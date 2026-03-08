top icon
Eλληνικοί αγώνες

Rally Sprint Αττικής: Με σημειολογική αξία…

Έλληνες και Κύπριοι οι νικητές στη πρεμιέρα των Ελληνικών αγώνων σε εποχή όπου οι σχέση μας με τους κουμπάρους μας, ξεπερνάει κάθε προηγούμενο σε όλα τα επίπεδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: PHOTO R PRESS Γιώργος Καλφόπουλος

Εξαιρετικός αγώνας το Rally Sprint της Αττικής στη Βένιζα, με SP στα Μέγαρα. Αγώνας κυπέλλου με μια Ε.Δ. των 13 χιλιομέτρων τρεις φορές επαναλαμβανόμενη. Αγώνας-πρεμιέρα με ισότιμη προσμέτρηση σε δύο θεσμούς, με δύο γενικές κατατάξεις (www.omae-live.gr) και νικητές, όπως και στο βάθρο, έξι συνολικά πληρώματα.

Αριστούχος ο ΑΣΙΣΑ για την επιλογή της διαδρομής και για την εξαιρετική οργάνωση σε αγώνα που μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμός, ως η εορταστική πρεμιέρα των Ελληνικών αγώνων.

Ιστορία χωρίς αμαρτίες

Άνοιγμα του δρόμου από τους Ιστορικούς, μια ευφυέστατη επιλογή, απολαυστική και για τους πολλούς θεατές που μοίρασαν το χρόνο τους μεταξύ της Ε.Δ. και του SP, όπου δημιουργούσαν οι εξαιρετικοί Έλληνες μηχανικοί.

0110 PAVLIDES rally sprint attikis 2026

Το συναίσθημα στα κόκκινα, αλλά και οι κινητήρες, όπως ο VX της 037, οι δίλιτροι του Fiat και των Ford κ.α. κινητήρες με λιγότερο γοητευτικούς ήχους που σε κέρδισαν με τα συγκλονιστικά τους περάσματα. Επιλογή εξαιρετικών στο πηδάλιο, όπως ο Γιάννης Παράβαλος, ο Γιάννης Εδιπίδης που άλλαξε το πηδάλιο στο τρίτο πέρασμα με το συνοδηγό του, κ.α. όμως. Όπως ο Τρίκαρδος και ο Παυλίδης που προηγήθηκε μετά την πρώτη Ε.Δ. και ήταν απολαυστικοί με τον Δημήτρη Κουμπωτή και το δίλιτρο Fiat 131 με συντήρηση εξέλιξη από την ΕMC. Συνδυασμός που αστόχησε στην τρίτη Ε.Δ. και βούτηξε στο βάθος της κατάταξης.

0101 CHRISTODOULOU rally sprint attikis 2026

Νικητές οι Α.Χριστοδούλου-Σαμαράς με την 037, στο βάθρο μαζί τους οι Παράβαλος-Κολοτούρος με την Κορόλλα ΑΕ 92 και οι Γιώργος Παραδείσης-Πλούταρχος Στεργίου με το καλύτερο ΜΚ1 Εscort του πλανήτη, δημιουργία Γιαλούρης. Ο κ. Γιώργος, που ακόμα μια φορά δίδαξε αγωνιστικό ήθος ακούγοντας στο VHF για την έξοδο του παιδιού του Παναγιώτη στον αγώνα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα.

0109 TRIKARDOS rally sprint attikis 2026

Περί ΙΑ το σχόλιο και οι Τρίκαρδος-Βερυκάκης, με Escort, -εξέλιξη Νικόλας Χρυσάφης-, αριστεύουν σε σεμινάριο για την εξέλιξη του rally man στο χωματόδρομο. Ότι ακριβώς παρακολουθεί και ο Πέτρος Βασιλόπουλος που αξιοποιεί υποδειγματικά την οικογενειακή υποστήριξη, το συνοδηγό του Τάκη Κουκλιαμπή, το μηχανικό τους Γιάννη Τσαλαματά και βέβαια το εμβληματικό πλέον πορτοκαλί ΜΚ1.

