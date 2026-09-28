Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς 2026: Το Σπριντ σε χώμα

Ένας αγώνας που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 και διοργάνωσε η Αγωνιστική Λέσχη Φίλων Αυτοκινήτου Λιβαδειάς (ΑΛΦΑΛ).

Με εικόνες George KALFOPOULOS-Photo Rally Press

Στο Δίστομο, σε ε.δ. θρύλος στο ΡΑ, από την ΑΛΦΑΛ με την ιστορία της και δεν είναι σύμπτωση ότι κέρδισαν ο Πάνος Χατζητσοπάνης, ο Πρωταθλητής στα σύγχρονα και στα Ιστορικά το Nissan 240 RS, ο πολυνίκης, στο χρυσό χέρι του Θέμη Χαλκιά που συνεχίζει μια όμορφη ιστορία.

Δίπλα στον Πάνο, ο κ. Θανάσης Σαμαράς και στον Θέμη, ο Κώστας Κόντος. Επιδόσεις κορυφής και από τους Πάνο Ισμαίλο – Κώστα Σούκουλη που απογείωσαν το ΕVO, την αγωνιστική Μερκ, από τον ζεστό Νικόλα Παυλίδη -δίπλα του στο EMC-131 ο Γιάννης Καφταντζής που δεν ξεχνάει την τέχνη του σεμνού και αποτελεσματικού, παράδειγμα για τους νέους αλλά κ.α.

Όπως οι εξαιρετικοί Λαδιάς και Κιμωνίδης, με τους Πατρικούση και Ζέρβα μαζί τους στο Ιστορικό Στάρλετ και στο σύγχρονο Fiesta. Μολών Λαβέ -by AVIN, η επόμενη συνάντηση σε χωμάτινο terrain.