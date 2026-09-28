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Eλληνικοί αγώνες

Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς 2026: Το Σπριντ σε χώμα

Ένας αγώνας που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2026 και διοργάνωσε η Αγωνιστική Λέσχη Φίλων Αυτοκινήτου Λιβαδειάς (ΑΛΦΑΛ).

Με εικόνες George KALFOPOULOS-Photo Rally Press

Στο Δίστομο, σε ε.δ. θρύλος στο ΡΑ, από την ΑΛΦΑΛ με την ιστορία της και δεν είναι σύμπτωση ότι κέρδισαν ο Πάνος Χατζητσοπάνης, ο Πρωταθλητής στα σύγχρονα και στα Ιστορικά το Nissan 240 RS, ο πολυνίκης, στο χρυσό χέρι του Θέμη Χαλκιά που συνεχίζει μια όμορφη ιστορία.

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Δίπλα στον Πάνο, ο κ. Θανάσης Σαμαράς και στον Θέμη, ο Κώστας Κόντος. Επιδόσεις κορυφής και από τους Πάνο Ισμαίλο – Κώστα Σούκουλη που απογείωσαν το ΕVO, την αγωνιστική Μερκ, από τον ζεστό Νικόλα Παυλίδη -δίπλα του στο EMC-131 ο Γιάννης Καφταντζής που δεν ξεχνάει την τέχνη του σεμνού και αποτελεσματικού, παράδειγμα για τους νέους αλλά κ.α.

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Όπως οι εξαιρετικοί Λαδιάς και Κιμωνίδης, με τους Πατρικούση και Ζέρβα μαζί τους στο Ιστορικό Στάρλετ και στο σύγχρονο Fiesta. Μολών Λαβέ -by AVIN, η επόμενη συνάντηση σε χωμάτινο terrain.

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