0115 PIEROUTSAKOS rally sprint attikis 2026

Στην περίφημη Α5, οι Πιερουτσάκος-Μπαμπαλής με όπλο την εμπειρία τους διαχειρίστηκαν τις αρετές του 205R, υπόθεση της Power Boost του Θανάση Κρασούλη. Αντίστοιχα οι Γιάννης Νομικός – Μιχάλης την αξιοπιστία του Starlet και οι Σίρο-Ανδριανόπουλος το πάθος ενός οδηγού που θα το βρει το Escort και θα εκπλήξει όσους δεν τον γνώρισαν στις δόξες του.

0108 VASILOPOULOS rally sprint attikis 2026

Τα κύπελλα του πεισματάρη στους Βοτζάκη-Ρέκκα με τη Μπερλινα.

Άτυχοι οι Αμαξόπουλος-Σκαλτσάς, Πλατής-Μουζάκης και Καλαμαράς-Λαμπράκης, ενώ ανώδυνα άστοχοι στην πρεμιέρα ήταν οι Μελάς-Βαρδαξής.

0001 PAPADIMITRIOU rally sprint attikis 2026

Μόνο Ράλλυ…

Ποτέ μη λες ποτέ στα Ράλλυ και στην κατηγορία των σύγχρονων αυτοκινήτων, οι Παπαδημητρίου-Κουζιώνης με το Fabia EVO που ακολουθούσαν το πλάνο τους και οδηγούσαν καθαρά τον αγώνα, στο τρίτο πέρασμα ένα λάστιχο τους καθυστέρησε και τους στοίχισε τη νίκη.

0004 POLIKARPOU rally sprint attikis 2026

Υπόθεση των Πολυκάρπου-Βότση με Renault Clio Rally 3, που ήταν συνολικά εξαιρετικοί.

0005 DELAPORTAS rally sprint attikis 2026

Χαρακτηρισμός που ταιριάζει και για τους Δελαπόρτα-Η.Παναγιωτούνη με το SV Fiesta Rally 3 και αξίζει ο κόπος να επισκεφτείτε τα αποτελέσματα και να αξιολογείστε τα περάσματα τους, με καθρέπτη τους χρόνους τους. Κακά τα Ψέματα: συνδυάστηκαν υποδειγματικά.

0009 ZIGOGIANNS rally sprint attikis 2026

Στο κατόπι τους, στην τέταρτη θέση, οι Ζυγογιάννης-Τσέλλος, με το EVO πρώτοι και στη μάχη της φτερούγας…

Άνθρωποι του αγώνα…

0028 PSILLOS rally sprint attikis 2026

Απλά και χωρίς υπερβολές, την παράσταση κέρδισαν οι Γιώργος Δ. Ψύλλος-Λάμπρος Ζωγράφος με το Nissan Χαλκιάς Eldon’s-Micra και μελετώντας την προσπάθειά τους προσθέσετε στο κάδρο τους εξαιρετικούς Γιόκαρη-Μουρτζούκο με το Starlet. Συμπληρώνεις πως ευτυχώς για την ισορροπημένη εικόνα του συναγωνισμού, Micra και Starlet συμμετέχουν στο σύγχρονο αγώνα και όχι στων ΙΑ, με τις συγκρίσεις να ανατριχιάζουν-προβληματίζουν.

0106 PARAVALOS rally sprint attikis 2026

Αγώνας με το terrain κάθε φορά και διαφορετικό, οπότε και δεν έλειψαν εγκαταλείψεις και αστοχίες που στοιχίζουν στο χρονόμετρο και στη ψυχολογία.

0103 PARADEISIS rally sprint attikis 2026

Επόμενος αγώνας σε χωμάτινο terrain το περίφημο Ολυμπιακό Ράλλυ από το Σωματείο ΑΟΛΑΠ, στις 28-29 Μαρτίου, με την πανηγυρική εκκίνηση σεμινάριο για όλους τους οργανωτές. ΣΧ

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσμα πατώντας ΕΔΩ.

