Flashback – Τίμο Σάλονεν: Αυτό που βλέπεις

Ο Τίμο Σάλονεν υπήρξε ένας από τους πιο αυθεντικούς πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής των ράλλυ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μια εικόνα του Φινλανδού, παγκόσμιου πρωταθλητή του 1985, χίλιες λέξεις για τον άνθρωπο και τον αθλητή. Άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα, καλλιτέχνης οδηγώντας στο χώμα, σε γωνίες του ονείρου, σε επιφάνεια όπου δεν έχασε ποτέ από τους team mates του. Αδιάφορος στην άσφαλτο, όπως και στο κυνήγι των βαθμών, που ποτέ δεν ήταν το ζητούμενό του.

Χαρακτηριστικό του, στις ανάπαυλες και ειδικά μετά την ολοκλήρωση ενός σετ ειδικών διαδρομών με τέρμα γκάζι, ήταν ότι άναβε ένα πουράκι More, ενώ με τον Κάνκουνεν έπιναν ένα ποτήρι τζιν. Βότκα με πορτοκάλι για τον Μπλόμκβιστ, που ποτέ δεν ήταν φίλος των Φινλανδών και κάπως έτσι «απαντούσε» στο Prosecco του άρχοντα Μάρκου Άλεν και στο κλασικό ποτήρι με γάλα του Βάτανεν. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, με γνήσιο ταλέντο που ξεπερνά την εξέλιξη του επιτηδευμένου οδηγού, εκείνου που αναζητά πάντα τις τέλειες συνθήκες.

Ο 75χρονος σήμερα Τίμο Σάλονεν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα με το Fiat 131 Abarth, πέρασε στη Nissan με εντυπωσιακό τρόπο, εξασφαλίζοντας το 1980 συμβόλαιο επιπέδου Βάλτερ Ρερλ και οδήγησε για την ιαπωνική ομάδα –όπου τον είχαν θεό– τα Violet, Silvia και 240 RS.

Τη σωστή στιγμή αποδέχθηκε την πρόταση του Ζαν Τοντ και απογείωσε τα Peugeot 205 T16 και T16 Evo, ειδικά σε αγώνες όπως το Ακρόπολις, η Νέα Ζηλανδία, το RAC και, βέβαια, οι Χίλιες Λίμνες. Στη συνέχεια οδήγησε το Mazda 323 GTX με τον δικό του τρόπο, ενώ τον παίδεψε το Galant VR-4, αυτοκίνητο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Κένετ Έρικσον, σπεσιαλίστα στη χρήση του φρένου με το αριστερό πόδι, τεχνική στην οποία ούτε ο Τίμο ούτε ο Γιούχα προσαρμόστηκαν ποτέ.

Ατάκες του; Όταν έχασε από τον Τοϊβόνεν στο Μόντε το 1986: «Αποφασίσαμε με τον Σέπο (Χάριανεν, ο βασικός του συνοδηγός) να μη σκοτωθούμε σήμερα». Αργότερα, στο RAC του 1986, όταν τα S4 στρίμωξαν τα 205 T16, το σχόλιό του στην ανασυγκρότηση, πριν από το τελευταίο σκέλος, ήταν: «Tomorrow, Timo first». Απλά, με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ένας αντιστάρ, σήμερα επιτυχημένος επιχειρηματίας, πάντα «άρρωστος» με τους αγώνες, όπως και με την κόρη του, η οποία έχει κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο στην ιστιοπλοΐα. Ο Σάλονεν, όπως και ο Άλεν και αρκετοί ακόμη, αποτελούν από μόνοι τους σοβαρό λόγο για να βρεθείς στο περιθώριο του αγώνα των «Ιπτάμενων Φινλανδών». Ίσως ο μοναδικός αγώνας που πραγματικά ανταγωνίζεται το «Ράλλυ των θεών», με τη διαφορά ότι στο δικό μας οι θεοί στα μπάκετ δεν είναι Έλληνες.