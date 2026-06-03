Ανανέωσε με τη Ferrari o Leclerc

Ο Μονεγάσκος δήλωσε χαρούμενος που θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη Scuderia.

Τα κόκκινα θα φοράει και τα επόμενα χρόνια ο Charles Leclerc, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Ferrari. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα, η νέα πολυετής συμφωνία, θα κρατήσει τον Μονεγάσκο στους κόλπους της για «τις επόμενες σεζόν».

Ο Leclerc εντάχθηκε στη Scuderia το 2019, αφού έκανε το βήμα στη Formula 1 το 2018 με τη Sauber, έχοντας προηγουμένως κατακτήσει τον τίτλο στη Formula 2 το 2017.

Όσο βρίσκεται στη Ferrari, έχει προσφέρει στους tifosi πολλές στιγμές χαράς – συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων νικών στη Μόντσα το 2019 και το 2024, καθώς και της συγκινητικής νίκης στην πατρίδα του, το Μονακό, το 2024. Παράλληλα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές με την ομάδα, πίσω μόνο από τον Michael Schumacher.

Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο μιας δεκαετούς σχέσης μεταξύ της ομάδας και του Μονεγάσκου, καθώς ο 28χρονος εντάχθηκε στην ακαδημία οδηγών της Ferrari ήδη από το 2016.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι με τη Scuderia Ferrari HP», δήλωσε ο Leclerc. «Για μένα ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ομάδα. Είναι η ομάδα που αγαπούσα και ονειρευόμουν να αποτελέσω μέρος της από παιδί, και μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει μια δεύτερη οικογένεια.

»Μαζί έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές αλλά και πιο δύσκολες περιόδους, όμως πιστεύω σε αυτή την ομάδα περισσότερο από ποτέ και είμαι βαθιά ευγνώμων που θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε δίπλα-δίπλα για τον κοινό μας στόχο: να φέρουμε ξανά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μαρανέλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Leclerc.