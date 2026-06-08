Ράλλυ Σπριντ Νεμέας: Χωμάτινο κύπελο

Ειδική διαδρομή που δεν σπάει τα αυτοκίνητα, αλλά γλιστράει και μάλιστα στη Νεμέα, κοντά στην Αθήνα.

Η ευκαιρία, για τα πληρώματα και τους θεατές, που ήταν αρκετοί και πειθαρχημένοι, να απολαύσουν τρία περάσματα χωρίς απρόοπτα και καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα στην Infomega, η μόνη πηγή επικοινωνίας του αγώνα σε πλήρη αντίθεση με την αντίστοιχη άσκηση στη Βένιζα και όπως μπορεί ο καθένας, με γεγονός όμως ότι δεν προκύπτει αντικειμενική αξιολόγηση, αλλά για μια επικίνδυνη σχέση που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε ολέθρια, πέρα από την παραίτηση-αντικατάσταση του Μανώλη Μακρινού, από παρατηρητής του αγώνα…

Η προβολή του σπριντ στη Νεμέα, από τους φακούς του Photo R Press, κ. Γιώργο Καλφόπουλου.

Εξαιρετικές οι εικόνες, των νικητών στη σύγχρονη κατηγορία, όπου οι Παπαδημητρίου και Πολυκάρπου έκαναν το 1-2 πιστοποιώντας την κλάση τους και την ποιότητα των συνοδηγών τους Χ. Κουζιώνη, -έτοιμος για ένα ακόμα ΡΑ και Γ. Βότση, στη Fabia R2 και στην Clio R3 αντίστοιχα.

Εικόνες και με τα ιστορικά, όπου το συναίσθημα συνδυάζεται με θέαμα. Συνολικά, ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους του αγώνα, τους δύο συνδυασμούς φωτιά, όπως οι Γιώργος Ψύλλος-Λάμπρος Ζωγράφος με το Nissan Χαλκιάς Micra και Βασίλης Στάμου-Ανδρέας Νομικός με το Honda Civic Type R, που πατάει εξαιρετικά στο χώμα, με τεχνική παρέμβαση Σταμάτης Παντιέρας.

Στα ιστορικά, το 1-2-3 υπόθεση gentlemen όπως οι Σίρο-Ανδριανόπουλος (Escort), Κώστας Κοφινάς-Τζόγιας (Λιαρομάτης Corolla) και Σ. Γιαμαλάκης-Δ. Βαζάκας με το δίθυρο Impreza εξ Πεταλίδης, που στο παρελθόν πετούσε στα χέρια του Δημήτρη._ ΣΧ