Rally Sprint Αττικής: Με σημειολογική αξία…

Έλληνες και Κύπριοι οι νικητές στη πρεμιέρα των Ελληνικών αγώνων σε εποχή όπου οι σχέση μας με τους κουμπάρους μας, ξεπερνάει κάθε προηγούμενο σε όλα τα επίπεδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: PHOTO R PRESS Γιώργος Καλφόπουλος

Εξαιρετικός αγώνας το Rally Sprint της Αττικής στη Βένιζα, με SP στα Μέγαρα. Αγώνας κυπέλλου με μια Ε.Δ. των 13 χιλιομέτρων τρεις φορές επαναλαμβανόμενη. Αγώνας-πρεμιέρα με ισότιμη προσμέτρηση σε δύο θεσμούς, με δύο γενικές κατατάξεις (www.omae-live.gr) και νικητές, όπως και στο βάθρο, έξι συνολικά πληρώματα.

Αριστούχος ο ΑΣΙΣΑ για την επιλογή της διαδρομής και για την εξαιρετική οργάνωση σε αγώνα που μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμός, ως η εορταστική πρεμιέρα των Ελληνικών αγώνων.

Ιστορία χωρίς αμαρτίες

Άνοιγμα του δρόμου από τους Ιστορικούς, μια ευφυέστατη επιλογή, απολαυστική και για τους πολλούς θεατές που μοίρασαν το χρόνο τους μεταξύ της Ε.Δ. και του SP, όπου δημιουργούσαν οι εξαιρετικοί Έλληνες μηχανικοί.

Το συναίσθημα στα κόκκινα, αλλά και οι κινητήρες, όπως ο VX της 037, οι δίλιτροι του Fiat και των Ford κ.α. κινητήρες με λιγότερο γοητευτικούς ήχους που σε κέρδισαν με τα συγκλονιστικά τους περάσματα. Επιλογή εξαιρετικών στο πηδάλιο, όπως ο Γιάννης Παράβαλος, ο Γιάννης Εδιπίδης που άλλαξε το πηδάλιο στο τρίτο πέρασμα με το συνοδηγό του, κ.α. όμως. Όπως ο Τρίκαρδος και ο Παυλίδης που προηγήθηκε μετά την πρώτη Ε.Δ. και ήταν απολαυστικοί με τον Δημήτρη Κουμπωτή και το δίλιτρο Fiat 131 με συντήρηση εξέλιξη από την ΕMC. Συνδυασμός που αστόχησε στην τρίτη Ε.Δ. και βούτηξε στο βάθος της κατάταξης.

Νικητές οι Α.Χριστοδούλου-Σαμαράς με την 037, στο βάθρο μαζί τους οι Παράβαλος-Κολοτούρος με την Κορόλλα ΑΕ 92 και οι Γιώργος Παραδείσης-Πλούταρχος Στεργίου με το καλύτερο ΜΚ1 Εscort του πλανήτη, δημιουργία Γιαλούρης. Ο κ. Γιώργος, που ακόμα μια φορά δίδαξε αγωνιστικό ήθος ακούγοντας στο VHF για την έξοδο του παιδιού του Παναγιώτη στον αγώνα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Περί ΙΑ το σχόλιο και οι Τρίκαρδος-Βερυκάκης, με Escort, -εξέλιξη Νικόλας Χρυσάφης-, αριστεύουν σε σεμινάριο για την εξέλιξη του rally man στο χωματόδρομο. Ότι ακριβώς παρακολουθεί και ο Πέτρος Βασιλόπουλος που αξιοποιεί υποδειγματικά την οικογενειακή υποστήριξη, το συνοδηγό του Τάκη Κουκλιαμπή, το μηχανικό τους Γιάννη Τσαλαματά και βέβαια το εμβληματικό πλέον πορτοκαλί ΜΚ1.

Στην περίφημη Α5, οι Πιερουτσάκος-Μπαμπαλής με όπλο την εμπειρία τους διαχειρίστηκαν τις αρετές του 205R, υπόθεση της Power Boost του Θανάση Κρασούλη. Αντίστοιχα οι Γιάννης Νομικός – Μιχάλης την αξιοπιστία του Starlet και οι Σίρο-Ανδριανόπουλος το πάθος ενός οδηγού που θα το βρει το Escort και θα εκπλήξει όσους δεν τον γνώρισαν στις δόξες του.

Τα κύπελλα του πεισματάρη στους Βοτζάκη-Ρέκκα με τη Μπερλινα.

Άτυχοι οι Αμαξόπουλος-Σκαλτσάς, Πλατής-Μουζάκης και Καλαμαράς-Λαμπράκης, ενώ ανώδυνα άστοχοι στην πρεμιέρα ήταν οι Μελάς-Βαρδαξής.

Μόνο Ράλλυ…

Ποτέ μη λες ποτέ στα Ράλλυ και στην κατηγορία των σύγχρονων αυτοκινήτων, οι Παπαδημητρίου-Κουζιώνης με το Fabia EVO που ακολουθούσαν το πλάνο τους και οδηγούσαν καθαρά τον αγώνα, στο τρίτο πέρασμα ένα λάστιχο τους καθυστέρησε και τους στοίχισε τη νίκη.

Υπόθεση των Πολυκάρπου-Βότση με Renault Clio Rally 3, που ήταν συνολικά εξαιρετικοί.

Χαρακτηρισμός που ταιριάζει και για τους Δελαπόρτα-Η.Παναγιωτούνη με το SV Fiesta Rally 3 και αξίζει ο κόπος να επισκεφτείτε τα αποτελέσματα και να αξιολογείστε τα περάσματα τους, με καθρέπτη τους χρόνους τους. Κακά τα Ψέματα: συνδυάστηκαν υποδειγματικά.

Στο κατόπι τους, στην τέταρτη θέση, οι Ζυγογιάννης-Τσέλλος, με το EVO πρώτοι και στη μάχη της φτερούγας…

Άνθρωποι του αγώνα…

Απλά και χωρίς υπερβολές, την παράσταση κέρδισαν οι Γιώργος Δ. Ψύλλος-Λάμπρος Ζωγράφος με το Nissan Χαλκιάς Eldon’s-Micra και μελετώντας την προσπάθειά τους προσθέσετε στο κάδρο τους εξαιρετικούς Γιόκαρη-Μουρτζούκο με το Starlet. Συμπληρώνεις πως ευτυχώς για την ισορροπημένη εικόνα του συναγωνισμού, Micra και Starlet συμμετέχουν στο σύγχρονο αγώνα και όχι στων ΙΑ, με τις συγκρίσεις να ανατριχιάζουν-προβληματίζουν.

Αγώνας με το terrain κάθε φορά και διαφορετικό, οπότε και δεν έλειψαν εγκαταλείψεις και αστοχίες που στοιχίζουν στο χρονόμετρο και στη ψυχολογία.

Επόμενος αγώνας σε χωμάτινο terrain το περίφημο Ολυμπιακό Ράλλυ από το Σωματείο ΑΟΛΑΠ, στις 28-29 Μαρτίου, με την πανηγυρική εκκίνηση σεμινάριο για όλους τους οργανωτές. ΣΧ

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσμα πατώντας ΕΔΩ.