Επίσημο: H Renault ετοιμάζει νέο αγωνιστικό Clio – Όλες οι πληροφορίες

Η Renault θα αποκαλύψει σύντομα την αγωνιστική Rally5 έκδοση του έκτης γενιάς Clio, με το αυτοκίνητο να αναμένεται να αρχίσει να λαμβάνει μέρος σε αγώνες από το 2027.

Το επόμενο κεφάλαιο στην επιτυχημένη αγωνιστική ιστορία της Renault είναι έτοιμο να γραφτεί.

Το νέο Renault Clio Rally5 θα αποκαλυφθεί επίσημα τις επόμενες εβδομάδες, προτού κάνει το μεγάλο του ντεμπούτο στις ειδικές διαδρομές της Γαλλίας το 2027, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σταδιακή διάθεσή του στις διεθνείς αγορές.

Από το 1990, όταν και κυκλοφόρησε η πρώτη γενιά του, το Clio έχει καταγράψει περισσότερες από 17 εκατομμύρια πωλήσεις σε τουλάχιστον 120 χώρες. Ήδη από το 1991, το δημοφιλές μοντέλο πόλης προσαρμόστηκε για τις ανάγκες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, χτίζοντας ένα ισχυρό όνομα στον χώρο των αγώνων.

Το αγωνιστικό που βασίζεται στο προηγούμενης γενιάς Clio.

Το 2027 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής, η οποία βασίζεται στην έκτη γενιά του Renault Clio. Το νέο αγωνιστικό θα ξεχωρίζει χάρη στην πιο επιθετική του σχεδίαση, ενώ είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της κατηγορίας FIA Rally5 για το 2027.

Στην κατηγορία Rally5 τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι αποκλειστικά δικίνητα, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ατμοσφαιρικό ή τουρμπάτο κινητήρα, αρκεί ο κυβισμός του να μην υπερβαίνει τα 1.600 κ.εκ και τα 1.333 κ.εκ αντίστοιχα.

Πού θα κάνει ντεμπούτο

Στην πρώτη του αγωνιστική σεζόν το 2027, το νέο Clio Rally5 θα συμμετάσχει σε δύο διοργανώσεις στη Γαλλία: με τη μία να γίνεται σε άσφαλτο και την άλλη σε χώμα.

Η Renault αναμένεται να αποκαλύψει πλήρως το αυτοκίνητο, καθώς και τους αγώνες στους οποίους θα πάρει μέρος το 2027, μέσα στις επόμενες εβδομάδες.