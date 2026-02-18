Στην τελική ευθεία το Rally Sprint Αττικής 2026

Οι συμμετοχές για το Rally Sprint Αττικής 2026 άνοιξαν, με τα πληρώματα να δηλώνουν ήδη έτοιμα για τη μεγάλη πρόκληση της ειδικής διαδρομής της Βένιζας.

Οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η σκόνη της δυτικής Αττικής ετοιμάζεται να σηκωθεί ξανά. Ο συμπληρωματικός Κανονισμός είναι πλέον διαθέσιμος στην εφαρμογή Sportity: Κωδικός RALLYATTIKIS2026 (Επίσημη Ιστοσελίδα: www.asisa.gr). Η Ειδική Διαδρομή της Βένιζας, στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Γρήγορα κομμάτια, τεχνικές εναλλαγές ρυθμού και σημεία που απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση συνθέτουν ένα πεδίο όπου θα ξεχωρίσουν οι τολμηροί. Εδώ, κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Υπό την αιγίδα της Ο.Μ.Α.Ε. και τη διοργάνωση του σωματείου Α.Σ.Ι.Σ.Α., στη γραμμή εκκίνησης θα παραταχθούν σύγχρονα αγωνιστικά τελευταίας γενιάς και ιστορικά αυτοκίνητα (Legends) που κουβαλούν μνήμες και ήχο άλλης εποχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σάββατο 07/03

Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος

ΚΤΕΟ «Κόμβος» (Γρανικού 2, Μαρούσι) 15:00 – 20:00

Κυριακή 08/03

Εκκίνηση Αγώνα Service Park (Μέγαρα) 08:30 Τερματισμός & Απονομές Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο 17:30

Με τη στήριξη των: Δήμος Μεγαρέων, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Πυροσβεστικό Σώμα Μεγάρων

Χορηγοί: Tactical Shop – ΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου – Clever Media

Χορηγός Επικοινωνίας: 4Τροχοί