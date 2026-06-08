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Eλληνικοί αγώνες

Ράλλυ Σπριντ Νεμέας: Χωμάτινο κύπελο

Ειδική διαδρομή που δεν σπάει τα αυτοκίνητα, αλλά γλιστράει και μάλιστα στη Νεμέα, κοντά στην Αθήνα.

Η ευκαιρία, για τα πληρώματα και τους θεατές, που ήταν αρκετοί και πειθαρχημένοι, να απολαύσουν τρία περάσματα χωρίς απρόοπτα και καθυστερήσεις.

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Τα αποτελέσματα στην Infomega, η μόνη πηγή επικοινωνίας του αγώνα σε πλήρη αντίθεση με την αντίστοιχη άσκηση στη Βένιζα και όπως μπορεί ο καθένας, με γεγονός όμως ότι δεν προκύπτει αντικειμενική αξιολόγηση, αλλά για μια επικίνδυνη σχέση που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε ολέθρια, πέρα από την παραίτηση-αντικατάσταση του Μανώλη Μακρινού, από παρατηρητής του αγώνα…

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Η προβολή του σπριντ στη Νεμέα, από τους φακούς του Photo R Press, κ. Γιώργο Καλφόπουλου.

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Εξαιρετικές οι εικόνες, των νικητών στη σύγχρονη κατηγορία, όπου οι Παπαδημητρίου και Πολυκάρπου έκαναν το 1-2 πιστοποιώντας την κλάση τους και την ποιότητα των συνοδηγών τους Χ. Κουζιώνη, -έτοιμος για ένα ακόμα ΡΑ και Γ. Βότση, στη Fabia R2 και στην Clio R3 αντίστοιχα.

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Εικόνες και με τα ιστορικά, όπου το συναίσθημα συνδυάζεται με θέαμα. Συνολικά, ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους του αγώνα, τους δύο συνδυασμούς φωτιά, όπως οι Γιώργος Ψύλλος-Λάμπρος Ζωγράφος με το Nissan Χαλκιάς Micra και Βασίλης Στάμου-Ανδρέας Νομικός με το Honda Civic Type R, που πατάει εξαιρετικά στο χώμα, με τεχνική παρέμβαση Σταμάτης Παντιέρας.

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Στα ιστορικά, το 1-2-3 υπόθεση gentlemen όπως οι Σίρο-Ανδριανόπουλος (Escort), Κώστας Κοφινάς-Τζόγιας (Λιαρομάτης Corolla) και Σ. Γιαμαλάκης-Δ. Βαζάκας με το δίθυρο Impreza εξ Πεταλίδης, που στο παρελθόν πετούσε στα χέρια του Δημήτρη._ ΣΧ

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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

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