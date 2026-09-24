Ρεκόρ συμμετοχών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting στα Μέγαρα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting στην Πίστα Kart Μεγάρων, σε ένα αγωνιστικό διήμερο που ξεχώρισε τόσο για τον αριθμό των συμμετοχών όσο και για την εικόνα που παρουσίασε συνολικά ο χώρος του ελληνικού karting.

Ο αγώνας συγκέντρωσε 91 συμμετοχές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Karting. Η μεγάλη συμμετοχή, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση θεατών, δημιούργησε μια έντονη αγωνιστική ατμόσφαιρα και έδειξε ότι το karting εξακολουθεί να έχει ισχυρή βάση, κοινό και προοπτική στην Ελλάδα. Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα και τον αυξημένο αριθμό οδηγών, η διοργάνωση κύλησε υποδειγματικά. Το πρόγραμμα τηρήθηκε χωρίς καθυστερήσεις, γεγονός που ανέδειξε την καλή προετοιμασία της εγκατάστασης, τη σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και την οργανωτική δομή που απαιτεί ένας αγώνας αυτού του μεγέθους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, την παράσταση έκλεψαν οι κατηγορίες με τα kart με ταχύτητες. Η KZ2, με τα εντυπωσιακά 6τάχυτα kart και τις 21 συμμετοχές, αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά σημεία του αγώνα, προσφέροντας υψηλό θέαμα και έντονο συναγωνισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η DD2 ROTAX, όπου οι συνεχείς εναλλαγές στην πρώτη θέση κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό grid, τέσσερις διαφορετικοί οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν τον αγώνα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της κατηγορίας.

Την ίδια ημέρα, το αγωνιστικό σκηνικό στα Μέγαρα συμπληρώθηκε από το track day μοτοσικλέτας στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες. Έτσι, τόσο η Πίστα Kart όσο και το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων είχαν έντονη δραστηριότητα, σε μια μέρα που ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Galaxy Motorsports ευχαριστεί όλους τους οδηγούς, τις ομάδες, τους μηχανικούς, τους θεατές, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Το ρεκόρ συμμετοχών και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου αποτελούν ένα πολύ θετικό μήνυμα για την επόμενη ημέρα του karting στην Ελλάδα και δείχνουν ότι, με σωστή οργάνωση και σταθερή προσπάθεια, το άθλημα μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να προσελκύει νέους ανθρώπους κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.