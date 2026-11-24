Tο Σαββατοκύριακο 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026 η αγωνιστική δράση μεταφέρεται στην Κορινθία για τη διεξαγωγή του Tarmac Rally Sprint Νεμέας (Ε.Δ. Ψάρι).

Ο αγώνας αποτελεί το φινάλε της χρονιάς, προσμετρώντας στο Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου (4ος γύρος), καθώς και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (6ος γύρος) και το Κύπελλο Ασφάλτου 2026 για τα Ιστορικά αυτοκίνητα. Τη διοργάνωση της τελευταίας αγωνιστικής συνάντησης της σεζόν αναλαμβάνει το Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. (Αθλητικό Σωματείο Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου), εγγυώμενο μια διοργάνωση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των αγωνιζομένων. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στην περιοχή της Νεμέας, στην απαιτητική Ειδική Διαδρομή «Ψάρι», μήκους 12,25 χλμ., την οποία τα πληρώματα θα κληθούν να καλύψουν τρεις φορές (συνολικά 36,75 αγωνιστικά χιλιόμετρα).

Άνοιξαν οι Δηλώσεις Συμμετοχής

Το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων συμμετοχής της Ο.Μ.Α.Ε. , www.e-omae-epa.gr έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Οι ενδιαφερόμενοι αγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 24.00.

Πρόγραμμα Διοργάνωσης

Το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου διαμορφώνεται ως εξής:

Διοικητικός Έλεγχος: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 14:00 (Αίθουσα Δημαρχείου Νεμέας)

Τεχνικός Έλεγχος: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026, ώρες 14:00 – 17:00 (Κεντρική Πλατεία Νεμέας)

Επίσημη Εκκίνηση: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 19:00 (Κεντρική Πλατεία Νεμέας)

Εκκίνηση Αγώνα: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 09:00 π.μ. (Service Park – Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας)

Τερματισμός & Απονομή Επάθλων: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, αμέσως μετά τη λήξη του Parc Fermé (Κεντρική Πλατεία Νεμέας)

Οι προετοιμασίες στην αγωνιστική διαδρομή έχουν ήδη αρχίσει.

Ευχαριστούμε το Δήμο Νεμέας , τον Δήμο Σικυωνιών για την αρωγή τους στον Αγώνα μας.

Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α.

[email protected]

www.assoaa.gr