To 1o Rally Sprint Αττικής έχει 50 συμμετοχές

Το 1o Rally Sprint Αττικής, που θα διεξαχθεί στις 7 & 8 Μαρτίου προσμετρώντας στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος και στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, συγκέντρωσε 50 συμμετοχές.

Με μια εντυπωσιακή λίστα 50 πληρωμάτων στις συμμετοχές του, το 1ο Rally Sprint Αττικής 2026 ετοιμάζεται να γράψει την πρώτη θεαματική σελίδα της χρονιάς. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα για την Ειδική Διαδρομή «Βένιζα» ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για έναν αγώνα στο χώμα είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Η λίστα των 50 συμμετοχών περιλαμβάνει την αφρόκρεμα του χώματος, προσμετρώντας στους θεσμούς Κύπελλο Ράλλυ Χώματος 2026 και Κύπελλο Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων 2026.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου (15:00 – 20:00) στο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ «ΚΟΜΒΟΣ» (Γρανικού 2, Μαρούσι), τα αυτοκίνητα θα παρουσιαστούν για τον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού να θαυμάσουν από κοντά τα 50 αγωνιστικά «θηρία» πριν πάρουν τις θέσεις τους στην εκκίνηση της Κυριακής. Ο αγώνας αποτελεί τον πρώτο σταθμό της χρονιάς και προσμετράται στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος 2026 και στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων 2026. Η νέα, τεχνική ειδική διαδρομή «Βένιζα» στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές.

Το Service Park και το κέντρο αγώνα θα βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου (Μέγαρα).

Πρόγραμμα Διημέρου

Σάββατο 07/03 (15:00-20:00)

Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος στο ιδιωτικό Ι. ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ, Γρανικού 2, Μαρούσι.

Κυριακή 08/03 (08:30)

Εκκίνηση Αγώνα

Service Park – Μέγαρα

Κυριακή 08/03

Αγωνιστική Δράση

3 σκέλη Ε.Δ. «Βένιζα» – Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας

Κυριακή 08/03 (17:30)

Τερματισμός & Απονομές στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο

Με τη στήριξη των: Δήμος Μεγαρέων, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Πυροσβεστικό Σώμα Μεγάρων

Χορηγοί: Tactical Shop – ΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου – Clever Media

Χορηγός Επικοινωνίας: 4Τροχοί