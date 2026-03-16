To Ράλλυ Λαμίας έρχεται στις 21 & 22 Μαρτίου

Το Ράλλυ Λαμίας πλησιάζει, καθώς μόλις λίγες ημέρες μας χωρίζουν από την πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Την ευθύνη διοργάνωσης του αγώνα έχει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), ενώ συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Υποστηρικτής του αγώνα είναι η Karellis Group και χορηγοί επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, οι 4Τροχοί, το Star Κεντρικής Ελλάδας, το lamiareport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally.

Το Βιβλίο Διαδρομής (Road Book) του αγώνα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Οργανωτική Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ράλλυ Λαμίας (https://www.alal.gr/rally-lamias-2026/). Την ίδια στιγμή, παρουσιάστηκε και η επίσημη αφίσα του αγώνα, στην οποία πρωταγωνιστούν οι νικητές του Ράλλυ Φθιώτιδος 2024, Λευτέρης Αλυγιζάκης-Μιχάλης Χατζηδάκης, οι οποίοι κοσμούν το κεντρικό εικαστικό της φετινής διοργάνωσης.

Αναφορικά με το πρόγραμμα του αγώνα, ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου στα Λουτρά Υπάτης από τις 09:00 έως τις 12:00. Θα ακολουθήσει προαιρετικό shakedown, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγωνιζόμενους να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα αγωνιστικά τους από τις 13:00 έως τις 16:00, σε μια διαδρομή μήκους 3,47 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, στις 18:30 θα ακολουθήσει η Πανηγυρική Εκκίνηση του Ράλλυ Λαμίας, με την αγωνιστική δράση να ξεκινάει αμέσως μετά με τη διεξαγωγή της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα, η οποία θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων. Οι συμμετέχοντες θα ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά», μήκους 12,83 χλμ. και θα επιστρέψουν στα Λουτρά Υπάτης για 45λεπτο service.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στις 09:33, με τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ Λαμίας, την «Υπάτη» (13,07 χλμ.) και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην μήκους 14,79 χλμ. Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά», η οποία θα εκκινήσει στις 10:28. Έπειτα από ημίωρο service, τα πληρώματα θα επιστρέψουν για τη δεύτερη διέλευση από την Ειδική Διαδρομή «Υπάτη» (12:38) και θα ακολουθήσει η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά» στις 13:38. Power Stage του αγώνα, η οποία προσφέρει επιπλέον βαθμούς στους ταχύτερους θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Υπάτη», η οποία θα εκκινήσει στις 15:01. Ο τερματισμός του αγώνα θα λάβει χώρα στα Λουτρά Υπάτης στις 15:33 και στις 18:30 θα πραγματοποιηθούν οι απονομές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του Ράλλυ Λαμίας ανέρχονται σε 81,62 χλμ. και το συνολικό μήκος φτάνει τα 251,75 χλμ.

Σημειώνεται πως όποιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο shakedown, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Λαμίας (https://www.alal.gr/rally-lamias-2026/).

Ο Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων θα λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή στην Εφαρμογή Sportity. Ο κωδικός του καναλιού Sportity για το Ράλλυ Λαμίας είναι RL2026 (https://webapp.sportity.com/event/RL2026/adc2c62f-a436-4d1e-bedc-0494a9f56c87).

Ι στοσελίδα αγώνα : https://www.alal.gr/rally-lamias-2026/

Γραφείο Τύπου – Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.)