομή της ανηφορικής Φτέρης, μήκους 15 χιλιομέτρων, που επαναλήφθηκε τρεις φορές, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Επίσης ήταν πρώτοι και για την F2 και την κατηγορία RC4. Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης αλλά και της F2 και RC4, ολοκλήρωσαν οι ιδιαίτερα γρήγοροι Γεροδήμος Γιώργος με τον Γρηγορίου Σωτήρη, οι οποίοι με το νέο τους Renault Clio κυνήγησαν τους Αυγερόπουλο–Γιαβάση πετυχαίνοντας πολύ καλούς χρόνους, κάτι που επιβεβαιώνει την ταχύτητά τους και τη δυναμική τους για τη φετινή σεζόν.

Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης ακολούθησαν οι Παντελάκης Γιώργος και Παναγιωτούνης Ηλίας με το υπέροχο Skoda Fabia RC2. Ξεκίνησαν επιφυλακτικά και επιτέθηκαν στην συνέχεια. Στην τέταρτη θέση βρέθηκαν οι Ανδρεαδάκης Στράτος και Πολυχρονόπουλος Γεώργιος με Renault Clio Rally 3, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Δασκαλόπουλος Ιωάννης και Τσιούκας Αθανάσιος με Mitsubishi Lancer της κατηγορίας Ν4. Ακολούθησαν με μικρή διαφορά στην έκτη θέση οι Κανδηλιώτης Βασίλειος και Παντελής Παπανδρέου με Peugeot 208, οι οποίοι κατέκτησαν παράλληλα την τρίτη θέση στην κατηγορία F2 και RC4.

Στην έβδομη θέση γενικής τερμάτισαν οι Γύζης Ιωάννης και Παφρά Ειρήνη με Renault Clio, κατακτώντας τη νίκη στην κατηγορία F2E, ενώ στην όγδοη θέση ολοκλήρωσαν οι Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος και Χριστογιαννούλα Μαρία-Ιωάννα με Peugeot 208. Οι Καπράλος Δημήτρης και Καραθανάσης Νίκος κατέκτησαν την ένατη θέση Γενικής και την δεύτερη στην F2E με Opel Astra G, ενώ την δεκάδα της γενικής κλείνουν οι Λάππας Αντώνης και Σιγάλας Εμμανουήλ με Peugeot 106, κερδίζοντας παράλληλα και την κλάση Ν2.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και το Κύπελλο Ασφάλτου Ιστορικών, η οποία χάρισε το δικό της αγωνιστικό χρώμα στο Rally Sprint Αιγίου. Στην πρώτη θέση τερμάτισαν οι Τσακανίκας Γεώργιος και Μακάριος Απόστολος με το θηριώδες Ford Sierra, επιβεβαιώνοντας την εμπειρία και τη ταχύτητά τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Παπάζογλου Λυμπέρης και Νικολοπούλου Μαρία με Lancia Delta, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβαν οι Κανσός Πάτροκλος και Λαδάς Αχιλλέας με BMW 320i E21 αρκούμενοι στον δικό τους ρυθμό.

Αξίζει να σημειώσουμε κάποια πληρώματα που δεν κατάφεραν να τερματίσουν οι περσινοί κυπελλούχοι Μαργαρώνης–Καλυβιώτης, Δραγώνας–Κεχαγιά, Κεφαλάς – Ζωγράφος και στα Ιστορικά οι Γαβριηλίδης–Μουζάκης. Ο αγώνας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του Δήμου Αιγιαλείας, που για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται στο πλευρό της ΑΛΜΑ Αιγίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Περιφέρεια για τη συμβολή τους στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Σημαντική είναι επίσης η υποστήριξη των μεγάλων χορηγών ZACHARIAS AUTOMOBILE, Χαλκιάς Group και ΙΚΤΕΟ Αιγίου Autovision, καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων που στηρίζουν έμπρακτα τη διοργάνωση. Καθοριστική είναι και η συμβολή των χορηγών επικοινωνίας, που ενισχύουν την προβολή του αγώνα.

Επόμενο ραντεβού για την ΑΛΜΑ Αιγίου είναι στο Πρωτάθλημα Αναβάσεων στην Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου.