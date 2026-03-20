«Rally Sprint Αιγίου – ZACHARIAS Automobile» στις 4 & 5 Απριλίου

Η Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αιγίου (Α.Λ.Μ.Α. Αιγίου), σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αιγιαλείας, ανακοινώνει τη διεξαγωγή του «Rally Sprint Αιγίου 2026 – ZACHARIAS Automobile», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 4 και 5 Απριλίου 2026, αποτελώντας για ακόμη μία χρονιά το κορυφαίο αυτοκινητιστικό γεγονός με κέντρο την πόλη του Αιγίου.

Ο αγώνας προσμετρά στα Κύπελλα Ράλλυ Ασφάλτου Νοτίου Ελλάδος και Ιστορικών Αυτοκινήτων της ΟΜΑΕ, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων πληρωμάτων από όλη την Ελλάδα. Σύγχρονα και ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα θα συνθέσουν ένα μοναδικό αγωνιστικό σκηνικό, προσφέροντας υψηλό επίπεδο θεάματος και ανταγωνισμού. Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζεται αναβαθμισμένη, με έμφαση στην αγωνιστική ουσία, την ασφάλεια και τη συνολική εμπειρία, τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους θεατές.

Rally Sprint Αιγίου 2026

Συνολικό μήκος αγώνα: 183 χλμ.

Σύνολο αγωνιστικών χιλιομέτρων: 44,90 χλμ.

Επιφάνεια: Άσφαλτος Ειδικές διαδρομές: 3 (3 περάσματα)

Η απαιτητική ειδική διαδρομή Σελινούντας – Uphill επιστρέφει, προσφέροντας γρήγορα και τεχνικά κομμάτια που απαιτούν ακρίβεια, ρυθμό και απόλυτη συγκέντρωση, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του αγώνα.

Πρόγραμμα Διημέρου

Η δράση ξεκινά το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, με επίκεντρο το Παλιό Λιμάνι Αιγίου, όπου θα φιλοξενηθεί το Service Park και οι βασικές διαδικασίες του αγώνα.

16:00 – 19:00 Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος

20:30 Πανηγυρική Εκκίνηση – Ψηλά Αλώνια Αιγίου

Η πανηγυρική εκκίνηση θα αποτελέσει και φέτος ένα από τα πιο ζωντανά στιγμιότυπα της διοργάνωσης, με τα αγωνιστικά να παρουσιάζονται στο κοινό, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη.

Κυριακή 5 Απριλίου – ημέρα αγώνα

Την Κυριακή, η αγωνιστική δράση κορυφώνεται με τρία περάσματα στην ειδική διαδρομή:

09:45 – SS1 Σελινούντας

12:03 – SS2 Σελινούντας

14:31 – SS3 Σελινούντας

Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό Λιμάνι Αιγίου στις 15:54, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την απονομή επάθλων στις 17:30 στο Πολύκεντρο Μυρτιάς, όπου θα επιβραβευθούν τα πληρώματα που διακρίθηκαν.

Ασφάλεια, οργάνωση και συνεργασίες

Η Α.Λ.Μ.Α. Αιγίου, με συνεχή παρουσία από το 2007 στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, συνεχίζει να επενδύει στην ασφάλεια, την οργάνωση και τη βελτίωση της εμπειρίας του αγώνα. Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκονται σημαντικοί υποστηρικτές, όπως: ZACHARIAS Automobile (χορηγός ονομασίας), Group Χαλκιάς και τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ AUTOVISION Αιγίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση του αγώνα. Με τη στήριξη των τοπικών φορέων, των εθελοντών και των υπηρεσιών ασφαλείας, το Rally Sprint Αιγίου 2026 διαμορφώνεται ως ένα άρτια οργανωμένο γεγονός υψηλών προδιαγραφών. Το Rally Sprint Αιγίου αποτελεί μια σημαντική διοργάνωση για την περιοχή, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της Αιγιαλείας και προσελκύοντας επισκέπτες, φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ομάδες από όλη την Ελλάδα.